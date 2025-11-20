قبل كأس العالم 2026... "فيفا" يصدم كريستيانو رونالدو
© AP Photo / Radovan Stoklasa البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي
© AP Photo / Radovan Stoklasa
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن بوستر ترويجي جديد لكأس العالم 2026، دون أن يشمل صورة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، القائد الأسطوري لمنتخب بلاده، ما يشعل النقاشات حول "التجاهل المتعمد" لأحد أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة.
الصورة الرسمية، التي نشرتها حسابات فيفا الرسمية على منصة "إكس"، أمس الأربعاء، تضم وجوهًا ممثلة لـ42 منتخبًا تأهل رسميًا إلى البطولة التاريخية التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتشمل نجومًا عالميين مثل ليونيل ميسي عن الأرجنتين، وكيليان مبابي عن فرنسا، وهاري كين عن إنجلترا، ومحمد صلاح عن مصر، وأشرف حكيمي عن المغرب، وفرجاني ساسي عن تونس، ورياض محرز عن الجزائر، وساديو ماني عن السنغال، وفقا لما ذكرته مواقع رياضية.
غير أن البرتغاليين لم يروا وجه كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 40 عامًا، الذي يعدّ من أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ المنتخبات (161 هدفًا في 260 مباراة)، بل اختار "فيفا" اللاعب برونو فرنانديز، قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليمثل "السيليكاو"، وهو قرار أثار موجة من التعليقات الساخرة والغاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الملقب بـ"الدون"، قد أكد أنه اختار العيش في السعودية إيماناً بقدرتها على تحقيق طموحاتها المستقبلية، مشيراً إلى أنه يعتبر نفسه سعودياً بعد قضائه قرابة ثلاثة أعوام مع نادي النصر.
وقال رونالدو خلال كلمته في منتدى "تورايز 2025"، المنعقد في الرياض، الثلاثاء قبل الماضي، إن قراره بالانتقال إلى السعودية كان صائباً، وهو ما أثبته الواقع لاحقاً، وفقا لقناة "العربية".
حلم الجميع 😍#FIFAWorldCup pic.twitter.com/9Dre8BkCS4— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 19, 2025
وأعرب عن حبّه لمدينة العلا ومشروع البحر الأحمر، معبّرًا عن رغبته في أن يكون جزءا من المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة.
وقال رونالدو في فيديو سابق نشره النادي عبر "يوتيوب": "عائلتي تدعم قراراتي دائماً، ونحن سعداء هنا في السعودية ونحظى بحياة جميلة. السعوديون يعاملوننا بطريقة رائعة جداً، ولهذا نرغب في البقاء والعيش هنا".
وأضاف: "هدفي هو مواصلة الفوز بالألقاب مع النصر، وما زلت أؤمن بذلك، ولهذا جددت عقدي لسنتين إضافيتين لأنني أؤمن بأنني سأكون بطلاً في السعودية".
وختم رونالدو بالتأكيد على قوة الدوري السعودي، معتبرًا إياه من بين أقوى خمسة دوريات في العالم، متوقعاً أن تكون كأس العالم 2034 "الأجمل في التاريخ".