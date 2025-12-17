https://sarabic.ae/20251217/عراقجي-العلاقات-الاقتصادية-بين-إيران-وروسيا-تشهد-نموا-مستمرا-ومشاريع-مشتركة-قيد-التنفيذ--1108270770.html

عراقجي: العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا تشهد نموا مستمرا ومشاريع مشتركة قيد التنفيذ

عراقجي: العلاقات الاقتصادية بين إيران وروسيا تشهد نموا مستمرا ومشاريع مشتركة قيد التنفيذ

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وروسيا تشهد نموًا مطردًا، مع وجود مشاريع متنوعة قيد التنفيذ... 17.12.2025, سبوتنيك عربي

جاءت تصريحات عراقجي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، عقب جلسة مباحثات ثنائية في موسكو، في إطار زيارة رسمية يجريها الوزير الإيراني للعاصمة الروسية. كما لفت الوزير الإيراني إلى تقدم ملحوظ في التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي. وفي سياق الملف النووي، أكد عراقجي أن مواقف طهران وموسكو متطابقة، قائلاً: "ناقشنا برنامج إيران النووي، ومواقفنا متطابقة في مجالات مختلفة. نحن ملتزمون بمنع انتشار الأسلحة النووية، ونلتزم بواجباتنا، وسنمارس حقوقنا بموجب معاهدة عدم الانتشار في استخدام الطاقة النووية السلمية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم". وعقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لقاءً مع رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي وعدد من النواب والمستشارين، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الروسية.وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، بأن "عراقجي بحث خلال الاجتماع آفاق العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا وسبل تعزيز التعاون المشترك، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول التطورات الراهنة على الساحة الدولية".ووصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين الروس.وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، أن الطرفين، خلال اجتماعهما، سيركزان على تعزيز التجارة الثنائية ومشاريع الطاقة والنقل.

