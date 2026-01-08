https://sarabic.ae/20260108/باحث-في-الشأن-الإيراني-احتمال-اندلاع-جولة-جديدة-من-المواجهة-بين-إسرائيل-وإيران-1109016808.html

باحث في الشأن الإيراني: هناك احتمال لاندلاع جولة جديدة من المواجهة بين إسرائيل وإيران

تناول الباحث في الشأن الإيراني، مرتضى سماوي، من بيروت، تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن عدم توافر ظروف مناسبة للتفاوض بين الولايات المتحدة... 08.01.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح سماوي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "انعدام ثقة إيران بالولايات المتحدة يرتبط بالأحداث السابقة، سواء الاتفاق النووي عام 2015 أو الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة في حزيران 2025، قبيل الجولة الخامسة من المفاوضات بين طهران وواشنطن، ما أدى إلى فقدان الثقلة بشكل كامل"، إضافة إلى "الضغط العسكري والأمني الذي تمارسه الولايات المتحدة، أو إسرائيل بالنيابة عنها، على إيران، فضلا عن التهديدات المستمرة التي لا تسهم في تهيئة مناخ مساعد أو مناسب للتفاوض".وأضاف: "من العوامل الأخرى التي تجعل الظروف غير مناسبة للتفاوض، التحولات العالمية وسعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة ترتيب أوراقها على الساحة الدولية وفرض نظام أحادي القطب، فضلا عن اختلال موازين القوى لصالح أمريكا بعد تدخلها في فنزويلا، وتراجع اعتمادها على نفط الشرق الأوسط"، إلى جانب "الوضع الإقليمي المتوتر والتهديد الإسرائيلية المستمرة لإيران، التي ترى أن التفاوض في هذه المرحلة يعني التنازل"، فضلا عن "الحسابات الداخلية المرتبطة بالبرامج العسكرية والصاروخية الإيرانية".وأكد الباحث في الشأن الإيراني أن "المؤشرات تدل على احتمال اندلاع جولة جديدة من المواجهة بين إسرائيل وإيران، قد تشارك فيها الولايات المتحدة أيضا"، معتبرا أن "إسرائيل ترى في المرحلة الحالية فرصة ذهبية لتوجيه ضربة لإيران، ولا سيما أن الحرب الأخيرة توقفت عند وقف إطلاق النار من دون الدخول في مفاوضات، إضافة إلى انشغال إيران بأوضاعها الاقتصادية الداخلية وتآكل الردع، ما يشجع تل أبيب على التصعيد". وأشار إلى أن "إسرائيل تستند في ذلك إلى دعم أمريكي يرحب بأي ضربات قوية وسريعة لا تستنزف قدرات الولايات المتحدة الأمريكية أو حلفائها".وفي المقابل شدد على أن "إيران تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، وتعمل على إعادة بناء قدراتها الدفاعية الجوية والصاروخية، وتعزيز قدرات حلفائها"، لافتا إلى أنه "على الصعيد الدبلوماسي، تسعى طهران إلى تعزيز علاقاتها مع دول الجوار، كالعراق وباكستان وتحييدها للتنديد في حال اندلاع مواجهة جديدة، وكذلك تحييد الدول الأوروبية عن دعم أي خيار عسكري ضدها".وقال عراقجي في مؤتمر صحفي من بيروت، اليوم الخميس: "الولايات المتحدة وإسرائيل اختبرتا هجومهما على إيران الذي فشل فشلا ذريعا ونحن لا نرغب بالحرب، ولكننا جاهزون لها وجاهزون أيضا للتفاوض الذي يجب أن يكون وفق الاحترام المتبادل".وأشار إلى أن أن المنطقة حاليًا تواجه تحديات كبيرة وتهديدات إسرائيلية "لم نشهدها من قبل"، لافتًا إلى أن إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار في لبنان منذ أكثر من عام.وزير الخارجية الإيراني: تصريحات ترامب خطيرة وغير مسؤولةإيران ترسل مذكرة احتجاج إلى الأمم المتحدة وتدعو إلى إدانة تهديدات ترامب لطهران

