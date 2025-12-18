https://sarabic.ae/20251218/وزير-الخارجية-الإيراني-جيراننا-أولويتنا-التعاون-بين-طهران-وموسكو-سيكون-على-مستوى-أعلى-1108310285.html
وزير الخارجية الإيراني: جيراننا أولويتنا... التعاون بين طهران وموسكو سيكون على مستوى أعلى
وزير الخارجية الإيراني: جيراننا أولويتنا... التعاون بين طهران وموسكو سيكون على مستوى أعلى
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الخميس، أن تعزيز التعاون بين طهران وموسكو سيمكن من اتخاذ خطوات أكثر فعالية لمواجهة العقوبات الغربية غير... 18.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-18T18:04+0000
2025-12-18T18:04+0000
2025-12-18T18:04+0000
إيران
أخبار إيران
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/12/1108310128_0:0:1911:1075_1920x0_80_0_0_cc4ecc5c7836e47d262273e9c8ed676d.jpg
وكتب عراقجي عبر منصة "إكس"، بعد ختام زيارته لروسيا: "استنادا إلى معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين إيران وروسيا، اتفقت وزارتا خارجية البلدين على خارطة طريق لمدة 3 سنوات لتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي إلى مستوى أعلى".وأضاف أن "هذا التعاون سيعزز الاستقرار الإقليمي، ويدفع مشاريع البنية التحتية قدما، ويمنع الإجراءات غير القانونية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشددا في ختام تغريدته على أن "جيراننا هم أولويتنا".ووصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الثلاثاء الماضي، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الروس.وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، أن الطرفين، خلال اجتماعهما، سيركزان على تعزيز التجارة الثنائية ومشاريع الطاقة والنقل.وأوضح البيان: "بالنظر إلى الاستعدادات للاجتماع التاسع عشر للجنة الروسية الإيرانية الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي، المقرر عقده في فبراير 2026 في إيران، سيتم إيلاء اهتمام خاص لتكثيف التجارة الثنائية والجوانب العملية لتنفيذ المشاريع المشتركة الكبرى في قطاعي الطاقة والنقل".وتتشارك روسيا وإيران رؤية مشتركة بشأن معظم القضايا العالمية، والتزاماً ببناء نظام عالمي ديمقراطي وعادل قائم على المبادئ المعترف بها عالمياً للقانون الدولي، والتعددية، والأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة، والتعاون المتبادل المنفعة والمتكافئ بين الدول.وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، سيزور روسيا في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ومن المقرر أن يجري محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
https://sarabic.ae/20251217/عراقجي-العلاقات-الاقتصادية-بين-إيران-وروسيا-تشهد-نموا-مستمرا-ومشاريع-مشتركة-قيد-التنفيذ--1108270770.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/12/1108310128_0:0:1699:1274_1920x0_80_0_0_0ba5555e0a57a57f54f389711b2e435a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
وزير الخارجية الإيراني: جيراننا أولويتنا... التعاون بين طهران وموسكو سيكون على مستوى أعلى
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الخميس، أن تعزيز التعاون بين طهران وموسكو سيمكن من اتخاذ خطوات أكثر فعالية لمواجهة العقوبات الغربية غير القانونية.
وكتب عراقجي عبر منصة "إكس"، بعد ختام زيارته لروسيا: "استنادا إلى معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين إيران وروسيا، اتفقت وزارتا خارجية البلدين على خارطة طريق لمدة 3 سنوات لتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي إلى مستوى أعلى".
وأضاف أن "هذا التعاون سيعزز الاستقرار الإقليمي، ويدفع مشاريع البنية التحتية قدما، ويمنع الإجراءات غير القانونية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشددا في ختام تغريدته على أن "جيراننا هم أولويتنا".
ووصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الثلاثاء الماضي، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الروس.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، أن الطرفين، خلال اجتماعهما، سيركزان على تعزيز التجارة الثنائية ومشاريع الطاقة والنقل.
وأوضح البيان: "بالنظر إلى الاستعدادات للاجتماع التاسع عشر للجنة الروسية الإيرانية الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي، المقرر عقده في فبراير 2026 في إيران، سيتم إيلاء اهتمام خاص لتكثيف التجارة الثنائية والجوانب العملية لتنفيذ المشاريع المشتركة الكبرى في قطاعي الطاقة والنقل".
وتتشارك روسيا وإيران رؤية مشتركة بشأن معظم القضايا العالمية، والتزاماً ببناء نظام عالمي ديمقراطي وعادل قائم على المبادئ المعترف بها عالمياً للقانون الدولي، والتعددية، والأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة، والتعاون المتبادل المنفعة والمتكافئ بين الدول.
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، سيزور روسيا في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ومن المقرر أن يجري محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.