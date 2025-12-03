https://sarabic.ae/20251203/أوشاكوف-محادثات-بوتين-وويتكوف-كانت-إيجابية-1107779526.html

أوشاكوف: محادثات بوتين وويتكوف كانت إيجابية

وأضاف: "لا شك أن نجاحات الجيش الروسي في ساحة المعركة، خلال الأسابيع الأخيرة، أثّرت بشكل إيجابي على المحادثات"، مؤكدًا أن "الجنود الروس بخبراتهم العسكرية، ساهموا في تقييم أكثر دقة لمسارات التسوية السلمية من قبل شركائنا الأجانب".وأردف أوشاكوف: "أعربت روسيا بصراحة عن رأيها بشأن الوثائق، التي قدمها الجانب الأميركي بشأن التسوية في أوكرانيا".وأعرب عن أمله في أن يُظهر الأوروبيون والأوكرانيون، على حد سواء، نهجًا أكثر توازنًا تجاه الأحداث الجارية.وأشار مساعد الرئيس الروسي، في هذا الصدد، إلى أنه "بالنظر إلى التصريحات المتناقضة لزيلينسكي، حول قتالهم المزعوم لنا في مناطق معينة، والتي حررتها القوات الروسية منذ فترة طويلة، أعتقد أن العقل سيسود الآن، والنجاحات الحقيقية لقواتنا تسهم في ذلك".وأوضح أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيستضيف نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، في زيارة عمل إلى روسيا، في كانون الأول (ديسمبر الجاري)"، مؤكدًا أن "هذه الزيارة ستكون زيارة عمل بحتة لتنسيق الرؤى، مع الأخذ في الاعتبار، على وجه الخصوص، تعميق التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى تطورات الوضع الدولي في جميع مناطق العالم، من بينها المنطقة التي تقع فيها إندونيسيا".

