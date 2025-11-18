https://sarabic.ae/20251118/ولي-العهد-السعودي-نريد-سلاما-مع-إسرائيل-والفلسطينيين-والمنطقة-بأسرها--عاجل--1107257018.html

ولي العهد السعودي: نريد سلاما مع إسرائيل والفلسطينيين والمنطقة بأسرها

ولي العهد السعودي: نريد سلاما مع إسرائيل والفلسطينيين والمنطقة بأسرها

سبوتنيك عربي

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إيمان المملكة بمستقبل مشترك مع الولايات المتحدة، مشدداً على أن علاقتها مع أمريكا جوهرية، وأن علاقات البلدين... 18.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-18T18:14+0000

2025-11-18T18:14+0000

2025-11-18T18:27+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0e/1100525128_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_95fd3fc9bda23f55c9d74775bafeb015.jpg

وفي تصريحات أدلى بها، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، أعرب الأمير محمد بن سلمان عن رغبة السعودية في ضمان مسار حقيقي للتوصل إلى حل الدولتين، مشدداً على أن المملكة تريد تحقيق السلام في المنطقة وتسعى لتطبيق حل الدولتين.كما لفت الأمير محمد بن سلمان إلى أن إيران تريد إبرام صفقة، وأن السعودية تعمل على إنجازها بالتنسيق مع الولايات المتحدة.واستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور واشنطن في إطار زيارة عمل رسمية.ومن المقرر أن يجري محمد بن سلمان، خلال النهار محادثات مع ترامب في المكتب البيضاوي، ويحضر غداء عمل في غرفة مجلس الوزراء، ويُدعى إلى عشاء رسمي في المساء. وبحسب تقارير إعلامية، يستعد الطرفان لإبرام عدد من الاتفاقيات في مجالات التكنولوجيا والدفاع والصناعة والطاقة، ويأمل البيت الأبيض في تسريع تنفيذ الاستثمارات السعودية الموعودة سابقًا في الاقتصاد الأمريكي، والتي يصل مجموعها إلى 600 مليار دولار.وقال الرئيس الأمريكي للصحافيين في البيت الأبيض: "سنقوم بذلك، سنبيع مقاتلات "إف 35"... (السعودية) حليف عظيم".وكانت الرياض طلبت شراء نحو 48 طائرة من طراز"إف-35"، وأشارت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق إلى أن الطلب تجاوز مرحلة مهمة في البنتاغون الذي بحث الصفقة طوال الأشهر الماضية، قبل أن يصبح بحثها على مستوى وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغيسث.كما عزز الطرفان شراكتهما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات، فيما تتابع الإدارة الأمريكية دعم "رؤية السعودية 2030" عبر برامج اقتصادية وتنموية مشتركة. وفي الوقت نفسه، يواصل الجانبان التنسيق السياسي حول قضايا المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط ومسار السلام والاستقرار.وتأتي زيارة ولي العهد إلى واشنطن لتؤكد استمرار قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ولتعزيز مسار الشراكات الحيوية التي تربط المملكة والولايات المتحدة منذ عقود.

https://sarabic.ae/20251118/ترامب-يستقبل-بن-سلمان-في-البيت-الأبيض-1107254700.html

https://sarabic.ae/20251117/وسط-الحديث-عن-ضغوط-للتطبيع-بين-السعودية-وإسرائيل-ملفات-مهمة-تتصدر-لقاء-بن-سلمان-وترامب-1107210313.html

https://sarabic.ae/20250402/إعلام-محمد-بن-سلمان-يرتب-لمفاجأة-سياسية-خلال-زيارة-ترامب-1099166036.html

السعودية

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار العالم الآن