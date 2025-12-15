https://sarabic.ae/20251215/الخارجية-الروسية-الجهات-الغربية-الداعمة-لنظام-كييف-تشاركه-مسؤولية-مقتل-الصحفيين-الروس-1108170474.html
الخارجية الروسية: الجهات الغربية الداعمة لنظام كييف تشاركه مسؤولية مقتل الصحفيين الروس
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن الجهات الخارجية، التي تدعم نظام فلاديمير زيلينسكي، تُعتبر شريكًا في مقتل الصحفيين... 15.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-15T08:31+0000
2025-12-15T08:31+0000
2025-12-15T08:31+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
صحافيين
أخبار روسيا
وقالت زاخاروفا، في مناسبة يوم إحياء ذكرى الصحفيين، الذين قُتلوا أثناء تأدية واجبهم: "على عكس منظمات حقوق الإنسان الغربية، التي التزمت الصمت، لن نصمت إزاء هذه الممارسة الشنيعة والغير الأخلاقية، وسنطالب المسؤولين الدوليين المخوّلين بممارسة واجباتهم على أكمل وجه".
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, صحافيين, أخبار روسيا
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن الجهات الخارجية، التي تدعم نظام فلاديمير زيلينسكي، تُعتبر شريكًا في مقتل الصحفيين الروس، وروسيا لن تصمت جراء هذه الممارسات الشنيعة.
وقالت زاخاروفا، في مناسبة يوم إحياء ذكرى الصحفيين، الذين قُتلوا أثناء تأدية واجبهم: "على عكس منظمات حقوق الإنسان الغربية، التي التزمت الصمت، لن نصمت إزاء هذه الممارسة الشنيعة والغير الأخلاقية، وسنطالب المسؤولين الدوليين المخوّلين بممارسة واجباتهم على أكمل وجه".
وأضافت: "سيتم الكشف عن هوية جميع المسؤولين عن مقتل الصحفيين في أوكرانيا، وسينالون العقاب الذي يستحقونه".
وفي وقت سابق، أفاد رئيس اتحاد الصحفيين الروس فلاديمير سولوفيوف، بأن "القوات المسلحة الأوكرانية تستهدف الصحفيين الروس بشكل مباشر أثناء تغطيتهم للأحداث في منطقة العملية العسكرية الخاصة".
وقال سولوفيوف لـ"سبوتنيك"، إن مسلحين من القوات الأوكرانية
، بمن فيهم قناصة ومشغلو طائرات مسيّرة من طراز " إف بي في"، يلاحقون الصحفيين الروس بشكل متعمد، مشيرًا إلى وجود ما وصفه بـ"قائمة أسعار مقابل قتلهم".
وأوضح سولوفيوف أن "الصحفيين الغربيين، الذين يتواجدون أحيانًا على خطوط المواجهة، يفضّلون الاعتماد على مراسلين محليين لتجنب تعريض حياتهم للخطر".
وأضاف رئيس اتحاد الصحفيين الروس أن
"المراسلين الغربيين، عند دخولهم مناطق القتال، يرتدون سترات تحمل كلمة "صحافة"، لعلمهم بأن الجنود الروس لا يستهدفون الصحفيين".