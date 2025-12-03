https://sarabic.ae/20251203/أوشاكوف-محادثات-بوتين-وويتكوف-كانت-إيجابية-1107779526.html
أوشاكوف: محادثات بوتين وويتكوف كانت إيجابية
14:10 GMT 03.12.2025 (تم التحديث: 14:34 GMT 03.12.2025)
صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، بأن محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، التي عُقدت في الكرملين أمس الثلاثاء، كانت إيجابية.
وقال أوشاكوف، للصحفيين معلقًا على المحادثات التي جرت يوم أمس في الكرملين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، "كانت المحادثة إيجابية، على الرغم من أننا عبّرنا عن آرائنا الصريحة بشأن الوثائق، التي عرضها علينا الأمريكيون".
وأضاف: "لا شك أن نجاحات الجيش الروسي في ساحة المعركة، خلال الأسابيع الأخيرة، أثّرت بشكل إيجابي على المحادثات"، مؤكدًا أن "الجنود الروس بخبراتهم العسكرية، ساهموا في تقييم أكثر دقة لمسارات التسوية السلمية من قبل شركائنا الأجانب".
وأردف أوشاكوف: "أعربت روسيا بصراحة عن رأيها بشأن الوثائق، التي قدمها الجانب الأميركي بشأن التسوية في أوكرانيا
".
وتابع أن "التقييمات الأجنبية لسبل تحقيق تسوية سلمية في أوكرانيا أصبحت أكثر توازنًا، بفضل مآثر العسكريين الروس".
وأشار مساعد الرئيس الروسي، في هذا الصدد، إلى أنه "بالنظر إلى التصريحات المتناقضة لزيلينسكي
، حول قتالهم المزعوم لنا في مناطق معينة، والتي حررتها القوات الروسية منذ فترة طويلة، أعتقد أن العقل سيسود الآن، والنجاحات الحقيقية لقواتنا تسهم في ذلك".
وأضاف أوشاكوف: "يرفض الأوكرانيون، في الوقت الحالي مواصلة مفاوضات إسطنبول"، مشيرًا إلى أن "عضوية أوكرانيا في حلف الناتو نوقشت خلال اجتماع بوتين، أمس (الثلاثاء)، مع ممثلي الولايات المتحدة".
وأوضح أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيستضيف نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، في زيارة عمل إلى روسيا، في كانون الأول (ديسمبر الجاري)"، مؤكدًا أن "هذه الزيارة ستكون زيارة عمل بحتة لتنسيق الرؤى، مع الأخذ في الاعتبار، على وجه الخصوص، تعميق التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى تطورات الوضع الدولي في جميع مناطق العالم، من بينها المنطقة التي تقع فيها إندونيسيا".