موسكو: وزير الخارجية الإيراني يزور روسيا الأربعاء المقبل ويجري محادثات مع لافروف

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
13:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
13:23 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
حزب الله ينتقد الصيغة المطروحة لحصر السلاح في لبنان وغضب فلسطيني من تصريحات هاكابي
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
موسكو: وزير الخارجية الإيراني يزور روسيا الأربعاء المقبل ويجري محادثات مع لافروف
موسكو: وزير الخارجية الإيراني يزور روسيا الأربعاء المقبل ويجري محادثات مع لافروف
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يعتزم زيارة روسيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وسيجري محادثات مع نظيره... 15.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-15T09:36+0000
2025-12-15T09:36+0000
أخبار روسيا اليوم
روسيا
أخبار ايران اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/12/1099670730_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_45d07003d18c595a0cbd10dbad7e7096.jpg
وجاء في بيان الوزارة: "سيقوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بزيارة عمل إلى موسكو في 17 ديسمبر (الجاري)، ومن المقرر أن يجري محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".وأضاف البيان أنه "سيتم إيلاء اهتمام خاص للقضايا الراهنة المدرجة على جدول الأعمال الثنائي الحافل، للعلاقات الروسية الإيرانية، والتي وصلت إلى مستوى جديد نوعيًا من الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بعد دخول الاتفاقية الحكومية الدولية الجديدة حيز التنفيذ، في 2 أكتوبر(تشرين الأول) 2025".وأشار بوتين إلى أن "روسيا وإيران تتعاونان في مجالات مختلفة، بما في ذلك محطة بوشهر للطاقة النووية وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك الممر الشمالي الجنوبي".وحول برنامج إيران النووي، أكد بوتين أن "موسكو تعمل بتنسيق وثيق مع طهران، بشأن البرنامج النووي الإيراني في الأمم المتحدة".إيران توجه انتقادات حادة لواشنطن بسبب تعقيدات التأشيرات لـ"كأس العالم 2026" بوتين: علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين تتطور بوتيرة متصاعدة
موسكو: وزير الخارجية الإيراني يزور روسيا الأربعاء المقبل ويجري محادثات مع لافروف

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يعتزم زيارة روسيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وسيجري محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.
وجاء في بيان الوزارة: "سيقوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بزيارة عمل إلى موسكو في 17 ديسمبر (الجاري)، ومن المقرر أن يجري محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".

وأشارت الوزارة إلى أن وزيري الخارجية (الروسي والإيراني)، يعتزمان مناقشة القضايا الدولية الراهنة بشكل معمّق، بما في ذلك الوضع المحيط بالبرنامج النووي الإيراني، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البيان أنه "سيتم إيلاء اهتمام خاص للقضايا الراهنة المدرجة على جدول الأعمال الثنائي الحافل، للعلاقات الروسية الإيرانية، والتي وصلت إلى مستوى جديد نوعيًا من الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بعد دخول الاتفاقية الحكومية الدولية الجديدة حيز التنفيذ، في 2 أكتوبر(تشرين الأول) 2025".
وفي سباق متصل، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي، أن العلاقات بين روسيا وإيران، تتطور بشكل إيجابي للغاية.

وأشار بوتين إلى أن "روسيا وإيران تتعاونان في مجالات مختلفة، بما في ذلك محطة بوشهر للطاقة النووية وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك الممر الشمالي الجنوبي".
وعن التبادل التجاري بين البلدين، أوضح الرئيس بوتين أن "حجم التبادل التجاري بين إيران وروسيا، ارتفع بنسبة 13% العام الماضي، وبنسبة 8% أخرى هذا العام".

وحول برنامج إيران النووي، أكد بوتين أن "موسكو تعمل بتنسيق وثيق مع طهران، بشأن البرنامج النووي الإيراني في الأمم المتحدة".
