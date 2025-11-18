ترامب يعلن صفقات دفاعية كبرى مع السعودية تشمل "إف-35" واتفاقية استراتيجية شاملة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
10:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
12:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
17:03 GMT
13 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
17:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: موسكو لاعب مركزي في الملف السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تزويد مصر بمقاتلات أمريكية حديثة لا يتعارض مع مبدأ حماية إسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
10:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
11:31 GMT
29 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
17:34 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: وجود قوة عسكرية في غزة أمر مطلوب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251118/ترامب-يعلن-صفقات-دفاعية-كبرى-مع-السعودية-تشمل-إف-35-واتفاقية-استراتيجية-شاملة-1107264536.html
ترامب يعلن صفقات دفاعية كبرى مع السعودية تشمل "إف-35" واتفاقية استراتيجية شاملة
ترامب يعلن صفقات دفاعية كبرى مع السعودية تشمل "إف-35" واتفاقية استراتيجية شاملة
سبوتنيك عربي
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على صفقة مبيعات دفاعية ضخمة مع السعودية، تشمل تسليمها طائرات إف-35 في المستقبل، إضافة... 18.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-18T23:17+0000
2025-11-18T23:17+0000
ترامب
السعودية
أخبار السعودية اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107257738_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_000e3a555633806769ccebaf7efd5988.jpg
وقال البيت الأبيض في بيان له: "وافق الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) على حزمة مبيعات دفاعية كبرى، تتضمن تسليمات مستقبلية لطائرات إف-35، مما يعزز القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية ويضمن استمرار السعودية في شراء الأسلحة الأمريكية".وأضاف البيان: "حصل الرئيس على اتفاق يقضي بشراء السعودية ما يقرب من 300 دبابة أمريكية، ما يمكن السعودية من تعزيز قدراتها الدفاعية ويحافظ على مئات الوظائف الأمريكية".كما أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي وقعا اتفاقية الدفاع الاستراتيجية المشتركة.وقال البيت الأبيض في بيان له: "وقع الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب وولي العهد الأمير محمد بن سلمان "اتفاقية الدفاع الاستراتيجية الأمريكية السعودية"، وهي اتفاقية تاريخية تقوي شراكتنا الدفاعية الممتدة لأكثر من 80 عاما وتعزز الردع في أنحاء الشرق الأوسط".وأضاف: "تعد الاتفاقية مكسبا لجدول أعمال "أمريكا أولا"، إذ تسهل عمل الشركات الدفاعية الأمريكية داخل السعودية، وتؤمن موارد جديدة لتقاسم الأعباء من السعودية للمساهمة في خفض التكاليف عن الولايات المتحدة، وتؤكد أن المملكة تعتبر الولايات المتحدة شريكها الاستراتيجي الأول. كما حقق الرئيس اتفاقيات تعزز دور أمريكا كعامل أساسي في الأمن الإقليمي، وتعزز الشراكات العسكرية الأمريكية بما يسمح للشركاء بالتصدي للتهديدات وهزيمتها بشكل أفضل".وتشهد العلاقات بين الرياض وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة زخماً متجدداً، إذ كثف البلدان مشاوراتهما بشأن ملفات الأمن الإقليمي، وخصوصاً في البحر الأحمر والخليج العربي، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة.كما عزز الطرفان شراكتهما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات، فيما تتابع الإدارة الأمريكية دعم "رؤية السعودية 2030" عبر برامج اقتصادية وتنموية مشتركة. وفي الوقت نفسه، يواصل الجانبان التنسيق السياسي حول قضايا المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط ومسار السلام والاستقرار.وتأتي زيارة ولي العهد إلى واشنطن لتؤكد استمرار قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ولتعزيز مسار الشراكات الحيوية التي تربط المملكة والولايات المتحدة منذ عقود.
https://sarabic.ae/20251118/ترامب-أجريت-محادثة-جيدة-مع-بن-سلمان-حول-انضمام-السعودية-لاتفاقيات-أبراهام-1107257620.html
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107257738_88:0:1931:1382_1920x0_80_0_0_d15a1e60520bb7e436f4c688313b6b96.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يعلن صفقات دفاعية كبرى مع السعودية تشمل "إف-35" واتفاقية استراتيجية شاملة

23:17 GMT 18.11.2025
© Photo / x/HRHMBNSALMAANترامب، محمد بن سلمان
ترامب، محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
© Photo / x/HRHMBNSALMAAN
تابعنا عبر
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على صفقة مبيعات دفاعية ضخمة مع السعودية، تشمل تسليمها طائرات إف-35 في المستقبل، إضافة إلى شراء الرياض ما يقرب من 300 دبابة أمريكية.
وقال البيت الأبيض في بيان له: "وافق الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) على حزمة مبيعات دفاعية كبرى، تتضمن تسليمات مستقبلية لطائرات إف-35، مما يعزز القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية ويضمن استمرار السعودية في شراء الأسلحة الأمريكية".
ترامب، محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2025
ترامب: أجريت محادثة جيدة مع بن سلمان حول انضمام السعودية لاتفاقيات أبراهام
19:06 GMT
وأضاف البيان: "حصل الرئيس على اتفاق يقضي بشراء السعودية ما يقرب من 300 دبابة أمريكية، ما يمكن السعودية من تعزيز قدراتها الدفاعية ويحافظ على مئات الوظائف الأمريكية".
كما أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي وقعا اتفاقية الدفاع الاستراتيجية المشتركة.
وقال البيت الأبيض في بيان له: "وقع الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب وولي العهد الأمير محمد بن سلمان "اتفاقية الدفاع الاستراتيجية الأمريكية السعودية"، وهي اتفاقية تاريخية تقوي شراكتنا الدفاعية الممتدة لأكثر من 80 عاما وتعزز الردع في أنحاء الشرق الأوسط".
وأضاف: "تعد الاتفاقية مكسبا لجدول أعمال "أمريكا أولا"، إذ تسهل عمل الشركات الدفاعية الأمريكية داخل السعودية، وتؤمن موارد جديدة لتقاسم الأعباء من السعودية للمساهمة في خفض التكاليف عن الولايات المتحدة، وتؤكد أن المملكة تعتبر الولايات المتحدة شريكها الاستراتيجي الأول. كما حقق الرئيس اتفاقيات تعزز دور أمريكا كعامل أساسي في الأمن الإقليمي، وتعزز الشراكات العسكرية الأمريكية بما يسمح للشركاء بالتصدي للتهديدات وهزيمتها بشكل أفضل".
وتشهد العلاقات بين الرياض وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة زخماً متجدداً، إذ كثف البلدان مشاوراتهما بشأن ملفات الأمن الإقليمي، وخصوصاً في البحر الأحمر والخليج العربي، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة.
كما عزز الطرفان شراكتهما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات، فيما تتابع الإدارة الأمريكية دعم "رؤية السعودية 2030" عبر برامج اقتصادية وتنموية مشتركة. وفي الوقت نفسه، يواصل الجانبان التنسيق السياسي حول قضايا المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط ومسار السلام والاستقرار.
وتأتي زيارة ولي العهد إلى واشنطن لتؤكد استمرار قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ولتعزيز مسار الشراكات الحيوية التي تربط المملكة والولايات المتحدة منذ عقود.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала