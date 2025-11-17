رقم عربي تاريخي.. 7 منتخبات تتأهل إلى كأس العالم 2026

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تقترح تعديلات على الخطة الأمريكية بشأن غزة.. وترامب يدرس بيع مقاتلات "إف-35" للسعودية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
10:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
12:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
17:03 GMT
13 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
17:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: موسكو لاعب مركزي في الملف السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تزويد مصر بمقاتلات أمريكية حديثة لا يتعارض مع مبدأ حماية إسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251117/رقم-عربي-تاريخي-7-منتخبات-تتأهل-إلى-كأس-العالم-2026-1107213507.html
رقم عربي تاريخي.. 7 منتخبات تتأهل إلى كأس العالم 2026
رقم عربي تاريخي.. 7 منتخبات تتأهل إلى كأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
بعد انتهاء الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، والتي تستضيفها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ارتفع عدد المنتخبات التي ضمنت... 17.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-17T19:54+0000
2025-11-17T19:54+0000
أخبار كأس العالم
كأس العالم 2026
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105545283_0:0:1535:864_1920x0_80_0_0_14ffe8345deb59dd04eac0917f0783a9.jpg
ويشهد مونديال 2026 رقما عربيا تاريخيا، بعدما تأهلت 7 منتخبات عربية حتى الآن، مع إمكانية ارتفاع العدد عبر الملحق العالمي، حيث ينتظر أن يخوض العراق أو الإمارات مباراة فاصلة لتحديد المتأهل منهما. نظام كأس العالم 2026تقام النسخة الجديدة بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة، وتم توزيع المقاعد بين القارات على النحو التالي:أوروبا: 16 مقعداإفريقيا: 9 مقاعد مباشرة + مقعد عبر الملحقآسيا: 8 مقاعد مباشرة + مقعد عبر الملحقأميركا الجنوبية: 6 مقاعد مباشرة + مقعد عبر الملحقأميركا الشمالية والوسطى والكاريبي: 6 مقاعد (منها 3 للمستضيفين)أوقيانوسيا: مقعد مباشر + مقعد عبر الملحقالاستضافة والملاعبتُقام مباريات البطولة على 16 ملعبًا في 3 دول:الولايات المتحدة: 11 ملعباالمكسيك: 3 ملاعب، أبرزها ملعب أزتيكا الذي سيحتضن مباراة الافتتاح في 11 يونيو/حزيران 2026كندا: ملعبانالمنتخبات العربية المتأهلةالمغرب المشاركة السابعة، وبلغ نصف نهائي مونديال 2022.تونس: المشاركة السابعة.السعودية: المشاركة السابعة.الجزائر: المشاركة الخامسة.مصر: المشاركة الرابعة، بعد غياب منذ 2018.قطر: مشاركتها الثانية (الأولى عبر التصفيات).الأردن: أول تأهل في تاريخه.المنتخبات المتأهلة حتى الآنالمنتخبات المستضيفة:أميركا – كندا – المكسيكإفريقيا (9):المغرب، تونس، مصر، الجزائر، غانا، الرأس الأخضر، جنوب إفريقيا، السنغال، كوت ديفوارآسيا (8):اليابان، إيران، أوزبكستان، الأردن، كوريا الجنوبية، أستراليا، قطر، السعوديةأميركا الجنوبية (6):الأرجنتين، البرازيل، الإكوادور، الأوروغواي، كولومبيا، باراغوايأوروبا (5):إنجلترا، فرنسا، كرواتيا، البرتغال، النرويجأوقيانوسيا (1):نيوزيلندا
https://sarabic.ae/20250609/4-دول-عربية-تتنافس-على-استضافة-مباريات-الملحق-الآسيوي-المؤهلة-إلى-كأس-العالم-2026-1101479763.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105545283_0:0:1363:1022_1920x0_80_0_0_2ebb86d50a6f24dfcb9ce2cba81ec9c6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار كأس العالم, كأس العالم 2026, رياضة
أخبار كأس العالم, كأس العالم 2026, رياضة

