الجيش الروسي يدمر ثلاث مجموعات هجومية أوكرانية في سومي
أفادت قوات الأمن الروسية بتدمير ثلاث مجموعات من اللواء الميكانيكي 158 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية أثناء تقدمها إلى مواقع أمامية بالقرب من أندرييفكا في... 13.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-13T04:33+0000
2025-12-13T04:33+0000
2025-12-13T04:33+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
فلاديمير بوتين
أخبار العالم الآن
وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك": "قام العدو بثلاث محاولات لتقدم لمجموعات قتالية تابعة للواء الآلي المنفصل 158 إلى مواقع أمامية في منطقة أندرييفكا"، مشيرا إلى أنه "تم تدمير جميع مجموعات العدو الثلاث".وقال المصدر للوكالة: "حاول العدو تحريك أربع مجموعات هجومية من اللواء 158 الآلي المنفصل نحو أليكسييفكا، ونتيجةً لاشتباك ناري واسع النطاق، تم تدمير جميع المجموعات القتالية المعادية".كما أعلن الرئيس بوتين أن إنشاء منطقة أمنية في المناطق الحدودية لأوكرانيا يسير وفقاً للخطة الموضوعة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك": "قام العدو بثلاث محاولات لتقدم لمجموعات قتالية تابعة للواء الآلي المنفصل 158 إلى مواقع أمامية في منطقة أندرييفكا"، مشيرا إلى أنه "تم تدمير جميع مجموعات العدو الثلاث".
وكانت مصادر عسكرية روسية أكدت لوكالة "سبوتنيك"، أمس الجمعة، تدمير أربع مجموعات هجومية تابعة للواء 158 من القوات المسلحة الأوكرانية، خلال محاولتها تنفيذ هجوم مضاد في مقاطعة سومي.
وقال المصدر للوكالة: "حاول العدو تحريك أربع مجموعات هجومية من اللواء 158 الآلي المنفصل نحو أليكسييفكا، ونتيجةً لاشتباك ناري واسع النطاق، تم تدمير جميع المجموعات القتالية المعادية".
وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماع عُقد لبحث الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، إلى أن "الجهود الرئيسية في المنطقة "الشمالية" تتركز على تعزيز المنطقة الأمنية في مقاطعتي سومي وخاركوف".
كما أعلن الرئيس بوتين أن إنشاء منطقة أمنية
في المناطق الحدودية لأوكرانيا يسير وفقاً للخطة الموضوعة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.