https://sarabic.ae/20251212/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-لاستسلام-عسكريين-أوكرانيين-في-ديميتروف-بجمهورية-دونيتسك-1108070134.html
الدفاع الروسية تنشر لقطات لاستسلام عسكريين أوكرانيين في ديميتروف
الدفاع الروسية تنشر لقطات لاستسلام عسكريين أوكرانيين في ديميتروف
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، لقطات تظهر جنودًا من القوات المسلحة الأوكرانية وهم يستسلمون في ديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية. 12.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-12T05:19+0000
2025-12-12T05:19+0000
2025-12-12T05:37+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105537827_0:145:3124:1902_1920x0_80_0_0_873fd8d2e5398232dbcf120db6ee7e76.jpg
وأظهرت المشاهد المصورة الجنود الأوكرانيين وقد ألقوا أسلحتهم، يسيرون رافعي الأيادي باتجاه مقاتلي اللواء الخامس المنفصل للحرس الآلي تحت اسم "ألكسندر زاخارتشينكو"، العامل ضمن قوات مجموعة "المركز" الروسية.وبحسب ما ورد في التسجيل، قال أحد الأسرى إن قيادة القوات الأوكرانية "رمته إلى الموت"، مضيفاً أنه بعد أن أدرك اقتراب نهايته، فهم أن الفرصة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة هي إلقاء السلاح.وجاء في بيان الوزارة أن "مجموعات متفرقة من تشكيلات القوات الأوكرانية، المعزولة تماماً عن جميع أنواع الإمداد في ديميتروف بفعل وحدات المجموعة، تواصل تكبد الخسائر".وكان رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف قد رفع تقريراً إلى الرئيس فلاديمير بوتين، في اليوم السابق، بشأن تحرير كامل الجزء الجنوبي من ديميتروف، فيما تستمر المعارك في مركز المدينة وشمالها وشمال شرقها.وأشار الرئيس الروسي إلى أن كييف لم تسمح للوحدات الأوكرانية المحاصرة في مناطق ديميتروف وعلى الضفة الشرقية لنهر أوسكول بوقف القتال والاستسلام، ما أدى فعلياً إلى القضاء عليها.يذكر أن كراسنوأرمييسك وديميتروف يشكلان تجمعاً عمرانياً واحداً، وكانا عقدة نقل مهمة للقوات الأوكرانية في دونباس، ويتيح تحرير هذا القطاع الوصول إلى الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية ومواصلة التقدم في اتجاه منطقة زابوروجيه. وكان قد تم إبلاغ بوتين بالسيطرة على كراسنوأرمييسك في الأول من ديسمبر/كانون الأول.
https://sarabic.ae/20251211/بيلاؤوسوف-يهنئ-قيادة-وأفراد-فوج-الدبابات-153-على-تحرير-كوريلوفكا-في-مقاطعة-خاركوف-1108059668.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105537827_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_1524292106d399020457c30d2d572059.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تنشر لقطات لاستسلام عسكريين أوكرانيين في ديميتروف
05:19 GMT 12.12.2025 (تم التحديث: 05:37 GMT 12.12.2025)
نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، لقطات تظهر جنودًا من القوات المسلحة الأوكرانية وهم يستسلمون في ديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأظهرت المشاهد المصورة الجنود الأوكرانيين وقد ألقوا أسلحتهم، يسيرون رافعي الأيادي باتجاه مقاتلي اللواء الخامس المنفصل للحرس الآلي تحت اسم "ألكسندر زاخارتشينكو"، العامل ضمن قوات مجموعة "المركز" الروسية.
وبحسب ما ورد في التسجيل، قال أحد الأسرى إن قيادة القوات الأوكرانية "رمته إلى الموت"، مضيفاً أنه بعد أن أدرك اقتراب نهايته، فهم أن الفرصة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة هي إلقاء السلاح.
وجاء في بيان الوزارة أن "مجموعات متفرقة من تشكيلات القوات الأوكرانية، المعزولة تماماً عن جميع أنواع الإمداد في ديميتروف بفعل وحدات المجموعة، تواصل تكبد الخسائر".
وكان رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف قد رفع تقريراً إلى الرئيس فلاديمير بوتين، في اليوم السابق، بشأن تحرير كامل الجزء الجنوبي من ديميتروف
، فيما تستمر المعارك في مركز المدينة وشمالها وشمال شرقها.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن كييف لم تسمح للوحدات الأوكرانية المحاصرة في مناطق ديميتروف وعلى الضفة الشرقية لنهر أوسكول بوقف القتال والاستسلام، ما أدى فعلياً إلى القضاء عليها.
يذكر أن كراسنوأرمييسك وديميتروف يشكلان تجمعاً عمرانياً واحداً، وكانا عقدة نقل مهمة للقوات الأوكرانية في دونباس، ويتيح تحرير هذا القطاع الوصول إلى الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية ومواصلة التقدم في اتجاه منطقة زابوروجيه. وكان قد تم إبلاغ بوتين بالسيطرة على كراسنوأرمييسك في الأول من ديسمبر/كانون الأول.