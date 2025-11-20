قبل كأس العالم 2026... "فيفا" يصدم كريستيانو رونالدو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
12:03 GMT
16 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:23 GMT
22 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير يدعو إلى تعزيز دور منظمة الصحة العالمية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مشروع القرار الأمريكي حول غزة: صياغة غامضة و غياب لمسار واضح نحو إقامة الدولة الفلسطينية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:46 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
قبل كأس العالم 2026... "فيفا" يصدم كريستيانو رونالدو
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن بوستر ترويجي جديد لكأس العالم 2026، دون أن يشمل صورة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، القائد الأسطوري لمنتخب بلاده، ما يشعل النقاشات حول "التجاهل المتعمد" لأحد أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة.
الصورة الرسمية، التي نشرتها حسابات فيفا الرسمية على منصة "إكس"، أمس الأربعاء، تضم وجوهًا ممثلة لـ42 منتخبًا تأهل رسميًا إلى البطولة التاريخية التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتشمل نجومًا عالميين مثل ليونيل ميسي عن الأرجنتين، وكيليان مبابي عن فرنسا، وهاري كين عن إنجلترا، ومحمد صلاح عن مصر، وأشرف حكيمي عن المغرب، وفرجاني ساسي عن تونس، ورياض محرز عن الجزائر، وساديو ماني عن السنغال، وفقا لما ذكرته مواقع رياضية.
غير أن البرتغاليين لم يروا وجه كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 عامًا، الذي يعدّ من أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ المنتخبات (161 هدفًا في 260 مباراة)، بل اختار "فيفا" اللاعب برونو فرنانديز، قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليمثل "السيليكاو"، وهو قرار أثار موجة من التعليقات الساخرة والغاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الملقب بـ"الدون"، قد أكد أنه اختار العيش في السعودية إيماناً بقدرتها على تحقيق طموحاتها المستقبلية، مشيراً إلى أنه يعتبر نفسه سعودياً بعد قضائه قرابة ثلاثة أعوام مع نادي النصر.
وقال رونالدو خلال كلمته في منتدى "تورايز 2025"، المنعقد في الرياض، الثلاثاء قبل الماضي، إن قراره بالانتقال إلى السعودية كان صائباً، وهو ما أثبته الواقع لاحقاً، وفقا لقناة "العربية".
وأعرب عن حبّه لمدينة العلا ومشروع البحر الأحمر، معبّرًا عن رغبته في أن يكون جزءا من المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة.
وقال رونالدو في فيديو سابق نشره النادي عبر "يوتيوب": "عائلتي تدعم قراراتي دائماً، ونحن سعداء هنا في السعودية ونحظى بحياة جميلة. السعوديون يعاملوننا بطريقة رائعة جداً، ولهذا نرغب في البقاء والعيش هنا".
وأضاف: "هدفي هو مواصلة الفوز بالألقاب مع النصر، وما زلت أؤمن بذلك، ولهذا جددت عقدي لسنتين إضافيتين لأنني أؤمن بأنني سأكون بطلاً في السعودية".
وختم رونالدو بالتأكيد على قوة الدوري السعودي، معتبرًا إياه من بين أقوى خمسة دوريات في العالم، متوقعاً أن تكون كأس العالم 2034 "الأجمل في التاريخ".
