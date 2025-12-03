أوشاكوف: محادثات بوتين وويتكوف كانت إيجابية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: اليابان لم تتنازل عن جزر الكوريل ولكنها لا تريد إشعال التوتر في شمال شرق آسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد طلبه عفوا رئاسيا.. نتنياهو بين استمرار سلطته أو نهايته السياسية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: قرارات الجمعية العامة سلطة معنوية تضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251203/أوشاكوف-محادثات-بوتين-وويتكوف-كانت-إيجابية-1107779526.html
أوشاكوف: محادثات بوتين وويتكوف كانت إيجابية
أوشاكوف: محادثات بوتين وويتكوف كانت إيجابية
سبوتنيك عربي
صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، بأن محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، التي عُقدت في... 03.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-03T14:10+0000
2025-12-03T14:34+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107740073_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_3ed864631d18cb95df5c08f440fd5263.jpg
وأضاف: "لا شك أن نجاحات الجيش الروسي في ساحة المعركة، خلال الأسابيع الأخيرة، أثّرت بشكل إيجابي على المحادثات"، مؤكدًا أن "الجنود الروس بخبراتهم العسكرية، ساهموا في تقييم أكثر دقة لمسارات التسوية السلمية من قبل شركائنا الأجانب".وأردف أوشاكوف: "أعربت روسيا بصراحة عن رأيها بشأن الوثائق، التي قدمها الجانب الأميركي بشأن التسوية في أوكرانيا".وأعرب عن أمله في أن يُظهر الأوروبيون والأوكرانيون، على حد سواء، نهجًا أكثر توازنًا تجاه الأحداث الجارية.وأشار مساعد الرئيس الروسي، في هذا الصدد، إلى أنه "بالنظر إلى التصريحات المتناقضة لزيلينسكي، حول قتالهم المزعوم لنا في مناطق معينة، والتي حررتها القوات الروسية منذ فترة طويلة، أعتقد أن العقل سيسود الآن، والنجاحات الحقيقية لقواتنا تسهم في ذلك".وأوضح أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيستضيف نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، في زيارة عمل إلى روسيا، في كانون الأول (ديسمبر الجاري)"، مؤكدًا أن "هذه الزيارة ستكون زيارة عمل بحتة لتنسيق الرؤى، مع الأخذ في الاعتبار، على وجه الخصوص، تعميق التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى تطورات الوضع الدولي في جميع مناطق العالم، من بينها المنطقة التي تقع فيها إندونيسيا".
https://sarabic.ae/20251202/أوشاكوف-واشنطن-قدمت-لموسكو-4-وثائق-جديدة-إلى-جانب-خطة-ترامب-للتسوية-في-أوكرانيا-1107756026.html
https://sarabic.ae/20251202/أوشاكوف-روسيا-يمكن-أن-توافق-على-بعض-بنود-الخطة-الأمريكية-بشأن-أوكرانيا-1107755567.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107740073_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_080606cec8ba9f44d4de691aa5047f55.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم

أوشاكوف: محادثات بوتين وويتكوف كانت إيجابية

14:10 GMT 03.12.2025 (تم التحديث: 14:34 GMT 03.12.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملين
بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، بأن محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، التي عُقدت في الكرملين أمس الثلاثاء، كانت إيجابية.

وقال أوشاكوف، للصحفيين معلقًا على المحادثات التي جرت يوم أمس في الكرملين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، "كانت المحادثة إيجابية، على الرغم من أننا عبّرنا عن آرائنا الصريحة بشأن الوثائق، التي عرضها علينا الأمريكيون".

وأضاف: "لا شك أن نجاحات الجيش الروسي في ساحة المعركة، خلال الأسابيع الأخيرة، أثّرت بشكل إيجابي على المحادثات"، مؤكدًا أن "الجنود الروس بخبراتهم العسكرية، ساهموا في تقييم أكثر دقة لمسارات التسوية السلمية من قبل شركائنا الأجانب".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوشاكوف: واشنطن قدمت لموسكو 4 وثائق جديدة إلى جانب خطة ترامب للتسوية في أوكرانيا
أمس, 22:48 GMT
وأردف أوشاكوف: "أعربت روسيا بصراحة عن رأيها بشأن الوثائق، التي قدمها الجانب الأميركي بشأن التسوية في أوكرانيا".

وتابع أن "التقييمات الأجنبية لسبل تحقيق تسوية سلمية في أوكرانيا أصبحت أكثر توازنًا، بفضل مآثر العسكريين الروس".

وأعرب عن أمله في أن يُظهر الأوروبيون والأوكرانيون، على حد سواء، نهجًا أكثر توازنًا تجاه الأحداث الجارية.
المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف خلال استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوشاكوف: روسيا يمكن أن توافق على بعض بنود الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا
أمس, 22:33 GMT
وأشار مساعد الرئيس الروسي، في هذا الصدد، إلى أنه "بالنظر إلى التصريحات المتناقضة لزيلينسكي، حول قتالهم المزعوم لنا في مناطق معينة، والتي حررتها القوات الروسية منذ فترة طويلة، أعتقد أن العقل سيسود الآن، والنجاحات الحقيقية لقواتنا تسهم في ذلك".

وأضاف أوشاكوف: "يرفض الأوكرانيون، في الوقت الحالي مواصلة مفاوضات إسطنبول"، مشيرًا إلى أن "عضوية أوكرانيا في حلف الناتو نوقشت خلال اجتماع بوتين، أمس (الثلاثاء)، مع ممثلي الولايات المتحدة".

وأوضح أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيستضيف نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، في زيارة عمل إلى روسيا، في كانون الأول (ديسمبر الجاري)"، مؤكدًا أن "هذه الزيارة ستكون زيارة عمل بحتة لتنسيق الرؤى، مع الأخذ في الاعتبار، على وجه الخصوص، تعميق التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى تطورات الوضع الدولي في جميع مناطق العالم، من بينها المنطقة التي تقع فيها إندونيسيا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала