موسكو: وزير الخارجية الإيراني يزور روسيا الأربعاء المقبل ويجري محادثات مع لافروف

موسكو: وزير الخارجية الإيراني يزور روسيا الأربعاء المقبل ويجري محادثات مع لافروف

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يعتزم زيارة روسيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وسيجري محادثات مع نظيره... 15.12.2025

وجاء في بيان الوزارة: "سيقوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بزيارة عمل إلى موسكو في 17 ديسمبر (الجاري)، ومن المقرر أن يجري محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".وأضاف البيان أنه "سيتم إيلاء اهتمام خاص للقضايا الراهنة المدرجة على جدول الأعمال الثنائي الحافل، للعلاقات الروسية الإيرانية، والتي وصلت إلى مستوى جديد نوعيًا من الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بعد دخول الاتفاقية الحكومية الدولية الجديدة حيز التنفيذ، في 2 أكتوبر(تشرين الأول) 2025".وأشار بوتين إلى أن "روسيا وإيران تتعاونان في مجالات مختلفة، بما في ذلك محطة بوشهر للطاقة النووية وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك الممر الشمالي الجنوبي".وحول برنامج إيران النووي، أكد بوتين أن "موسكو تعمل بتنسيق وثيق مع طهران، بشأن البرنامج النووي الإيراني في الأمم المتحدة".إيران توجه انتقادات حادة لواشنطن بسبب تعقيدات التأشيرات لـ"كأس العالم 2026" بوتين: علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين تتطور بوتيرة متصاعدة

