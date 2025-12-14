عربي
https://sarabic.ae/20251214/إيران-توجه-انتقادات-حادة-لواشنطن-بسبب-تعقيدات-التأشيرات-لـكأس-العالم-2026---1108161342.html
إيران توجه انتقادات حادة لواشنطن بسبب تعقيدات التأشيرات لـ"كأس العالم 2026"
إيران توجه انتقادات حادة لواشنطن بسبب تعقيدات التأشيرات لـ"كأس العالم 2026"
سبوتنيك عربي
وجهت إيران، اليوم الأحد، انتقادات شديدة اللهجة للولايات المتحدة الأمريكية، متهمة إياها بعرقلة إجراءات منح التأشيرات للاعبي المنتخب الوطني والمسؤولين والجماهير،... 14.12.2025
2025-12-14T19:40+0000
2025-12-14T19:40+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي: "رغم أن مجتمعنا الكروي لديه الحق في المشاركة في هذه الفعاليات بدون أي عوائق، فإن الولايات المتحدة خالفت الالتزامات في هذا الشأن حتى الآن". وأضاف بقائي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أن طهران قدمت احتجاجاً رسمياً لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وقسم رعاية المصالح الأمريكية في السفارة السويسرية بطهران. وكان المتحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أمير مهدي علوي، قد أعلن نهاية الشهر الماضي، أن وفد بلاده لن يشارك في حفل قرعة كأس العالم 2026، المقام الأسبوع الأول من شهر ديسمير/كانون الأول في أمريكا، بسبب عدم إصدار التأشيرات لجميع الأعضاء الرسميين.وأوضح علوي، في مقابلة تلفزيونية مع وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، أن القرار جاء بعد مشاورات مع وزارتي الرياضة والخارجية، نظرا للعقبات التي واجهت إجراءات التأشيرات والتي تجاوزت حدود المنطق الرياضي.وأشار إلى أن "اتحاد كرة القدم الإيراني أجرى مراسلات رسمية مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جيانيني إفانتينو، والأمين العام لـ"فيفا" خلال اليومين الماضيين، وتم إطلاعهما رسميا على الأمر، كما يشير رد "فيفا" إلى أن الاتحاد يتابع هذه القضية".كما شدد على أهمية حضور الإدارات الفنية والتنفيذية للاتحاد في ورش العمل المتعلقة بالقرعة، مشيرا إلى أن غيابهم سيؤثر بشكل كبير على التخطيط الفني واللوجستي للحدث.وسيكون "كأس العالم 2026" هو النسخة 23 من المسابقة، وأول نسخة تقام بمشاركة 48 فريقا، وفي 3 دول هي كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.
https://sarabic.ae/20251128/إيران-تقاطع-قرعة-كأس-العالم-2026-1107600105.html
https://sarabic.ae/20251205/نتائج-قرعة-كأس-العالم-2026-في-أمريكا-وكندا-والمكسيك-1107864838.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_97:0:757:495_1920x0_80_0_0_26a343bb61b67dc9f18c94e42ba5a6ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, رياضة
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, رياضة

إيران توجه انتقادات حادة لواشنطن بسبب تعقيدات التأشيرات لـ"كأس العالم 2026"

19:40 GMT 14.12.2025
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
© x.com
تابعنا عبر
وجهت إيران، اليوم الأحد، انتقادات شديدة اللهجة للولايات المتحدة الأمريكية، متهمة إياها بعرقلة إجراءات منح التأشيرات للاعبي المنتخب الوطني والمسؤولين والجماهير، في وقت تستعد فيه البطولة لانطلاق كأس العالم 2026 التي تستضيفها أمريكا مشتركة مع كندا والمكسيك.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي: "رغم أن مجتمعنا الكروي لديه الحق في المشاركة في هذه الفعاليات بدون أي عوائق، فإن الولايات المتحدة خالفت الالتزامات في هذا الشأن حتى الآن".
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
مجتمع
إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026
28 نوفمبر, 16:33 GMT
وأضاف بقائي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أن طهران قدمت احتجاجاً رسمياً لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وقسم رعاية المصالح الأمريكية في السفارة السويسرية بطهران.
وتابع المتحدث: "نأمل في أن تمتنع واشنطن بشكل نهائي عن تسييس المنافسات الرياضية، ونتوقع من المسؤولين في (فيفا) أن يوفوا بالتزاماتهم".
وكان المتحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أمير مهدي علوي، قد أعلن نهاية الشهر الماضي، أن وفد بلاده لن يشارك في حفل قرعة كأس العالم 2026، المقام الأسبوع الأول من شهر ديسمير/كانون الأول في أمريكا، بسبب عدم إصدار التأشيرات لجميع الأعضاء الرسميين.
وأوضح علوي، في مقابلة تلفزيونية مع وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، أن القرار جاء بعد مشاورات مع وزارتي الرياضة والخارجية، نظرا للعقبات التي واجهت إجراءات التأشيرات والتي تجاوزت حدود المنطق الرياضي.
قرعة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
مجتمع
نتائج قرعة كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك
5 ديسمبر, 20:17 GMT
وأشار إلى أن "اتحاد كرة القدم الإيراني أجرى مراسلات رسمية مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جيانيني إفانتينو، والأمين العام لـ"فيفا" خلال اليومين الماضيين، وتم إطلاعهما رسميا على الأمر، كما يشير رد "فيفا" إلى أن الاتحاد يتابع هذه القضية".
وحذر علوي من أن استمرار هذه المشكلة قد يؤثر مستقبلا على المنتخب الوطني الإيراني، بما في ذلك دخول بعض اللاعبين وأعضاء الفريق أثناء كأس العالم، ويعطل استعداداتهم ومشاركتهم في البطولة.
كما شدد على أهمية حضور الإدارات الفنية والتنفيذية للاتحاد في ورش العمل المتعلقة بالقرعة، مشيرا إلى أن غيابهم سيؤثر بشكل كبير على التخطيط الفني واللوجستي للحدث.
وسيكون "كأس العالم 2026" هو النسخة 23 من المسابقة، وأول نسخة تقام بمشاركة 48 فريقا، وفي 3 دول هي كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.
