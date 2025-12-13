عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الجيش الروسي يدمر ثلاث مجموعات هجومية أوكرانية في سومي
الجيش الروسي يدمر ثلاث مجموعات هجومية أوكرانية في سومي
الجيش الروسي يدمر ثلاث مجموعات هجومية أوكرانية في سومي
أفادت قوات الأمن الروسية بتدمير ثلاث مجموعات من اللواء الميكانيكي 158 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية أثناء تقدمها إلى مواقع أمامية بالقرب من أندرييفكا في... 13.12.2025
وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك": "قام العدو بثلاث محاولات لتقدم لمجموعات قتالية تابعة للواء الآلي المنفصل 158 إلى مواقع أمامية في منطقة أندرييفكا"، مشيرا إلى أنه "تم تدمير جميع مجموعات العدو الثلاث".وقال المصدر للوكالة: "حاول العدو تحريك أربع مجموعات هجومية من اللواء 158 الآلي المنفصل نحو أليكسييفكا، ونتيجةً لاشتباك ناري واسع النطاق، تم تدمير جميع المجموعات القتالية المعادية".كما أعلن الرئيس بوتين أن إنشاء منطقة أمنية في المناطق الحدودية لأوكرانيا يسير وفقاً للخطة الموضوعة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20251212/القوات-الروسية-تدمر-4-مجموعات-هجومية-أوكرانية-في-سومي--وزارة-الدفاع-1108069719.html
https://sarabic.ae/20251212/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لاستسلام-عسكريين-أوكرانيين-في-ديميتروف-بجمهورية-دونيتسك-1108070134.html
الأخبار
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت قوات الأمن الروسية بتدمير ثلاث مجموعات من اللواء الميكانيكي 158 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية أثناء تقدمها إلى مواقع أمامية بالقرب من أندرييفكا في منطقة سومي.
وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك": "قام العدو بثلاث محاولات لتقدم لمجموعات قتالية تابعة للواء الآلي المنفصل 158 إلى مواقع أمامية في منطقة أندرييفكا"، مشيرا إلى أنه "تم تدمير جميع مجموعات العدو الثلاث".
وكانت مصادر عسكرية روسية أكدت لوكالة "سبوتنيك"، أمس الجمعة، تدمير أربع مجموعات هجومية تابعة للواء 158 من القوات المسلحة الأوكرانية، خلال محاولتها تنفيذ هجوم مضاد في مقاطعة سومي.
قذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 تيوليبان (توليب) في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
القوات الروسية تدمر 4 مجموعات هجومية أوكرانية في سومي- وزارة الدفاع
أمس, 04:31 GMT
وقال المصدر للوكالة: "حاول العدو تحريك أربع مجموعات هجومية من اللواء 158 الآلي المنفصل نحو أليكسييفكا، ونتيجةً لاشتباك ناري واسع النطاق، تم تدمير جميع المجموعات القتالية المعادية".
وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماع عُقد لبحث الوضع في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، إلى أن "الجهود الرئيسية في المنطقة "الشمالية" تتركز على تعزيز المنطقة الأمنية في مقاطعتي سومي وخاركوف".
كما أعلن الرئيس بوتين أن إنشاء منطقة أمنية في المناطق الحدودية لأوكرانيا يسير وفقاً للخطة الموضوعة.
يقوم أحد خبراء الألغام من مجموعة قوات المركزي بإزالة الألغام من الأراضي المحررة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في جمهورية دونيتسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تنشر لقطات لاستسلام عسكريين أوكرانيين في ديميتروف
أمس, 05:19 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
