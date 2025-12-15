https://sarabic.ae/20251215/غروسي-روسيا-يمكنها-أداء-دور-بالغ-الأهمية-في-التوصل-إلى-تسوية-بشأن-إيران-1108186464.html

غروسي: روسيا يمكنها أداء دور بالغ الأهمية في التوصل إلى تسوية بشأن إيران

غروسي: روسيا يمكنها أداء دور بالغ الأهمية في التوصل إلى تسوية بشأن إيران

سبوتنيك عربي

صرّح رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بأن روسيا يمكنها أداء دور بالغ الأهمية في تيسير التوصل إلى تسوية... 15.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-15T13:45+0000

2025-12-15T13:45+0000

2025-12-15T13:45+0000

أخبار روسيا اليوم

روسيا

أخبار روسيا

أخبار ايران اليوم

وكالة الطاقة الذرية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101217939_0:17:1014:587_1920x0_80_0_0_81f6eca07aee539f39c3cb8fcddf3eae.jpg

وأجاب غروسي، ردًا على سؤال حول الدور الذي يمكن أن تؤديه روسيا في تيسير التوصل إلى تسوية بشأن البرنامج النووي الإيراني، قائلا: "(إنه دور) بالغ الأهمية".ووفقًا لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد "ناقش هذه المسألة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والرئيس التنفيذي لشركة روساتوم أليكسي ليخاتشيف، وممثلين عن وزارة الدفاع".وأضاف أنه "بعد ذلك، ولا سيما بعد هجمات يونيو/حزيران، جرت اتصالات عديدة".وفي الوقت ذاته، أشارغروسي إلى أنه "ليس من شأنه أن يملي على روسيا ما يجب عليها فعله".وأضاف: "لكنني سعيدٌ بهذه الفرصة لنقل تقييماتي ورسائلي إلى الحكومة الروسية، وأعتقد أن روسيا لطالما كانت داعمًا قويًا، لنظام عدم الانتشار النووي".وأكد غروسي أن "هذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة له".وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "التصريحات المكررة لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، لن تغير من الواقع والحقائق على الأرض".وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على أن "غروسي لم يتعامل بإنصاف مع إيران"، منتقدًا عدم إدانته للضربات الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية.وأكد بقائي أن "هذا النهج المنحاز لن يسهم في حل الأزمة بل قد يعقدها أكثر".وأبرز المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "إيران أظهرت قوتها على كافة الأصعدة، العسكرية والتكنولوجية والدبلوماسية، في مواجهة أطراف لا تعير أهمية حقيقية للمفاوضات وتفضل الضغوط والتهديدات".

https://sarabic.ae/20251214/الخارجية-الإيرانية-ترد-على-غروسي-تصريحاته-المكررة-لن-تغير-الحقائق-ونهجه-المنحاز-لن-يحل-الأزمة-1108149560.html

https://sarabic.ae/20251211/غروسي-يشيد-بمستوى-التعاون-بين-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-وروسيا-بمحطة-زابوروجيه-النووية-1108055133.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار روسيا, أخبار ايران اليوم, وكالة الطاقة الذرية, العالم