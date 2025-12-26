عربي
أمساليوم
بث مباشر
عراقجي: نجري مفاوضات مع روسيا بشأن المراحل اللاحقة لأول محطة نووية في إيران
عراقجي: نجري مفاوضات مع روسيا بشأن المراحل اللاحقة لأول محطة نووية في إيران
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن طهران وموسكو تجريان مشاورات سياسية وثيقة على مستويات متعددة، مشددا على أن التعاون بين البلدين يركز على الدعم... 26.12.2025, سبوتنيك عربي
عراقجي: نجري مفاوضات مع روسيا بشأن المراحل اللاحقة لأول محطة نووية في إيران

19:18 GMT 26.12.2025
© AP Photo / Ramil Sitdikovوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني، عباس عراقجي، في قصر زينة موروزوفا، موسكو، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2025
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني، عباس عراقجي، في قصر زينة موروزوفا، موسكو، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Ramil Sitdikov
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن طهران وموسكو تجريان مشاورات سياسية وثيقة على مستويات متعددة، مشددا على أن التعاون بين البلدين يركز على الدعم المتبادل ضد الهيمنة والتنمر الدولي.
وقال عراقجي، خلال زيارته لموسكو الشهر الجاري، وإلقائه خطابا في جامعة موسكو الحكومية، إن "إيران اعتمدت على قدراتها الدفاعية والصاروخية لمواجهة العدوان الإسرائيلي خلال حرب الـ12 يوما في يونيو/ حزيران 2025، وأجبرت الطرف الآخر على قبول وقف إطلاق نار غير مشروط"، مؤكدا أن "هذه التجربة تثبت أن القوة ضرورة في النظام الدولي الحالي".
وأشار الوزير إلى تقديره "لدعم روسيا والصين ودول أخرى لإيران وإدانتها للعدوان"، واصفا ذلك بأنه "نقطة تاريخية في العلاقات الإيرانية - الروسية"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

وأوضح أن "العلاقات مع روسيا والصين مستمرة في التطور، مع عقد اجتماعات دورية ومشاريع اقتصادية كبرى، أبرزها مشروع ممر الشمال - الجنوب لربط روسيا بالخليج والمحيط الهندي لتسهيل نقل البضائع وخفض تكلفتها".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني، عباس عراقجي، يتصافحان بعد مؤتمر صحفي مشترك في موسكو، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
وزير الخارجية الإيراني: جيراننا أولويتنا... التعاون بين طهران وموسكو سيكون على مستوى أعلى
18 ديسمبر, 18:04 GMT

وتابع عراقجي: "شيدت روسيا أول محطة نووية في إيران في بوشهر، وأصبحت هذه المحطة رمزا للعلاقات بين البلدين. ونجري حاليا مفاوضات بشأن مراحلها اللاحقة".

ووصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال الشهر الجاري، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الروس.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، أن الطرفين، خلال اجتماعهما، سيركزان على تعزيز التجارة الثنائية ومشاريع الطاقة والنقل.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إيران: علاقاتنا مع روسيا لا تنطوي على أي عداء تجاه دول أخرى
22 ديسمبر, 08:17 GMT
وأوضح البيان: "بالنظر إلى الاستعدادات للاجتماع التاسع عشر للجنة الروسية الإيرانية الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي، المقرر عقده في فبراير/شباط 2026 في إيران، سيتم إيلاء اهتمام خاص لتكثيف التجارة الثنائية والجوانب العملية لتنفيذ المشاريع المشتركة الكبرى في قطاعي الطاقة والنقل".
وتتشارك روسيا وإيران رؤية مشتركة بشأن معظم القضايا العالمية، والتزاماً ببناء نظام عالمي ديمقراطي وعادل قائم على المبادئ المعترف بها عالمياً للقانون الدولي، والتعددية، والأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة، والتعاون المتبادل المنفعة والمتكافئ بين الدول.
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن "وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، سيزور روسيا في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ومن المقرر أن يجري محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".
