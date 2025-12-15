عربي
https://sarabic.ae/20251215/غروسي-روسيا-يمكنها-أداء-دور-بالغ-الأهمية-في-التوصل-إلى-تسوية-بشأن-إيران-1108186464.html
غروسي: روسيا يمكنها أداء دور بالغ الأهمية في التوصل إلى تسوية بشأن إيران
غروسي: روسيا يمكنها أداء دور بالغ الأهمية في التوصل إلى تسوية بشأن إيران
سبوتنيك عربي
صرّح رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بأن روسيا يمكنها أداء دور بالغ الأهمية في تيسير التوصل إلى تسوية... 15.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-15T13:45+0000
2025-12-15T13:45+0000
أخبار روسيا اليوم
روسيا
أخبار روسيا
أخبار ايران اليوم
وكالة الطاقة الذرية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101217939_0:17:1014:587_1920x0_80_0_0_81f6eca07aee539f39c3cb8fcddf3eae.jpg
وأجاب غروسي، ردًا على سؤال حول الدور الذي يمكن أن تؤديه روسيا في تيسير التوصل إلى تسوية بشأن البرنامج النووي الإيراني، قائلا: "(إنه دور) بالغ الأهمية".ووفقًا لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد "ناقش هذه المسألة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والرئيس التنفيذي لشركة روساتوم أليكسي ليخاتشيف، وممثلين عن وزارة الدفاع".وأضاف أنه "بعد ذلك، ولا سيما بعد هجمات يونيو/حزيران، جرت اتصالات عديدة".وفي الوقت ذاته، أشارغروسي إلى أنه "ليس من شأنه أن يملي على روسيا ما يجب عليها فعله".وأضاف: "لكنني سعيدٌ بهذه الفرصة لنقل تقييماتي ورسائلي إلى الحكومة الروسية، وأعتقد أن روسيا لطالما كانت داعمًا قويًا، لنظام عدم الانتشار النووي".وأكد غروسي أن "هذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة له".وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "التصريحات المكررة لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، لن تغير من الواقع والحقائق على الأرض".وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على أن "غروسي لم يتعامل بإنصاف مع إيران"، منتقدًا عدم إدانته للضربات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية.وأكد بقائي أن "هذا النهج المنحاز لن يسهم في حل الأزمة بل قد يعقدها أكثر".وأبرز المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "إيران أظهرت قوتها على كافة الأصعدة، العسكرية والتكنولوجية والدبلوماسية، في مواجهة أطراف لا تعير أهمية حقيقية للمفاوضات وتفضل الضغوط والتهديدات".
https://sarabic.ae/20251214/الخارجية-الإيرانية-ترد-على-غروسي-تصريحاته-المكررة-لن-تغير-الحقائق-ونهجه-المنحاز-لن-يحل-الأزمة-1108149560.html
https://sarabic.ae/20251211/غروسي-يشيد-بمستوى-التعاون-بين-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-وروسيا-بمحطة-زابوروجيه-النووية-1108055133.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101217939_40:0:989:712_1920x0_80_0_0_a48d4b63a99c5728ec1faa92ba8be5c2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار روسيا, أخبار ايران اليوم, وكالة الطاقة الذرية, العالم
أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار روسيا, أخبار ايران اليوم, وكالة الطاقة الذرية, العالم

غروسي: روسيا يمكنها أداء دور بالغ الأهمية في التوصل إلى تسوية بشأن إيران

13:45 GMT 15.12.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Baderمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
تابعنا عبر
صرّح رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بأن روسيا يمكنها أداء دور بالغ الأهمية في تيسير التوصل إلى تسوية بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأجاب غروسي، ردًا على سؤال حول الدور الذي يمكن أن تؤديه روسيا في تيسير التوصل إلى تسوية بشأن البرنامج النووي الإيراني، قائلا: "(إنه دور) بالغ الأهمية".
ووفقًا لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد "ناقش هذه المسألة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والرئيس التنفيذي لشركة روساتوم أليكسي ليخاتشيف، وممثلين عن وزارة الدفاع".

وأوضح غروسي: "لطالما كانت رسالتي هنا ثابتة. روسيا هي الجهة الضامنة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولأكثر من خمسين عاماً، لعبت دورًا محوريًا في هذه القضايا، إلى جانب الولايات المتحدة. كما لعبت روسيا دورًا لا غنى عنه في كل ما يتعلق بإيران. على سبيل المثال، في المفاوضات وإبرام خطة العمل الشاملة المشتركة، ولاحقاً في الجهود المبذولة لإعادة العمل بها".

وأضاف أنه "بعد ذلك، ولا سيما بعد هجمات يونيو/حزيران، جرت اتصالات عديدة".
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
الخارجية الإيرانية ترد على غروسي: تصريحاته المكررة لن تغير الحقائق ونهجه المنحاز لن يحل الأزمة
أمس, 12:49 GMT

وأوضح: "زارت وفود إيرانية موسكو بانتظام، وعقدت اجتماعات على أعلى المستويات، بما في ذلك اجتماعات مع الرئيس، حيث نوقشت هذه القضية. لذلك، أعتقد أن موسكو لديها فرصة للحفاظ على حوار مستمر مع إيران".

وفي الوقت ذاته، أشارغروسي إلى أنه "ليس من شأنه أن يملي على روسيا ما يجب عليها فعله".
وأضاف: "لكنني سعيدٌ بهذه الفرصة لنقل تقييماتي ورسائلي إلى الحكومة الروسية، وأعتقد أن روسيا لطالما كانت داعمًا قويًا، لنظام عدم الانتشار النووي".
وأكد غروسي أن "هذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة له".

واختتم قائلاً: "لا يمكننا أن نخسر روسيا كركيزة أساسية في نظام عدم الانتشار النووي. سيكون ذلك بمثابة ضربة قاصمة لهذا النظام برمته، وأؤمن إيمانًا راسخًا بأن لروسيا دوراً لا غنى عنه، ولكن كيفية ووقت أداء هذا الدور متروك لروسيا نفسها".

رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يزور محطة كورسك للطاقة النووية في مقاطعة كرورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
غروسي يشيد بمستوى التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وروسيا بمحطة زابوروجيه النووية
11 ديسمبر, 14:12 GMT
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "التصريحات المكررة لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، لن تغير من الواقع والحقائق على الأرض".
وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على أن "غروسي لم يتعامل بإنصاف مع إيران"، منتقدًا عدم إدانته للضربات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية.
وأكد بقائي أن "هذا النهج المنحاز لن يسهم في حل الأزمة بل قد يعقدها أكثر".
وأبرز المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "إيران أظهرت قوتها على كافة الأصعدة، العسكرية والتكنولوجية والدبلوماسية، في مواجهة أطراف لا تعير أهمية حقيقية للمفاوضات وتفضل الضغوط والتهديدات".
