موسكو: وزير الخارجية الإيراني يزور روسيا الأربعاء المقبل ويجري محادثات مع لافروف
موسكو: وزير الخارجية الإيراني يزور روسيا الأربعاء المقبل ويجري محادثات مع لافروف
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يعتزم زيارة روسيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وسيجري محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.
وجاء في بيان الوزارة: "سيقوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بزيارة عمل إلى موسكو في 17 ديسمبر (الجاري)، ومن المقرر أن يجري محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".وأضاف البيان أنه "سيتم إيلاء اهتمام خاص للقضايا الراهنة المدرجة على جدول الأعمال الثنائي الحافل، للعلاقات الروسية الإيرانية، والتي وصلت إلى مستوى جديد نوعيًا من الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بعد دخول الاتفاقية الحكومية الدولية الجديدة حيز التنفيذ، في 2 أكتوبر(تشرين الأول) 2025".وأشار بوتين إلى أن "روسيا وإيران تتعاونان في مجالات مختلفة، بما في ذلك محطة بوشهر للطاقة النووية وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك الممر الشمالي الجنوبي".وحول برنامج إيران النووي، أكد بوتين أن "موسكو تعمل بتنسيق وثيق مع طهران، بشأن البرنامج النووي الإيراني في الأمم المتحدة".
وجاء في بيان الوزارة: "سيقوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
، بزيارة عمل إلى موسكو في 17 ديسمبر (الجاري)، ومن المقرر أن يجري محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".
وأشارت الوزارة إلى أن وزيري الخارجية (الروسي والإيراني)، يعتزمان مناقشة القضايا الدولية الراهنة بشكل معمّق، بما في ذلك الوضع المحيط بالبرنامج النووي الإيراني، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف البيان أنه "سيتم إيلاء اهتمام خاص للقضايا الراهنة المدرجة على جدول الأعمال الثنائي الحافل، للعلاقات الروسية الإيرانية، والتي وصلت إلى مستوى جديد نوعيًا من الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بعد دخول الاتفاقية الحكومية الدولية الجديدة حيز التنفيذ، في 2 أكتوبر(تشرين الأول) 2025".
وفي سباق متصل، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي، أن العلاقات بين روسيا وإيران، تتطور بشكل إيجابي للغاية.
وأشار بوتين إلى أن "روسيا وإيران تتعاونان في مجالات مختلفة، بما في ذلك محطة بوشهر للطاقة النووية
وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك الممر الشمالي الجنوبي".
وعن التبادل التجاري بين البلدين، أوضح الرئيس بوتين أن "حجم التبادل التجاري بين إيران وروسيا، ارتفع بنسبة 13% العام الماضي، وبنسبة 8% أخرى هذا العام".
وحول برنامج إيران النووي، أكد بوتين أن "موسكو تعمل بتنسيق وثيق مع طهران، بشأن البرنامج النووي الإيراني في الأمم المتحدة".