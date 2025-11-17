https://sarabic.ae/20251117/رقم-عربي-تاريخي-7-منتخبات-تتأهل-إلى-كأس-العالم-2026-1107213507.html
رقم عربي تاريخي.. 7 منتخبات تتأهل إلى كأس العالم 2026
رقم عربي تاريخي.. 7 منتخبات تتأهل إلى كأس العالم 2026
17.11.2025
بعد انتهاء الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، والتي تستضيفها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ارتفع عدد المنتخبات التي ضمنت مشاركتها في المونديال إلى 32 منتخبا من أصل 48 سيخوضون النهائيات.
ويشهد مونديال 2026 رقما عربيا تاريخيا، بعدما تأهلت 7 منتخبات عربية حتى الآن، مع إمكانية ارتفاع العدد عبر الملحق العالمي، حيث ينتظر أن يخوض العراق أو الإمارات مباراة فاصلة لتحديد المتأهل منهما.
تقام النسخة الجديدة بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة، وتم توزيع المقاعد بين القارات على النحو التالي:
إفريقيا: 9 مقاعد مباشرة + مقعد عبر الملحق
آسيا: 8 مقاعد مباشرة + مقعد عبر الملحق
أميركا الجنوبية: 6 مقاعد مباشرة + مقعد عبر الملحق
أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي: 6 مقاعد (منها 3 للمستضيفين)
أوقيانوسيا: مقعد مباشر + مقعد عبر الملحق
وتتوزع المنتخبات الـ48 على 12 مجموعة تضم كل منها 4 فرق، ويتأهل إلى دور الـ32 كل من المتصدر والوصيف، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.
تُقام مباريات البطولة على 16 ملعبًا في 3 دول:
الولايات المتحدة: 11 ملعبا
المكسيك: 3 ملاعب، أبرزها ملعب أزتيكا الذي سيحتضن مباراة الافتتاح في 11 يونيو/حزيران 2026
وتستضيف نيويورك النهائي في ملعب ميتلايف ستاديوم يوم 19 يوليو/تموز 2026. وتشمل المدن المستضيفة وهي، كنساس سيتي، بوسطن، نيويورك، سياتل، فيلادلفيا، أتلانتا، سان فرانسيسكو، لوس أنجلوس، ميامي، دالاس، هيوستن، مونتيري، مكسيكو سيتي، غوادالاخارا، فانكوفر وتورونتو.
المنتخبات العربية المتأهلة
المغرب المشاركة السابعة، وبلغ نصف نهائي مونديال 2022.
السعودية: المشاركة السابعة.
الجزائر: المشاركة الخامسة.
مصر: المشاركة الرابعة، بعد غياب منذ 2018.
قطر: مشاركتها الثانية (الأولى عبر التصفيات).
الأردن: أول تأهل في تاريخه.
المنتخبات المتأهلة حتى الآن
المغرب، تونس، مصر، الجزائر، غانا، الرأس الأخضر، جنوب إفريقيا، السنغال، كوت ديفوار
اليابان، إيران، أوزبكستان، الأردن، كوريا الجنوبية، أستراليا، قطر، السعودية
الأرجنتين، البرازيل، الإكوادور، الأوروغواي، كولومبيا، باراغواي
إنجلترا، فرنسا، كرواتيا، البرتغال، النرويج