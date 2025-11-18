https://sarabic.ae/20251118/ترامب-أجريت-محادثة-جيدة-مع-بن-سلمان-حول-انضمام-السعودية-لاتفاقيات-أبراهام-1107257620.html

ترامب: أجريت محادثة جيدة مع بن سلمان حول انضمام السعودية لاتفاقيات أبراهام

ترامب: أجريت محادثة جيدة مع بن سلمان حول انضمام السعودية لاتفاقيات أبراهام

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه أجرى محادثة جيدة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن انضمام المملكة إلى اتفاقيات أبراهام، ومسألة حل الدولة... 18.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-18T19:06+0000

2025-11-18T19:06+0000

2025-11-18T19:06+0000

السعودية

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107257738_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_000e3a555633806769ccebaf7efd5988.jpg

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مع بن سلمان، اليوم الثلاثاء، في البيت الأبيض: "لا أريد استخدام كلمة التزام، ولكننا أجرينا محادثة جيدة للغاية حول اتفاقيات أبراهام، تحدثنا عن حل الدولة الواحدة والدولتين، تحدثنا عن الكثير من الأمور. سنناقش الأمر بمزيد من التفصيل قريبًا، ولكن أعتقد أن لديك شعورا جيدًا تجاه اتفاقيات أبراهام ".وخلال المؤتمر الصحفي، أكد الرئيس الأمريكي أن السعودية ستستلم طائرات مقاتلة من طراز " F35"، مشابهة لتلك الموجودة في الخدمة لدى إسرائيل.وأضاف: "السعودية حليف عظيم، وإسرائيل حليف عظيم. وأعلم أن إسرائيل ترغب في حصولكم على طائرات مُصغّرة، لا أعتقد أن هذا يُسعدكم كثيرًا. إسرائيل حليف عظيم، ونحن ندرس ذلك، نحن نصنع أفضل المعدات العسكرية. لقد رأيتم ذلك في خلافنا الصغير مع إيران".وفي سياق آخر، قال ترامب، معلقًا على الأمر: "بالمناسبة، إيران تريد اتفاقًا، أستطيع أن أقول لكم إنهم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، أنا منفتح تمامًا على ذلك. نحن في مناقشات معهم لبدء هذه العملية".وخلال لقاء ترامب مع ولي العهد السعودي، حلقت مجموعة من الطائرات المقاتلة فوق مقر إقامة الرئيس في واشنطن.وأوضح البيت الأبيض أن ثلاث طائرات من أصل ست طائرات كانت من طراز " F35"، والثلاث الأخرى كانت من طراز " 15F"المقاتلة.وتشهد العلاقات بين الرياض وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة زخماً متجدداً، إذ كثف البلدان مشاوراتهما بشأن ملفات الأمن الإقليمي، وخصوصاً في البحر الأحمر والخليج العربي، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة. وتأتي زيارة ولي العهد إلى واشنطن لتؤكد استمرار قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ولتعزيز مسار الشراكات الحيوية التي تربط المملكة والولايات المتحدة منذ عقود.

https://sarabic.ae/20251118/ولي-العهد-السعودي-نريد-سلاما-مع-إسرائيل-والفلسطينيين-والمنطقة-بأسرها--عاجل--1107257018.html

https://sarabic.ae/20251118/ترامب-يستقبل-بن-سلمان-في-البيت-الأبيض-1107254700.html

https://sarabic.ae/20251117/ترامب-سنبيع-طائرات-f--35-إلى-السعودية-1107217582.html

السعودية

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم