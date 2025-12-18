https://sarabic.ae/20251218/وزير-الخارجية-الإيراني-جيراننا-أولويتنا-التعاون-بين-طهران-وموسكو-سيكون-على-مستوى-أعلى-1108310285.html

وزير الخارجية الإيراني: جيراننا أولويتنا... التعاون بين طهران وموسكو سيكون على مستوى أعلى

وزير الخارجية الإيراني: جيراننا أولويتنا... التعاون بين طهران وموسكو سيكون على مستوى أعلى

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الخميس، أن تعزيز التعاون بين طهران وموسكو سيمكن من اتخاذ خطوات أكثر فعالية لمواجهة العقوبات الغربية غير... 18.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-18T18:04+0000

2025-12-18T18:04+0000

2025-12-18T18:04+0000

إيران

أخبار إيران

روسيا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/12/1108310128_0:0:1911:1075_1920x0_80_0_0_cc4ecc5c7836e47d262273e9c8ed676d.jpg

وكتب عراقجي عبر منصة "إكس"، بعد ختام زيارته لروسيا: "استنادا إلى معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين إيران وروسيا، اتفقت وزارتا خارجية البلدين على خارطة طريق لمدة 3 سنوات لتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي إلى مستوى أعلى".وأضاف أن "هذا التعاون سيعزز الاستقرار الإقليمي، ويدفع مشاريع البنية التحتية قدما، ويمنع الإجراءات غير القانونية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشددا في ختام تغريدته على أن "جيراننا هم أولويتنا".ووصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الثلاثاء الماضي، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الروس.وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، أن الطرفين، خلال اجتماعهما، سيركزان على تعزيز التجارة الثنائية ومشاريع الطاقة والنقل.وأوضح البيان: "بالنظر إلى الاستعدادات للاجتماع التاسع عشر للجنة الروسية الإيرانية الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي، المقرر عقده في فبراير 2026 في إيران، سيتم إيلاء اهتمام خاص لتكثيف التجارة الثنائية والجوانب العملية لتنفيذ المشاريع المشتركة الكبرى في قطاعي الطاقة والنقل".وتتشارك روسيا وإيران رؤية مشتركة بشأن معظم القضايا العالمية، والتزاماً ببناء نظام عالمي ديمقراطي وعادل قائم على المبادئ المعترف بها عالمياً للقانون الدولي، والتعددية، والأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة، والتعاون المتبادل المنفعة والمتكافئ بين الدول.وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، سيزور روسيا في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ومن المقرر أن يجري محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

https://sarabic.ae/20251217/عراقجي-العلاقات-الاقتصادية-بين-إيران-وروسيا-تشهد-نموا-مستمرا-ومشاريع-مشتركة-قيد-التنفيذ--1108270770.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن