عراقجي: لا توجد ظروف مناسبة للتفاوض مع الولايات المتحدة

عراقجي: لا توجد ظروف مناسبة للتفاوض مع الولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية، "تفتقران حاليًا إلى الظروف المواتية لاستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي...

وقال عراقجي للصحفيين: "في الوقت الحالي، وبسبب السياسة الأمريكية، لا توجد ظروف مناسبة للتفاوض مع هذا البلد".ومع ذلك، ووفقًا لوزير الخارجية الإيراني، فإن الولايات المتحدة لم تتبنَّ نهجًا مماثلًا في المفاوضات.وصرح عراقجي، في وقت سابق من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في مقابلة مع وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن إيران مستعدة لاستئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، ولكن بشرط أن يكون الحوار "صادقًا ومفيدًا للطرفين وألا يقتصر على مطالب أحادية الجانب".وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، عن أمله في أن تكون الضربة التي استهدفت القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، "قد خففت من حدة التوتر، وأن الطريق إلى السلام والوئام في الشرق الأوسط بات ممكنًا". وأضاف أن "إسرائيل وإيران اتفقتا على وقف إطلاق النار، والذي سينهي رسميًا الحرب التي استمرت 12 يومًا".وعقب الضربات، أعلنت إيران عزمها على إعادة تأهيل المنشآت المتضررة ومواصلة تطوير صناعتها النووية، بما في ذلك بناء محطات طاقة نووية جديدة. كما أوضحت طهران استعدادها لاتخاذ خطوات لبناء الثقة في الصناعة النووية الإيرانية، في ضوء المخاوف الغربية بشأن برنامج إيران النووي.الإذاعة الإسرائيلية: نتنياهو يسعى لضوء أخضر أمريكي بشأن إيرانعراقجي: نجري مفاوضات مع روسيا بشأن المراحل اللاحقة لأول محطة نووية في إيرانتعليقا على تصريحات أورتاغوس.. عراقجي: مد اليد للدبلوماسية لا يعني إرسال القاذفات

