غروسي: روسيا يمكنها أداء دور بالغ الأهمية في التوصل إلى تسوية بشأن إيران
غروسي: روسيا يمكنها أداء دور بالغ الأهمية في التوصل إلى تسوية بشأن إيران
صرّح رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بأن روسيا يمكنها أداء دور بالغ الأهمية في تيسير التوصل إلى تسوية... 15.12.2025
وأجاب غروسي، ردًا على سؤال حول الدور الذي يمكن أن تؤديه روسيا في تيسير التوصل إلى تسوية بشأن البرنامج النووي الإيراني، قائلا: "(إنه دور) بالغ الأهمية".ووفقًا لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد "ناقش هذه المسألة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والرئيس التنفيذي لشركة روساتوم أليكسي ليخاتشيف، وممثلين عن وزارة الدفاع".وأضاف أنه "بعد ذلك، ولا سيما بعد هجمات يونيو/حزيران، جرت اتصالات عديدة".وفي الوقت ذاته، أشارغروسي إلى أنه "ليس من شأنه أن يملي على روسيا ما يجب عليها فعله".وأضاف: "لكنني سعيدٌ بهذه الفرصة لنقل تقييماتي ورسائلي إلى الحكومة الروسية، وأعتقد أن روسيا لطالما كانت داعمًا قويًا، لنظام عدم الانتشار النووي".وأكد غروسي أن "هذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة له".وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "التصريحات المكررة لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، لن تغير من الواقع والحقائق على الأرض".وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على أن "غروسي لم يتعامل بإنصاف مع إيران"، منتقدًا عدم إدانته للضربات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية.وأكد بقائي أن "هذا النهج المنحاز لن يسهم في حل الأزمة بل قد يعقدها أكثر".وأبرز المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "إيران أظهرت قوتها على كافة الأصعدة، العسكرية والتكنولوجية والدبلوماسية، في مواجهة أطراف لا تعير أهمية حقيقية للمفاوضات وتفضل الضغوط والتهديدات".
صرّح رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بأن روسيا يمكنها أداء دور بالغ الأهمية في تيسير التوصل إلى تسوية بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأجاب غروسي، ردًا على سؤال حول الدور الذي يمكن أن تؤديه روسيا في تيسير التوصل إلى تسوية بشأن البرنامج النووي الإيراني
، قائلا: "(إنه دور) بالغ الأهمية".
ووفقًا لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
، فقد "ناقش هذه المسألة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والرئيس التنفيذي لشركة روساتوم أليكسي ليخاتشيف، وممثلين عن وزارة الدفاع".
وأوضح غروسي: "لطالما كانت رسالتي هنا ثابتة. روسيا هي الجهة الضامنة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولأكثر من خمسين عاماً، لعبت دورًا محوريًا في هذه القضايا، إلى جانب الولايات المتحدة. كما لعبت روسيا دورًا لا غنى عنه في كل ما يتعلق بإيران. على سبيل المثال، في المفاوضات وإبرام خطة العمل الشاملة المشتركة، ولاحقاً في الجهود المبذولة لإعادة العمل بها".
وأضاف أنه "بعد ذلك، ولا سيما بعد هجمات يونيو/حزيران، جرت اتصالات عديدة".
وأوضح: "زارت وفود إيرانية موسكو بانتظام، وعقدت اجتماعات على أعلى المستويات، بما في ذلك اجتماعات مع الرئيس، حيث نوقشت هذه القضية. لذلك، أعتقد أن موسكو لديها فرصة للحفاظ على حوار مستمر مع إيران".
وفي الوقت ذاته، أشارغروسي إلى أنه "ليس من شأنه أن يملي على روسيا ما يجب عليها فعله".
وأضاف: "لكنني سعيدٌ بهذه الفرصة لنقل تقييماتي ورسائلي إلى الحكومة الروسية، وأعتقد أن روسيا لطالما كانت داعمًا قويًا، لنظام عدم الانتشار النووي".
وأكد غروسي أن "هذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة له".
واختتم قائلاً: "لا يمكننا أن نخسر روسيا كركيزة أساسية في نظام عدم الانتشار النووي. سيكون ذلك بمثابة ضربة قاصمة لهذا النظام برمته، وأؤمن إيمانًا راسخًا بأن لروسيا دوراً لا غنى عنه، ولكن كيفية ووقت أداء هذا الدور متروك لروسيا نفسها".
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "التصريحات المكررة لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، لن تغير من الواقع والحقائق على الأرض".
وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على أن "غروسي لم يتعامل بإنصاف مع إيران
"، منتقدًا عدم إدانته للضربات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية.
وأكد بقائي أن "هذا النهج المنحاز لن يسهم في حل الأزمة بل قد يعقدها أكثر".
وأبرز المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "إيران أظهرت قوتها على كافة الأصعدة، العسكرية والتكنولوجية والدبلوماسية، في مواجهة أطراف لا تعير أهمية حقيقية للمفاوضات وتفضل الضغوط والتهديدات".