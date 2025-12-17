عراقجي: العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا تشهد نموا مستمرا ومشاريع مشتركة قيد التنفيذ

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
بلا قيود
لماذا الغرب بدأ يكثف أعماله التخريبية في جنوب القوقاز؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب .... بعد موجة جفاف قاسية فيضانات عارمة تجتاح مدينة آسفي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
عراقجي: العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا تشهد نموا مستمرا ومشاريع مشتركة قيد التنفيذ
عراقجي: العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا تشهد نموا مستمرا ومشاريع مشتركة قيد التنفيذ
عراقجي: العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا تشهد نموا مستمرا ومشاريع مشتركة قيد التنفيذ

13:02 GMT 17.12.2025
© AP Photoوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
© AP Photo
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وروسيا تشهد نموًا مطردًا، مع وجود مشاريع متنوعة قيد التنفيذ في مجالات الطاقة والنقل واللوجستيات.
جاءت تصريحات عراقجي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، عقب جلسة مباحثات ثنائية في موسكو، في إطار زيارة رسمية يجريها الوزير الإيراني للعاصمة الروسية.
محطة بوشهر في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
إيران تعلن توسيع التعاون النووي مع روسيا وإنشاء محطات جديدة للطاقة
أمس, 08:48 GMT

وقال عراقجي: "العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وروسيا تنمو، وهناك مشاريع مختلفة قيد العمل، خاصة في مجال الطاقة، بالإضافة إلى خطط مهمة مرتبطة بالنقل واللوجستيات، مثل ممر العبور من الشمال إلى الجنوب وبناء خطوط السكك الحديدية"، مشيرًا إلى أن لافروف تطرق إلى بعض هذه المشاريع المهمة.

كما لفت الوزير الإيراني إلى تقدم ملحوظ في التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي. وفي سياق الملف النووي، أكد عراقجي أن مواقف طهران وموسكو متطابقة، قائلاً: "ناقشنا برنامج إيران النووي، ومواقفنا متطابقة في مجالات مختلفة. نحن ملتزمون بمنع انتشار الأسلحة النووية، ونلتزم بواجباتنا، وسنمارس حقوقنا بموجب معاهدة عدم الانتشار في استخدام الطاقة النووية السلمية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم".
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
لافروف: روسيا تدعم إيران وحقوقها المشروعة وتؤكد أولوية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
15 ديسمبر, 18:30 GMT

وأضاف أن الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية ألحقت أضرارًا بها، لكنها "لم تدمر التكنولوجيا النووية الإيرانية، ولم تقض على عزيمة إيران في الاستمرار".

وعقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لقاءً مع رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي وعدد من النواب والمستشارين، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الروسية.
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
غروسي: روسيا يمكنها أداء دور بالغ الأهمية في التوصل إلى تسوية بشأن إيران
15 ديسمبر, 13:45 GMT
وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، بأن "عراقجي بحث خلال الاجتماع آفاق العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا وسبل تعزيز التعاون المشترك، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول التطورات الراهنة على الساحة الدولية".
ووصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين الروس.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، أن الطرفين، خلال اجتماعهما، سيركزان على تعزيز التجارة الثنائية ومشاريع الطاقة والنقل.