رقم عربي تاريخي.. 7 منتخبات تتأهل إلى كأس العالم 2026

19:54 GMT 17.11.2025
© Photo / Unsplash/ My Profit Tutorكأس العالم لكرة القدم
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
© Photo / Unsplash/ My Profit Tutor
تابعنا عبر
بعد انتهاء الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، والتي تستضيفها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ارتفع عدد المنتخبات التي ضمنت مشاركتها في المونديال إلى 32 منتخبا من أصل 48 سيخوضون النهائيات.
ويشهد مونديال 2026 رقما عربيا تاريخيا، بعدما تأهلت 7 منتخبات عربية حتى الآن، مع إمكانية ارتفاع العدد عبر الملحق العالمي، حيث ينتظر أن يخوض العراق أو الإمارات مباراة فاصلة لتحديد المتأهل منهما.
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2025
مجتمع
4 دول عربية تتنافس على استضافة مباريات "الملحق الآسيوي" المؤهلة إلى كأس العالم 2026
9 يونيو, 10:53 GMT
نظام كأس العالم 2026
تقام النسخة الجديدة بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة، وتم توزيع المقاعد بين القارات على النحو التالي:
أوروبا: 16 مقعدا
إفريقيا: 9 مقاعد مباشرة + مقعد عبر الملحق
آسيا: 8 مقاعد مباشرة + مقعد عبر الملحق
أميركا الجنوبية: 6 مقاعد مباشرة + مقعد عبر الملحق
أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي: 6 مقاعد (منها 3 للمستضيفين)
أوقيانوسيا: مقعد مباشر + مقعد عبر الملحق
وتتوزع المنتخبات الـ48 على 12 مجموعة تضم كل منها 4 فرق، ويتأهل إلى دور الـ32 كل من المتصدر والوصيف، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.
الاستضافة والملاعب
تُقام مباريات البطولة على 16 ملعبًا في 3 دول:
الولايات المتحدة: 11 ملعبا
المكسيك: 3 ملاعب، أبرزها ملعب أزتيكا الذي سيحتضن مباراة الافتتاح في 11 يونيو/حزيران 2026
كندا: ملعبان

وتستضيف نيويورك النهائي في ملعب ميتلايف ستاديوم يوم 19 يوليو/تموز 2026. وتشمل المدن المستضيفة وهي، كنساس سيتي، بوسطن، نيويورك، سياتل، فيلادلفيا، أتلانتا، سان فرانسيسكو، لوس أنجلوس، ميامي، دالاس، هيوستن، مونتيري، مكسيكو سيتي، غوادالاخارا، فانكوفر وتورونتو.

المنتخبات العربية المتأهلة
المغرب المشاركة السابعة، وبلغ نصف نهائي مونديال 2022.
تونس: المشاركة السابعة.
السعودية: المشاركة السابعة.
الجزائر: المشاركة الخامسة.
مصر: المشاركة الرابعة، بعد غياب منذ 2018.
قطر: مشاركتها الثانية (الأولى عبر التصفيات).
الأردن: أول تأهل في تاريخه.
المنتخبات المتأهلة حتى الآن
المنتخبات المستضيفة:
أميركا – كندا – المكسيك
إفريقيا (9):
المغرب، تونس، مصر، الجزائر، غانا، الرأس الأخضر، جنوب إفريقيا، السنغال، كوت ديفوار
آسيا (8):
اليابان، إيران، أوزبكستان، الأردن، كوريا الجنوبية، أستراليا، قطر، السعودية
أميركا الجنوبية (6):
الأرجنتين، البرازيل، الإكوادور، الأوروغواي، كولومبيا، باراغواي
أوروبا (5):
إنجلترا، فرنسا، كرواتيا، البرتغال، النرويج
أوقيانوسيا (1):
نيوزيلندا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала