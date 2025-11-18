https://sarabic.ae/20251118/ولي-العهد-السعودي-نريد-سلاما-مع-إسرائيل-والفلسطينيين-والمنطقة-بأسرها--عاجل--1107257018.html
ولي العهد السعودي: نريد سلاما مع إسرائيل والفلسطينيين والمنطقة بأسرها
ولي العهد السعودي: نريد سلاما مع إسرائيل والفلسطينيين والمنطقة بأسرها
أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إيمان المملكة بمستقبل مشترك مع الولايات المتحدة، مشدداً على أن علاقتها مع أمريكا جوهرية، وأن علاقات البلدين
وفي تصريحات أدلى بها، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، أعرب الأمير محمد بن سلمان عن رغبة السعودية في ضمان مسار حقيقي للتوصل إلى حل الدولتين، مشدداً على أن المملكة تريد تحقيق السلام في المنطقة وتسعى لتطبيق حل الدولتين.كما لفت الأمير محمد بن سلمان إلى أن إيران تريد إبرام صفقة، وأن السعودية تعمل على إنجازها بالتنسيق مع الولايات المتحدة.واستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور واشنطن في إطار زيارة عمل رسمية.ومن المقرر أن يجري محمد بن سلمان، خلال النهار محادثات مع ترامب في المكتب البيضاوي، ويحضر غداء عمل في غرفة مجلس الوزراء، ويُدعى إلى عشاء رسمي في المساء. وبحسب تقارير إعلامية، يستعد الطرفان لإبرام عدد من الاتفاقيات في مجالات التكنولوجيا والدفاع والصناعة والطاقة، ويأمل البيت الأبيض في تسريع تنفيذ الاستثمارات السعودية الموعودة سابقًا في الاقتصاد الأمريكي، والتي يصل مجموعها إلى 600 مليار دولار.وقال الرئيس الأمريكي للصحافيين في البيت الأبيض: "سنقوم بذلك، سنبيع مقاتلات "إف 35"... (السعودية) حليف عظيم".وكانت الرياض طلبت شراء نحو 48 طائرة من طراز"إف-35"، وأشارت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق إلى أن الطلب تجاوز مرحلة مهمة في البنتاغون الذي بحث الصفقة طوال الأشهر الماضية، قبل أن يصبح بحثها على مستوى وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغيسث.كما عزز الطرفان شراكتهما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات، فيما تتابع الإدارة الأمريكية دعم "رؤية السعودية 2030" عبر برامج اقتصادية وتنموية مشتركة. وفي الوقت نفسه، يواصل الجانبان التنسيق السياسي حول قضايا المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط ومسار السلام والاستقرار.وتأتي زيارة ولي العهد إلى واشنطن لتؤكد استمرار قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ولتعزيز مسار الشراكات الحيوية التي تربط المملكة والولايات المتحدة منذ عقود.
ولي العهد السعودي: نريد سلاما مع إسرائيل والفلسطينيين والمنطقة بأسرها
18:14 GMT 18.11.2025 (تم التحديث: 18:27 GMT 18.11.2025)
أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إيمان المملكة بمستقبل مشترك مع الولايات المتحدة، مشدداً على أن علاقتها مع أمريكا جوهرية، وأن علاقات البلدين تاريخية وحيوية، مع الاستعداد لفصل جديد من العلاقة يضيف للبلدين.
وفي تصريحات أدلى بها، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، أعرب الأمير محمد بن سلمان
عن رغبة السعودية في ضمان مسار حقيقي للتوصل إلى حل الدولتين، مشدداً على أن المملكة تريد تحقيق السلام في المنطقة وتسعى لتطبيق حل الدولتين.
وأعلن ولي العهد عن زيادة استثمارات السعودية في الولايات المتحدة لتصل إلى نحو تريليون دولار، مشيراً إلى أن المملكة تصنع فرصاً حقيقية في مجال الذكاء الاصطناعي وتحتاج إلى أشباه الموصلات.
كما لفت الأمير محمد بن سلمان إلى أن إيران تريد إبرام صفقة، وأن السعودية تعمل على إنجازها بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
واستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض
، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور واشنطن في إطار زيارة عمل رسمية.
ومن المقرر أن يجري محمد بن سلمان، خلال النهار محادثات مع ترامب
في المكتب البيضاوي، ويحضر غداء عمل في غرفة مجلس الوزراء، ويُدعى إلى عشاء رسمي في المساء.
وبحسب تقارير إعلامية، يستعد الطرفان لإبرام عدد من الاتفاقيات في مجالات التكنولوجيا والدفاع والصناعة والطاقة، ويأمل البيت الأبيض في تسريع تنفيذ الاستثمارات السعودية الموعودة سابقًا في الاقتصاد الأمريكي، والتي يصل مجموعها إلى 600 مليار دولار.
وأعلن ترامب، أمس الإثنين، أن الولايات المتحدة ستبيع مقاتلات أمريكية الصنع من طراز "إف-35" إلى السعودية، وذلك عشية زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الرئيس الأمريكي للصحافيين في البيت الأبيض: "سنقوم بذلك، سنبيع مقاتلات "إف 35"... (السعودية) حليف عظيم".
وكانت الرياض طلبت شراء نحو 48 طائرة من طراز"إف-35"، وأشارت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق إلى أن الطلب تجاوز مرحلة مهمة في البنتاغون الذي بحث الصفقة طوال الأشهر الماضية، قبل أن يصبح بحثها على مستوى وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغيسث.
وتشهد العلاقات بين الرياض وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة زخماً متجدداً، إذ كثف البلدان مشاوراتهما بشأن ملفات الأمن الإقليمي، وخصوصاً في البحر الأحمر والخليج العربي، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة.
كما عزز الطرفان شراكتهما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات، فيما تتابع الإدارة الأمريكية دعم "رؤية السعودية 2030" عبر برامج اقتصادية وتنموية مشتركة. وفي الوقت نفسه، يواصل الجانبان التنسيق السياسي حول قضايا المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط ومسار السلام والاستقرار.
وتأتي زيارة ولي العهد إلى واشنطن لتؤكد استمرار قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
، ولتعزيز مسار الشراكات الحيوية التي تربط المملكة والولايات المتحدة منذ عقود.