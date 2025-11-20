https://sarabic.ae/20251120/قبل-كأس-العالم-2026-فيفا-يصدم-كريستيانو-رونالدو--1107328523.html

قبل كأس العالم 2026... "فيفا" يصدم كريستيانو رونالدو

الصورة الرسمية، التي نشرتها حسابات فيفا الرسمية على منصة "إكس"، أمس الأربعاء، تضم وجوهًا ممثلة لـ42 منتخبًا تأهل رسميًا إلى البطولة التاريخية التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتشمل نجومًا عالميين مثل ليونيل ميسي عن الأرجنتين، وكيليان مبابي عن فرنسا، وهاري كين عن إنجلترا، ومحمد صلاح عن مصر، وأشرف حكيمي عن المغرب، وفرجاني ساسي عن تونس، ورياض محرز عن الجزائر، وساديو ماني عن السنغال، وفقا لما ذكرته مواقع رياضية.وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الملقب بـ"الدون"، قد أكد أنه اختار العيش في السعودية إيماناً بقدرتها على تحقيق طموحاتها المستقبلية، مشيراً إلى أنه يعتبر نفسه سعودياً بعد قضائه قرابة ثلاثة أعوام مع نادي النصر.وقال رونالدو خلال كلمته في منتدى "تورايز 2025"، المنعقد في الرياض، الثلاثاء قبل الماضي، إن قراره بالانتقال إلى السعودية كان صائباً، وهو ما أثبته الواقع لاحقاً، وفقا لقناة "العربية".وأعرب عن حبّه لمدينة العلا ومشروع البحر الأحمر، معبّرًا عن رغبته في أن يكون جزءا من المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة.وأضاف: "هدفي هو مواصلة الفوز بالألقاب مع النصر، وما زلت أؤمن بذلك، ولهذا جددت عقدي لسنتين إضافيتين لأنني أؤمن بأنني سأكون بطلاً في السعودية".وختم رونالدو بالتأكيد على قوة الدوري السعودي، معتبرًا إياه من بين أقوى خمسة دوريات في العالم، متوقعاً أن تكون كأس العالم 2034 "الأجمل في التاريخ".

