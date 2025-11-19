https://sarabic.ae/20251119/-بحضور-ماسك-ورونالدو-ترامب-يقيم-عشاء-رسميا-لولي-العهد-السعودي-1107264874.html
بحضور ماسك ورونالدو.. ترامب يقيم عشاء رسميا لولي العهد السعودي
يقيم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشاءً رسميًا في البيت الأبيض تكريمًا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وفق ما نقل مراسل وكالة "سبوتنيك". 19.11.2025, سبوتنيك عربي
واستقبل ترامب ولي العهد على السجادة الحمراء تحت مظلة بسبب هطول الأمطار في العاصمة الأمريكية. وعلى الرغم من الطقس البارد، رحبت السيدة الأولى ميلانيا ترامب بولي العهد بفستان سهرة مكشوف الكتفين.وتعد هذه الزيارة الثانية لولي العهد السعودي للبيت الأبيض في يوم واحد، بعد أن قضى سابقًا أربع ساعات في مقر إقامة الرئيس الأمريكي. وقد أعلنت الأطراف عن توقيع سلسلة من الاتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك.وكان من بين الحضور في العشاء رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك، إضافة إلى نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي.وتشهد العلاقات بين الرياض وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة زخماً متجدداً، إذ كثف البلدان مشاوراتهما بشأن ملفات الأمن الإقليمي، وخصوصاً في البحر الأحمر والخليج العربي، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة.كما عزز الطرفان شراكتهما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات، فيما تتابع الإدارة الأمريكية دعم "رؤية السعودية 2030" عبر برامج اقتصادية وتنموية مشتركة. وفي الوقت نفسه، يواصل الجانبان التنسيق السياسي حول قضايا المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط ومسار السلام والاستقرار.وتأتي زيارة ولي العهد إلى واشنطن لتؤكد استمرار قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ولتعزيز مسار الشراكات الحيوية التي تربط المملكة والولايات المتحدة منذ عقود.
