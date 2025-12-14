https://sarabic.ae/20251214/رئيس-اتحاد-الصحفيين-الروس-القوات-الأوكرانية-لديها-قائمة-أسعار-باهظة-لقتل-صحفيينا-1108140932.html

رئيس اتحاد الصحفيين الروس: القوات المسلحة الأوكرانية تستهدف صحفيينا بشكل مباشر

أفاد رئيس اتحاد الصحفيين الروس فلاديمير سولوفيوف، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تستهدف الصحفيين الروس بشكل مباشر أثناء تغطيتهم للأحداث في منطقة العملية... 14.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال سولوفيوف لـ"سبوتنيك"، إن مسلحين من القوات الأوكرانية، بمن فيهم قناصة ومشغلو طائرات مسيّرة من طراز " إف بي في"، يلاحقون الصحفيين الروس بشكل متعمد، مشيرًا إلى وجود ما وصفه بقائمة أسعار مقابل قتلهم.وأضاف رئيس اتحاد الصحفيين الروس أن "المراسلين الغربيين، عند دخولهم مناطق القتال، يرتدون سترات تحمل كلمة "صحافة"، لعلمهم بأن الجنود الروس لا يستهدفون الصحفيين".وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أعلنت في مارس/ آذار الماضي، أن البعثات الروسية لدى المنظمات الدولية، ستطالب بالإدلاء ببيانات عن عمليات القتل الدموية لصحفيين روس، على يد القوات المسلحة الأوكرانية.وقالت زاخاروفا في تصريحات إعلامية: "وفودنا وبعثاتنا الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف وباريس، ستسعى للحصول على بيانات كاملة من الأشخاص المخولين في هذه الهياكل بشأن القتل الدموي للصحفيين الروس على يد نظام كييف".كما أفادت قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية، خلال الشهر ذاته، بمقتل مصورها أندريه بانوف، وسائق طاقم التصوير ألكسندر سيركيلي، وإصابة مراسل القناة نيكيتا غولدين، بجروح خطيرة أيضا، وأعلنت صحيفة "إزفستيا" الروسية، مقتل مراسلها الحربي ألكسندر فيدورتشاك، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، نتيجة استهداف سيارتهم المدنية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، بصاروخين من طراز "هيمارس".وأعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن تعازيه بمقتل الصحفيين الروس على أيدي القوات المسلحة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن سلسلة جرائم قتل العاملين في وسائل الإعلام الروسية، هي دليل واضح على استعداد النازيين الأوكرانيين لمواصلة انتهاك قواعد القانون الإنساني الدولي بشكل صارخ.ويصادف الـ15 من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، يوم إحياء ذكرى الصحفيين الروس، الذين استشهدوا أثناء تأدية واجبهم. وهو يوم أقره اتحاد الصحفيين الروس عام 1991.

