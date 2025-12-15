https://sarabic.ae/20251215/جندي-روسي-يستولي-بمفرده-على-معقل-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1108166286.html
جندي روسي يستولي بمفرده على معقل للقوات المسلحة الأوكرانية
تمكّن جندي روسي مظلي شاب يحمل رمز النداء "غرانت"، من الاستيلاء بمفرده على معقل تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وفق ما أفاد به أحد زملائه لوكالة "سبوتنيك".
وقال جندي يحمل رمز النداء "فيلين"، لـ"سبوتنيك"، إن زميله المظلي "غرانت" من اللواء الـ11 المنفصل المحمول جوًا، التابع لقوات مجموعة "دنيبر" الروسية، نفّذ المهمة بمفرده رغم صعوبتها.
وأضاف: "بدا غرانت عاديًا للوهلة الأولى عند لقائنا الأول وخلال التدريب، ولم أتوقع أن يتصرف أو يؤدي بهذه الطريقة، لكنه تصرف كجندي متمرس".
وأوضح "فيلين" أنه "خلال تكليف المجموعة بالاستيلاء على معقل عسكري صغير (للقوات الأوكرانية)، أُصيب أحد الجنود في الطريق وبدأت عملية إجلائه، إلا أن غرانت قرر مواصلة المهمة وعدم التراجع
".
وأردف: "تقدّم غرانت نحو الموقع، وأطلق النار، وألقى القنابل اليدوية على العدو، قبل أن ينجح في السيطرة على المعقل، الذي كان يدافع عنه 3 أو 4 جنود"، مشيرًا إلى أن "الجميع فوجئ بأن شابًا صغيرًا تمكن من تنفيذ هذه المهمة بمفرده".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها
، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.