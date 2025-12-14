رئيس اتحاد الصحفيين الروس: القوات المسلحة الأوكرانية تستهدف صحفيينا بشكل مباشر

عربي
موسكو: سنطالب المنظمات الدولية بالإدلاء ببيانات عن مقتل صحفيين روس على يد قوات كييف
موسكو: سنطالب المنظمات الدولية بالإدلاء ببيانات عن مقتل صحفيين روس على يد قوات كييف
روسيا: الهجوم الأوكراني على الصحفيين في لوغانسك كان متعمدا وإرهابيا
تابعنا عبر
أفاد رئيس اتحاد الصحفيين الروس فلاديمير سولوفيوف، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تستهدف الصحفيين الروس بشكل مباشر أثناء تغطيتهم للأحداث في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقال سولوفيوف لـ"سبوتنيك"، إن مسلحين من القوات الأوكرانية، بمن فيهم قناصة ومشغلو طائرات مسيّرة من طراز " إف بي في"، يلاحقون الصحفيين الروس بشكل متعمد، مشيرًا إلى وجود ما وصفه بقائمة أسعار مقابل قتلهم.

وأوضح سولوفيوف أن "الصحفيين الغربيين، الذين يتواجدون أحيانًا على خطوط المواجهة، يفضّلون الاعتماد على مراسلين محليين لتجنب تعريض حياتهم للخطر".

مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
موسكو: سنطالب المنظمات الدولية بالإدلاء ببيانات عن مقتل صحفيين روس على يد قوات كييف
27 مارس, 09:44 GMT
وأضاف رئيس اتحاد الصحفيين الروس أن "المراسلين الغربيين، عند دخولهم مناطق القتال، يرتدون سترات تحمل كلمة "صحافة"، لعلمهم بأن الجنود الروس لا يستهدفون الصحفيين".

وأكد سولوفيوف أن عمليات استهداف الصحفيين الروس تتم بشكل متعمّد، واصفًا تصرفات القناصة الأوكرانيين بالمخالفة لأعراف الحرب، مشيرًا إلى سقوط عدد من الصحفيين الروس ضحايا لهذه الممارسات.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أعلنت في مارس/ آذار الماضي، أن البعثات الروسية لدى المنظمات الدولية، ستطالب بالإدلاء ببيانات عن عمليات القتل الدموية لصحفيين روس، على يد القوات المسلحة الأوكرانية.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
موسكو: سنطالب المنظمات الدولية بالإدلاء ببيانات عن مقتل صحفيين روس على يد قوات كييف
27 مارس, 09:44 GMT
وقالت زاخاروفا في تصريحات إعلامية: "وفودنا وبعثاتنا الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف وباريس، ستسعى للحصول على بيانات كاملة من الأشخاص المخولين في هذه الهياكل بشأن القتل الدموي للصحفيين الروس على يد نظام كييف".

وأعلنت القناة الأولى الروسية، في مارس/ آذار الماضي، مقتل مراسلتها الحربية آنا بروكوفييفا، أثناء قيامها بواجبها المهني في مقاطعة بيلغورود الروسية على الحدود مع أوكرانيا، فيما أصيب المصور بجروح.

كما أفادت قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية، خلال الشهر ذاته، بمقتل مصورها أندريه بانوف، وسائق طاقم التصوير ألكسندر سيركيلي، وإصابة مراسل القناة نيكيتا غولدين، بجروح خطيرة أيضا، وأعلنت صحيفة "إزفستيا" الروسية، مقتل مراسلها الحربي ألكسندر فيدورتشاك، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، نتيجة استهداف سيارتهم المدنية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، بصاروخين من طراز "هيمارس".
خبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا: الهجوم الأوكراني على الصحفيين في لوغانسك كان متعمدا وإرهابيا
25 مارس, 08:58 GMT
وأعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن تعازيه بمقتل الصحفيين الروس على أيدي القوات المسلحة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن سلسلة جرائم قتل العاملين في وسائل الإعلام الروسية، هي دليل واضح على استعداد النازيين الأوكرانيين لمواصلة انتهاك قواعد القانون الإنساني الدولي بشكل صارخ.

وقال لافروف: "سلسلة جرائم القتل الوحشية، التي طالت صحفيين روسًا، دليل واضح على استعداد النازيين الأوكرانيين لمواصلة انتهاكهم الصارخ لمعايير القانون الإنساني الدولي وارتكاب جرائم ضد المدنيين".

ويصادف الـ15 من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، يوم إحياء ذكرى الصحفيين الروس، الذين استشهدوا أثناء تأدية واجبهم. وهو يوم أقره اتحاد الصحفيين الروس عام 1991.
