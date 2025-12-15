جندي روسي يستولي بمفرده على معقل للقوات المسلحة الأوكرانية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
13:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
13:23 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
حزب الله ينتقد الصيغة المطروحة لحصر السلاح في لبنان وغضب فلسطيني من تصريحات هاكابي
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
جندي روسي يستولي بمفرده على معقل للقوات المسلحة الأوكرانية
جندي روسي يستولي بمفرده على معقل للقوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
تمكّن جندي روسي مظلي شاب يحمل رمز النداء "غرانت"، من الاستيلاء بمفرده على معقل تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وفق ما أفاد به... 15.12.2025, سبوتنيك عربي
جندي روسي يستولي بمفرده على معقل للقوات المسلحة الأوكرانية

05:43 GMT 15.12.2025
تمكّن جندي روسي مظلي شاب يحمل رمز النداء "غرانت"، من الاستيلاء بمفرده على معقل تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وفق ما أفاد به أحد زملائه لوكالة "سبوتنيك".
وقال جندي يحمل رمز النداء "فيلين"، لـ"سبوتنيك"، إن زميله المظلي "غرانت" من اللواء الـ11 المنفصل المحمول جوًا، التابع لقوات مجموعة "دنيبر" الروسية، نفّذ المهمة بمفرده رغم صعوبتها.

وأضاف: "بدا غرانت عاديًا للوهلة الأولى عند لقائنا الأول وخلال التدريب، ولم أتوقع أن يتصرف أو يؤدي بهذه الطريقة، لكنه تصرف كجندي متمرس".

القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر ثلاث مجموعات هجومية أوكرانية في سومي
13 ديسمبر, 04:33 GMT
وأوضح "فيلين" أنه "خلال تكليف المجموعة بالاستيلاء على معقل عسكري صغير (للقوات الأوكرانية)، أُصيب أحد الجنود في الطريق وبدأت عملية إجلائه، إلا أن غرانت قرر مواصلة المهمة وعدم التراجع".

وأردف: "تقدّم غرانت نحو الموقع، وأطلق النار، وألقى القنابل اليدوية على العدو، قبل أن ينجح في السيطرة على المعقل، الذي كان يدافع عنه 3 أو 4 جنود"، مشيرًا إلى أن "الجميع فوجئ بأن شابًا صغيرًا تمكن من تنفيذ هذه المهمة بمفرده".

بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
أوشاكوف: نجاحات الجيش الروسي أثرت إيجابيا على المحادثات بين بوتين وويتكوف
3 ديسمبر, 14:10 GMT

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
