نتائج قرعة كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك
نتائج قرعة كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك
تابعنا عبر
كشفت قرعة كأس العالم 2026، الذي من المقرر أن تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك عن تشكيل المجموعة التي من المقرر أن تتنافس في البطولة العالمية.
وأقيمت القرعة بمركز جون كينيدي للمؤتمرات، اليوم الجمعة، بقيادة جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
رقم عربي تاريخي.. 7 منتخبات تتأهل إلى كأس العالم 2026
17 نوفمبر, 19:54 GMT

وأسفرت القرعة عن نتائج المجموعة الـ 12 كما يلي:

المجموعة الأولى

المكسيك
كوريا الجنوبية
جنوب إفريقيا
المسار الرابع لأوروبا (الدنمارك- مقدونيا الشمالية- أيرلندا- التشيك)

المجموعة الثانية

كندا
سويسرا
قطر
المسار الأول لأوروبا (إيطاليا- ويلز- أيرلندا الشمالية- البوسنة والهرسك)

المجموعة الثالثة

البرازيل
المغرب
اسكوتلندا
هايتي

المجموعة الرابعة

الولايات المتحدة
أستراليا
براجواي
المسار الثالث لأوروبا (تركيا- رومانيا- سلوفاكيا- كوسوفو)

المجموعة الخامسة

ألمانيا
الإكوادور
كوت ديفوار
كوراساو

المجموعة السادسة

هولندا
اليابان
تونس
المسار الثاني لأوروبا (أوكرانيا- بولندا- السويد- ألبانيا)

المجموعة السابعة

بلجيكا
إيران
مصر
نيوزلندا

المجموعة الثامنة

إسبانيا
الأوروجواي
السعودية
الرأس الأخضر

المجموعة التاسعة

فرنسا
السنغال
النرويج
المسار الثاني للملحق العالمي (بوليفيا- سورينام- العراق)

المجموعة العاشرة

الأرجنتين
النمسا
الجزائر
الأردن

المجموعة الحادية عشر

البرتغال
كولومبيا
أوزبكستان
المسار الأول للملحق العالمي (الكونغو الديمقراطية- جامايكا- نيو كاليدونيا)

المجموعة الثانية عشر

إنجلترا
كرواتيا
بنما
غانا
يذكر أن 42 منتخبا حسموا تأهلهم لبطولة كأس العالم 2026، بينما يتبقى 6 مقاعد شاغرة، حيث ستتأهل 4 منتخبات من الملحق الأوروبي، مقابل منتخبين من الملحق العالمي، الذي من المقرر أن يقام في الفترة من 23 إلى 31 مارس/ المقبل بالمكسيك.
