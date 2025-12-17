https://sarabic.ae/20251217/عراقجي-العلاقات-الاقتصادية-بين-إيران-وروسيا-تشهد-نموا-مستمرا-ومشاريع-مشتركة-قيد-التنفيذ--1108270770.html
عراقجي: العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا تشهد نموا مستمرا ومشاريع مشتركة قيد التنفيذ
عراقجي: العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا تشهد نموا مستمرا ومشاريع مشتركة قيد التنفيذ
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وروسيا تشهد نموًا مطردًا، مع وجود مشاريع متنوعة قيد التنفيذ... 17.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-17T13:02+0000
2025-12-17T13:02+0000
2025-12-17T13:02+0000
إيران
أخبار إيران
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106002913_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ee36d6cffa459a59a7eb9797b894fb5.jpg
جاءت تصريحات عراقجي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، عقب جلسة مباحثات ثنائية في موسكو، في إطار زيارة رسمية يجريها الوزير الإيراني للعاصمة الروسية. كما لفت الوزير الإيراني إلى تقدم ملحوظ في التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي. وفي سياق الملف النووي، أكد عراقجي أن مواقف طهران وموسكو متطابقة، قائلاً: "ناقشنا برنامج إيران النووي، ومواقفنا متطابقة في مجالات مختلفة. نحن ملتزمون بمنع انتشار الأسلحة النووية، ونلتزم بواجباتنا، وسنمارس حقوقنا بموجب معاهدة عدم الانتشار في استخدام الطاقة النووية السلمية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم". وعقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لقاءً مع رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي وعدد من النواب والمستشارين، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الروسية.وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، بأن "عراقجي بحث خلال الاجتماع آفاق العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا وسبل تعزيز التعاون المشترك، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول التطورات الراهنة على الساحة الدولية".ووصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين الروس.وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، أن الطرفين، خلال اجتماعهما، سيركزان على تعزيز التجارة الثنائية ومشاريع الطاقة والنقل.
https://sarabic.ae/20251216/إيران-تعلن-توسيع-التعاون-النووي-مع-روسيا-وإنشاء-محطات-جديدة-للطاقة-1108210567.html
https://sarabic.ae/20251215/لافروف-روسيا-تدعم-إيران-وحقوقها-المشروعة-وتؤكد-أولوية-الشراكة-الاستراتيجية-بين-البلدين-1108190029.html
https://sarabic.ae/20251215/غروسي-روسيا-يمكنها-أداء-دور-بالغ-الأهمية-في-التوصل-إلى-تسوية-بشأن-إيران-1108186464.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1106002913_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_9116b5997a229b71c74d8d520d3be444.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
عراقجي: العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا تشهد نموا مستمرا ومشاريع مشتركة قيد التنفيذ
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وروسيا تشهد نموًا مطردًا، مع وجود مشاريع متنوعة قيد التنفيذ في مجالات الطاقة والنقل واللوجستيات.
جاءت تصريحات عراقجي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف
، عقب جلسة مباحثات ثنائية في موسكو، في إطار زيارة رسمية يجريها الوزير الإيراني للعاصمة الروسية.
وقال عراقجي: "العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وروسيا تنمو، وهناك مشاريع مختلفة قيد العمل، خاصة في مجال الطاقة، بالإضافة إلى خطط مهمة مرتبطة بالنقل واللوجستيات، مثل ممر العبور من الشمال إلى الجنوب وبناء خطوط السكك الحديدية"، مشيرًا إلى أن لافروف تطرق إلى بعض هذه المشاريع المهمة.
كما لفت الوزير الإيراني إلى تقدم ملحوظ في التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي. وفي سياق الملف النووي، أكد عراقجي
أن مواقف طهران وموسكو متطابقة، قائلاً: "ناقشنا برنامج إيران النووي، ومواقفنا متطابقة في مجالات مختلفة. نحن ملتزمون بمنع انتشار الأسلحة النووية، ونلتزم بواجباتنا، وسنمارس حقوقنا بموجب معاهدة عدم الانتشار في استخدام الطاقة النووية السلمية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم".
وأضاف أن الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية ألحقت أضرارًا بها، لكنها "لم تدمر التكنولوجيا النووية الإيرانية، ولم تقض على عزيمة إيران في الاستمرار".
وعقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لقاءً مع رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي وعدد من النواب والمستشارين، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الروسية.
وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية
، في بيان لها، بأن "عراقجي بحث خلال الاجتماع آفاق العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا وسبل تعزيز التعاون المشترك، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول التطورات الراهنة على الساحة الدولية".
ووصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين الروس.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، أن الطرفين، خلال اجتماعهما، سيركزان على تعزيز التجارة الثنائية ومشاريع الطاقة والنقل.