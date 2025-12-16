https://sarabic.ae/20251216/إيران-تعلن-توسيع-التعاون-النووي-مع-روسيا-وإنشاء-محطات-جديدة-للطاقة-1108210567.html

إيران تعلن توسيع التعاون النووي مع روسيا وإنشاء محطات جديدة للطاقة

إيران تعلن توسيع التعاون النووي مع روسيا وإنشاء محطات جديدة للطاقة

صرح المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، بأن "جميع عمليات التفتيش، التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال الأشهر الأخيرة، تمت...

وأوضح كمالوندي أن "عمليات التفتيش شملت أنشطة في قطاعات من الصناعة النووية الإيرانية لم تتعرض لأي هجمات"، مؤكدًا استمرار التعاون الفني في هذا الإطار.وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أشار المتحدث إلى أن "إيران لديها تعاون قائم مع روسيا في المجال النووي"، لافتًا إلى "وجود محطة نووية عاملة ومحطتين قيد الإنشاء، إضافة إلى إبرام عقود لإنشاء محطات طاقة كبرى خلال الزيارة الأخيرة لرئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إلى موسكو".وأضاف المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أن "إيران تخطط لإنشاء أربع محطات طاقة نووية بقدرة 1200 ميغاواط في منطقة سيرك"، مشيرًا إلى "وجود برامج طويلة الأمد مع روسيا، تهدف إلى إنتاج نحو 20 ألف ميغاواط من الكهرباء النووية".كما كشف أن "وفدًا روسيًا زار طهران في الآونة الأخيرة"، وأن "الجانبين يعملان حاليًا على بروتوكول تعاون يتعلق بالمفاعلات النووية صغيرة الحجم"، مشيرًا إلى أن "العالم يتجه بسرعة نحو هذا النوع من المفاعلات".وأشار لافروف، خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، إلى أن "خطة العمل الشاملة المشتركة التي أُقرت بموافقة مجلس الأمن الدولي كانت توافقًا جماعيًا، وتحمّلت إيران بموجبها التزامات تتجاوز التزامات الدول الأعضاء في المعاهدة، بما في ذلك الشفافية الكاملة والسماح لوكالة الطاقة الذرية بالوصول إلى المنشآت والبرامج النووية".

