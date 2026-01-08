باحث في الشأن الإيراني: هناك احتمال لاندلاع جولة جديدة من المواجهة بين إسرائيل وإيران

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
09:48 GMT
11 د
من الملعب
طريق "مونديال 2026" وأزمات الملاعب: قراءة في خريطة كرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نطلاق الجولة السادسة من المحادثات السورية الإسرائيلية بقيادة الولايات المتحدة في باريس
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:28 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
17:33 GMT
26 د
بلا قيود
هل تشير أحداث فنزويلا إلى تغير بموازين القوى في العالم؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن... حوار الرياض حول القضية الجنوبية.. هل يُنهي خطط الانفصال؟
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:18 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث في الشأن الإيراني: هناك احتمال لاندلاع جولة جديدة من المواجهة بين إسرائيل وإيران
باحث في الشأن الإيراني: هناك احتمال لاندلاع جولة جديدة من المواجهة بين إسرائيل وإيران
10:14 GMT 08.01.2026 (تم التحديث: 10:16 GMT 08.01.2026)
© AP Photo / Majdi Mohammedإيران تقصف إسرائيل
إيران تقصف إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
© AP Photo / Majdi Mohammed
تابعنا عبر
تناول الباحث في الشأن الإيراني، مرتضى سماوي، من بيروت، تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن عدم توافر ظروف مناسبة للتفاوض بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مشيرا إلى أن "الشرط الأول للدخول في مفاوضات جديدة يتمثل في بناء الثقة ووجود أرضية مشتركة يمكن البناء عليها".
وأوضح سماوي، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "انعدام ثقة إيران بالولايات المتحدة يرتبط بالأحداث السابقة، سواء الاتفاق النووي عام 2015 أو الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة في حزيران 2025، قبيل الجولة الخامسة من المفاوضات بين طهران وواشنطن، ما أدى إلى فقدان الثقلة بشكل كامل"، إضافة إلى "الضغط العسكري والأمني الذي تمارسه الولايات المتحدة، أو إسرائيل بالنيابة عنها، على إيران، فضلا عن التهديدات المستمرة التي لا تسهم في تهيئة مناخ مساعد أو مناسب للتفاوض".
وأضاف: "من العوامل الأخرى التي تجعل الظروف غير مناسبة للتفاوض، التحولات العالمية وسعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة ترتيب أوراقها على الساحة الدولية وفرض نظام أحادي القطب، فضلا عن اختلال موازين القوى لصالح أمريكا بعد تدخلها في فنزويلا، وتراجع اعتمادها على نفط الشرق الأوسط"، إلى جانب "الوضع الإقليمي المتوتر والتهديد الإسرائيلية المستمرة لإيران، التي ترى أن التفاوض في هذه المرحلة يعني التنازل"، فضلا عن "الحسابات الداخلية المرتبطة بالبرامج العسكرية والصاروخية الإيرانية".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
عراقجي: لا توجد ظروف مناسبة للتفاوض مع الولايات المتحدة
أمس, 13:15 GMT
وأكد الباحث في الشأن الإيراني أن "المؤشرات تدل على احتمال اندلاع جولة جديدة من المواجهة بين إسرائيل وإيران، قد تشارك فيها الولايات المتحدة أيضا"، معتبرا أن "إسرائيل ترى في المرحلة الحالية فرصة ذهبية لتوجيه ضربة لإيران، ولا سيما أن الحرب الأخيرة توقفت عند وقف إطلاق النار من دون الدخول في مفاوضات، إضافة إلى انشغال إيران بأوضاعها الاقتصادية الداخلية وتآكل الردع، ما يشجع تل أبيب على التصعيد".
وأشار إلى أن "إسرائيل تستند في ذلك إلى دعم أمريكي يرحب بأي ضربات قوية وسريعة لا تستنزف قدرات الولايات المتحدة الأمريكية أو حلفائها".
وفي المقابل شدد على أن "إيران تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد، وتعمل على إعادة بناء قدراتها الدفاعية الجوية والصاروخية، وتعزيز قدرات حلفائها"، لافتا إلى أنه "على الصعيد الدبلوماسي، تسعى طهران إلى تعزيز علاقاتها مع دول الجوار، كالعراق وباكستان وتحييدها للتنديد في حال اندلاع مواجهة جديدة، وكذلك تحييد الدول الأوروبية عن دعم أي خيار عسكري ضدها".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
عراقجي: إيران لا تزال منفتحة على اتفاق مع واشنطن رغم تهديدات الأخيرة
30 ديسمبر 2025, 17:31 GMT
وقال عراقجي في مؤتمر صحفي من بيروت، اليوم الخميس: "الولايات المتحدة وإسرائيل اختبرتا هجومهما على إيران الذي فشل فشلا ذريعا ونحن لا نرغب بالحرب، ولكننا جاهزون لها وجاهزون أيضا للتفاوض الذي يجب أن يكون وفق الاحترام المتبادل".
وأشار إلى أن أن المنطقة حاليًا تواجه تحديات كبيرة وتهديدات إسرائيلية "لم نشهدها من قبل"، لافتًا إلى أن إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار في لبنان منذ أكثر من عام.
وزير الخارجية الإيراني: تصريحات ترامب خطيرة وغير مسؤولة
إيران ترسل مذكرة احتجاج إلى الأمم المتحدة وتدعو إلى إدانة تهديدات ترامب لطهران
