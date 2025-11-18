https://sarabic.ae/20251118/ترامب-أجريت-محادثة-جيدة-مع-بن-سلمان-حول-انضمام-السعودية-لاتفاقيات-أبراهام-1107257620.html
ترامب: أجريت محادثة جيدة مع بن سلمان حول انضمام السعودية لاتفاقيات أبراهام
ترامب: أجريت محادثة جيدة مع بن سلمان حول انضمام السعودية لاتفاقيات أبراهام
صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه أجرى محادثة جيدة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن انضمام المملكة إلى اتفاقيات أبراهام، ومسألة حل الدولة الواحدة وحل الدولتين.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي مع بن سلمان، اليوم الثلاثاء، في البيت الأبيض: "لا أريد استخدام كلمة التزام، ولكننا أجرينا محادثة جيدة للغاية حول اتفاقيات أبراهام، تحدثنا عن حل الدولة الواحدة والدولتين، تحدثنا عن الكثير من الأمور. سنناقش الأمر بمزيد من التفصيل قريبًا، ولكن أعتقد أن لديك شعورا جيدًا تجاه اتفاقيات أبراهام ".وخلال المؤتمر الصحفي، أكد الرئيس الأمريكي أن السعودية ستستلم طائرات مقاتلة من طراز " F35"، مشابهة لتلك الموجودة في الخدمة لدى إسرائيل.وأضاف: "السعودية حليف عظيم، وإسرائيل حليف عظيم. وأعلم أن إسرائيل ترغب في حصولكم على طائرات مُصغّرة، لا أعتقد أن هذا يُسعدكم كثيرًا. إسرائيل حليف عظيم، ونحن ندرس ذلك، نحن نصنع أفضل المعدات العسكرية. لقد رأيتم ذلك في خلافنا الصغير مع إيران".وفي سياق آخر، قال ترامب، معلقًا على الأمر: "بالمناسبة، إيران تريد اتفاقًا، أستطيع أن أقول لكم إنهم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، أنا منفتح تمامًا على ذلك. نحن في مناقشات معهم لبدء هذه العملية".وخلال لقاء ترامب مع ولي العهد السعودي، حلقت مجموعة من الطائرات المقاتلة فوق مقر إقامة الرئيس في واشنطن.وأوضح البيت الأبيض أن ثلاث طائرات من أصل ست طائرات كانت من طراز " F35"، والثلاث الأخرى كانت من طراز " 15F"المقاتلة.وتشهد العلاقات بين الرياض وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة زخماً متجدداً، إذ كثف البلدان مشاوراتهما بشأن ملفات الأمن الإقليمي، وخصوصاً في البحر الأحمر والخليج العربي، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة. وتأتي زيارة ولي العهد إلى واشنطن لتؤكد استمرار قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ولتعزيز مسار الشراكات الحيوية التي تربط المملكة والولايات المتحدة منذ عقود.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي مع بن سلمان، اليوم الثلاثاء، في البيت الأبيض: "لا أريد استخدام كلمة التزام، ولكننا أجرينا محادثة جيدة للغاية حول اتفاقيات أبراهام، تحدثنا عن حل الدولة الواحدة والدولتين، تحدثنا عن الكثير من الأمور. سنناقش الأمر بمزيد من التفصيل قريبًا، ولكن أعتقد أن لديك شعورا جيدًا تجاه اتفاقيات أبراهام ".
وبين ترامب بأنه "يتوقع التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بشأن الطاقة النووية المدنية"، مشيرا إلى أن "المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة اتفقتا عمليا على اتفاقية دفاعية".
وخلال المؤتمر الصحفي، أكد الرئيس الأمريكي أن السعودية ستستلم طائرات مقاتلة من طراز " F35"
، مشابهة لتلك الموجودة في الخدمة لدى إسرائيل.
وقال ترامب: "أعتقد أنها ستكون متشابهة إلى حد كبير"، مشيرا إلى أن "إسرائيل مهتمة بحصول السعودية على "نماذج مبسطة" من مقاتلات "F35"، في إطار صفقة محتملة.
وأضاف: "السعودية حليف عظيم، وإسرائيل حليف عظيم. وأعلم أن إسرائيل ترغب في حصولكم على طائرات مُصغّرة، لا أعتقد أن هذا يُسعدكم كثيرًا. إسرائيل حليف عظيم، ونحن ندرس ذلك، نحن نصنع أفضل المعدات العسكرية. لقد رأيتم ذلك في خلافنا الصغير مع إيران".
وفي سياق آخر، قال ترامب، معلقًا على الأمر: "بالمناسبة، إيران تريد اتفاقًا، أستطيع أن أقول لكم إنهم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، أنا منفتح تمامًا على ذلك. نحن في مناقشات معهم لبدء هذه العملية".
واستقبل ترامب، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان،اليوم الثلاثاء، بتحليق طائرات مقاتلة من الجيل الخامس من طراز " F35"، فوق البيت الأبيض، والتي يعتزم الرئيس الأمريكي بيعها للرياض.
وخلال لقاء ترامب مع ولي العهد السعودي
، حلقت مجموعة من الطائرات المقاتلة فوق مقر إقامة الرئيس في واشنطن.
وأوضح البيت الأبيض أن ثلاث طائرات من أصل ست طائرات كانت من طراز " F35"، والثلاث الأخرى كانت من طراز " 15F"المقاتلة.
وتشهد العلاقات بين الرياض وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة زخماً متجدداً، إذ كثف البلدان مشاوراتهما بشأن ملفات الأمن الإقليمي، وخصوصاً في البحر الأحمر والخليج العربي، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة
كما عزز الطرفان شراكتهما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات، فيما تتابع الإدارة الأمريكية دعم "رؤية السعودية 2030" عبر برامج اقتصادية وتنموية مشتركة. وفي الوقت نفسه، يواصل الجانبان التنسيق السياسي حول قضايا المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط ومسار السلام والاستقرار.
وتأتي زيارة ولي العهد إلى واشنطن لتؤكد استمرار قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ولتعزيز مسار الشراكات الحيوية التي تربط المملكة والولايات المتحدة منذ عقود.