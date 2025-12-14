https://sarabic.ae/20251214/إيران-توجه-انتقادات-حادة-لواشنطن-بسبب-تعقيدات-التأشيرات-لـكأس-العالم-2026---1108161342.html

إيران توجه انتقادات حادة لواشنطن بسبب تعقيدات التأشيرات لـ"كأس العالم 2026"

سبوتنيك عربي

وجهت إيران، اليوم الأحد، انتقادات شديدة اللهجة للولايات المتحدة الأمريكية، متهمة إياها بعرقلة إجراءات منح التأشيرات للاعبي المنتخب الوطني والمسؤولين والجماهير،... 14.12.2025, سبوتنيك عربي

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

رياضة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي: "رغم أن مجتمعنا الكروي لديه الحق في المشاركة في هذه الفعاليات بدون أي عوائق، فإن الولايات المتحدة خالفت الالتزامات في هذا الشأن حتى الآن". وأضاف بقائي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أن طهران قدمت احتجاجاً رسمياً لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وقسم رعاية المصالح الأمريكية في السفارة السويسرية بطهران. وكان المتحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أمير مهدي علوي، قد أعلن نهاية الشهر الماضي، أن وفد بلاده لن يشارك في حفل قرعة كأس العالم 2026، المقام الأسبوع الأول من شهر ديسمير/كانون الأول في أمريكا، بسبب عدم إصدار التأشيرات لجميع الأعضاء الرسميين.وأوضح علوي، في مقابلة تلفزيونية مع وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، أن القرار جاء بعد مشاورات مع وزارتي الرياضة والخارجية، نظرا للعقبات التي واجهت إجراءات التأشيرات والتي تجاوزت حدود المنطق الرياضي.وأشار إلى أن "اتحاد كرة القدم الإيراني أجرى مراسلات رسمية مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جيانيني إفانتينو، والأمين العام لـ"فيفا" خلال اليومين الماضيين، وتم إطلاعهما رسميا على الأمر، كما يشير رد "فيفا" إلى أن الاتحاد يتابع هذه القضية".كما شدد على أهمية حضور الإدارات الفنية والتنفيذية للاتحاد في ورش العمل المتعلقة بالقرعة، مشيرا إلى أن غيابهم سيؤثر بشكل كبير على التخطيط الفني واللوجستي للحدث.وسيكون "كأس العالم 2026" هو النسخة 23 من المسابقة، وأول نسخة تقام بمشاركة 48 فريقا، وفي 3 دول هي كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

