https://sarabic.ae/20251118/ترامب-يعلن-صفقات-دفاعية-كبرى-مع-السعودية-تشمل-إف-35-واتفاقية-استراتيجية-شاملة-1107264536.html

ترامب يعلن صفقات دفاعية كبرى مع السعودية تشمل "إف-35" واتفاقية استراتيجية شاملة

ترامب يعلن صفقات دفاعية كبرى مع السعودية تشمل "إف-35" واتفاقية استراتيجية شاملة

سبوتنيك عربي

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على صفقة مبيعات دفاعية ضخمة مع السعودية، تشمل تسليمها طائرات إف-35 في المستقبل، إضافة... 18.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-18T23:17+0000

2025-11-18T23:17+0000

2025-11-18T23:17+0000

ترامب

السعودية

أخبار السعودية اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107257738_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_000e3a555633806769ccebaf7efd5988.jpg

وقال البيت الأبيض في بيان له: "وافق الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) على حزمة مبيعات دفاعية كبرى، تتضمن تسليمات مستقبلية لطائرات إف-35، مما يعزز القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية ويضمن استمرار السعودية في شراء الأسلحة الأمريكية".وأضاف البيان: "حصل الرئيس على اتفاق يقضي بشراء السعودية ما يقرب من 300 دبابة أمريكية، ما يمكن السعودية من تعزيز قدراتها الدفاعية ويحافظ على مئات الوظائف الأمريكية".كما أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي وقعا اتفاقية الدفاع الاستراتيجية المشتركة.وقال البيت الأبيض في بيان له: "وقع الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب وولي العهد الأمير محمد بن سلمان "اتفاقية الدفاع الاستراتيجية الأمريكية السعودية"، وهي اتفاقية تاريخية تقوي شراكتنا الدفاعية الممتدة لأكثر من 80 عاما وتعزز الردع في أنحاء الشرق الأوسط".وأضاف: "تعد الاتفاقية مكسبا لجدول أعمال "أمريكا أولا"، إذ تسهل عمل الشركات الدفاعية الأمريكية داخل السعودية، وتؤمن موارد جديدة لتقاسم الأعباء من السعودية للمساهمة في خفض التكاليف عن الولايات المتحدة، وتؤكد أن المملكة تعتبر الولايات المتحدة شريكها الاستراتيجي الأول. كما حقق الرئيس اتفاقيات تعزز دور أمريكا كعامل أساسي في الأمن الإقليمي، وتعزز الشراكات العسكرية الأمريكية بما يسمح للشركاء بالتصدي للتهديدات وهزيمتها بشكل أفضل".وتشهد العلاقات بين الرياض وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة زخماً متجدداً، إذ كثف البلدان مشاوراتهما بشأن ملفات الأمن الإقليمي، وخصوصاً في البحر الأحمر والخليج العربي، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة.كما عزز الطرفان شراكتهما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات، فيما تتابع الإدارة الأمريكية دعم "رؤية السعودية 2030" عبر برامج اقتصادية وتنموية مشتركة. وفي الوقت نفسه، يواصل الجانبان التنسيق السياسي حول قضايا المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط ومسار السلام والاستقرار.وتأتي زيارة ولي العهد إلى واشنطن لتؤكد استمرار قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ولتعزيز مسار الشراكات الحيوية التي تربط المملكة والولايات المتحدة منذ عقود.

https://sarabic.ae/20251118/ترامب-أجريت-محادثة-جيدة-مع-بن-سلمان-حول-انضمام-السعودية-لاتفاقيات-أبراهام-1107257620.html

السعودية

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية