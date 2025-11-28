https://sarabic.ae/20251128/إيران-تقاطع-قرعة-كأس-العالم-2026-1107600105.html
إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026
وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أمير مهدي علوي، في مقابلة تلفزيونية مع وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، أن القرار جاء بعد مشاورات مع وزارتي الرياضة والخارجية، نظرا للعقبات التي واجهت إجراءات التأشيرات والتي تجاوزت حدود المنطق الرياضي.وأشار إلى أن "اتحاد كرة القدم الإيراني أجرى مراسلات رسمية مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جيانيني إفانتينو، والأمين العام لـ"فيفا" خلال اليومين الماضيين، وتم إطلاعهما رسميا على الأمر، كما يشير رد "فيفا" إلى أن الاتحاد يتابع هذه القضية".وحذر علوي من أن استمرار هذه المشكلة قد يؤثر مستقبلا على المنتخب الوطني الإيراني، بما في ذلك دخول بعض اللاعبين وأعضاء الفريق أثناء كأس العالم، ويعطل استعداداتهم ومشاركتهم في البطولة.كما شدد على أهمية حضور الإدارات الفنية والتنفيذية للاتحاد في ورش العمل المتعلقة بالقرعة، مشيرا إلى أن غيابهم سيؤثر بشكل كبير على التخطيط الفني واللوجستي للحدث.وسيكون "كأس العالم 2026" هو النسخة 23 من المسابقة، وأول نسخة تقام بمشاركة 48 فريقا، وفي 3 دول هي كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.
أعلن المتحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أمير مهدي علوي، اليوم الجمعة، أن وفد بلاده لن يشارك في حفل قرعة كأس العالم 2026، المقام الأسبوع المقبل في أمريكا، بسبب عدم إصدار التأشيرات لجميع الأعضاء الرسميين.
وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أمير مهدي علوي، في مقابلة تلفزيونية مع وكالة
أنباء "إرنا" الإيرانية، أن القرار جاء بعد مشاورات مع وزارتي الرياضة والخارجية، نظرا للعقبات التي واجهت إجراءات التأشيرات والتي تجاوزت حدود المنطق الرياضي.
وأشار إلى أن "اتحاد كرة القدم الإيراني أجرى مراسلات رسمية مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جيانيني إفانتينو، والأمين العام لـ"فيفا" خلال اليومين الماضيين، وتم إطلاعهما رسميا على الأمر، كما يشير رد "فيفا" إلى أن الاتحاد يتابع هذه القضية".
وحذر علوي من أن استمرار هذه المشكلة قد يؤثر مستقبلا على المنتخب الوطني الإيراني، بما في ذلك دخول بعض اللاعبين وأعضاء الفريق أثناء كأس العالم، ويعطل استعداداتهم ومشاركتهم في البطولة.
كما شدد على أهمية حضور الإدارات الفنية والتنفيذية للاتحاد في ورش العمل المتعلقة بالقرعة، مشيرا إلى أن غيابهم سيؤثر بشكل كبير على التخطيط الفني واللوجستي للحدث.
وسيكون "كأس العالم
2026" هو النسخة 23 من المسابقة، وأول نسخة تقام بمشاركة 48 فريقا، وفي 3 دول هي كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.