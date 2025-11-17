https://sarabic.ae/20251117/رقم-عربي-تاريخي-7-منتخبات-تتأهل-إلى-كأس-العالم-2026-1107213507.html

رقم عربي تاريخي.. 7 منتخبات تتأهل إلى كأس العالم 2026

رقم عربي تاريخي.. 7 منتخبات تتأهل إلى كأس العالم 2026

بعد انتهاء الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، والتي تستضيفها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ارتفع عدد المنتخبات التي ضمنت...

ويشهد مونديال 2026 رقما عربيا تاريخيا، بعدما تأهلت 7 منتخبات عربية حتى الآن، مع إمكانية ارتفاع العدد عبر الملحق العالمي، حيث ينتظر أن يخوض العراق أو الإمارات مباراة فاصلة لتحديد المتأهل منهما. نظام كأس العالم 2026تقام النسخة الجديدة بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة، وتم توزيع المقاعد بين القارات على النحو التالي:أوروبا: 16 مقعداإفريقيا: 9 مقاعد مباشرة + مقعد عبر الملحقآسيا: 8 مقاعد مباشرة + مقعد عبر الملحقأميركا الجنوبية: 6 مقاعد مباشرة + مقعد عبر الملحقأميركا الشمالية والوسطى والكاريبي: 6 مقاعد (منها 3 للمستضيفين)أوقيانوسيا: مقعد مباشر + مقعد عبر الملحقالاستضافة والملاعبتُقام مباريات البطولة على 16 ملعبًا في 3 دول:الولايات المتحدة: 11 ملعباالمكسيك: 3 ملاعب، أبرزها ملعب أزتيكا الذي سيحتضن مباراة الافتتاح في 11 يونيو/حزيران 2026كندا: ملعبانالمنتخبات العربية المتأهلةالمغرب المشاركة السابعة، وبلغ نصف نهائي مونديال 2022.تونس: المشاركة السابعة.السعودية: المشاركة السابعة.الجزائر: المشاركة الخامسة.مصر: المشاركة الرابعة، بعد غياب منذ 2018.قطر: مشاركتها الثانية (الأولى عبر التصفيات).الأردن: أول تأهل في تاريخه.المنتخبات المتأهلة حتى الآنالمنتخبات المستضيفة:أميركا – كندا – المكسيكإفريقيا (9):المغرب، تونس، مصر، الجزائر، غانا، الرأس الأخضر، جنوب إفريقيا، السنغال، كوت ديفوارآسيا (8):اليابان، إيران، أوزبكستان، الأردن، كوريا الجنوبية، أستراليا، قطر، السعوديةأميركا الجنوبية (6):الأرجنتين، البرازيل، الإكوادور، الأوروغواي، كولومبيا، باراغوايأوروبا (5):إنجلترا، فرنسا، كرواتيا، البرتغال، النرويجأوقيانوسيا (1):نيوزيلندا

