https://sarabic.ae/20250326/موسكو-جميع-المتورطين-بقتل-الصحفيين-الروس-سينالون-عقابهم-المستحق-والحتمي---1098976415.html

موسكو: جميع المتورطين بقتل الصحفيين الروس سينالون عقابهم المستحق والحتمي

موسكو: جميع المتورطين بقتل الصحفيين الروس سينالون عقابهم المستحق والحتمي

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن موسكو ستحدد هوية جميع المتورطين بقتل الصحفيين الروس، مشيرة إلى أنهم سينالون عقابهم... 26.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-26T15:19+0000

2025-03-26T15:19+0000

2025-03-26T15:19+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg

وقالت زاخاروفا إن موسكو تصر على رد فوري من المنظمات الدولية ورؤسائها على اغتيال المراسلة الحربية للقناة الأولى آنا بروكوفيفا، على يد عسكريين أوكرانيين.وفي وقت سابق، قالت الخدمة الصحفية للقناة الأولى الروسية إن بروكوفييفا، قتلت أثناء قيامها بواجبها المهني في مقاطعة بيلغورود على الحدود مع أوكرانيا، وأوضحت الخدمة الصحفية أن المصور دميتري فولكوف، الذي كان معها أصيب بجروح. وأضافت زاخاروفا في تعليقها الذي نشرته على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية:وأعربت زاخاروفا عن تعازيها لأسرة وأصدقاء بروكوفييفا، التي قامت بواجبها المهني حتى اللحظة الأخيرة، وتمنت لفولكوف الشفاء العاجل والتأهيل.وتابعت زاخاروفا: "شنّ نظام كييف حملة إرهاب حقيقية ضد الصحفيين والمراسلين الحربيين الروس، ويطاردهم بشراسة حتى الموت. في الأيام القليلة الماضية وحدها، ونتيجةً لسلسلة من الهجمات المُستهدفة شنّها مسلحون أوكرانيون، قُتل أربعة موظفين في وسائل إعلام روسية، وأصيب العديد من المدنيين، الذين يُحيلهم القانون الدولي إلى ممثلي المجال الإعلامي، بجروح خطيرة. وفي جميع الحالات، تعقب النازيون الأوكرانيون المراسلين العُزّل وطواقمهم الإعلامية، ووجّهوا إليهم ضربات قاتلة، معظمها بأسلحة غربية زوّدهم بها "مدافعون عن حرية التعبير ودعاة لحماية الصحفيين"".ودعت زاخاروفا "جميع الحكومات المسؤولة والمجتمع المهني وحركات حقوق الإنسان إلى إدانة الهجمات المنهجية التي يشنها نظام كييف على الصحفيين الروس وغيرها من جرائم زمرة زيلينسكي ضد السكان المدنيين".واختتمت زاخاروفا: "سيتم التعرف على جميع المذنبين بهذه الجريمة وغيرها وسيتلقون العقوبة المستحقة والحتمية".موسكو: روسيا مهتمة بتنفيذ مشاريع مشتركة ذات منفعة متبادلة مع أمريكاخبير لـ"سبوتنيك": انفتاح بوتين على دول الجوار حقق إنجازات اقتصادية رغم العقوبات

https://sarabic.ae/20250325/روسيا-الهجوم-الأوكراني-على-الصحفيين-في-لوغانسك-كان-متعمدا-وإرهابيا-1098924075.html

https://sarabic.ae/20250325/تعليقا-على-استهداف-صحفيين-روس-خبير-لـسبوتنيك-جريمة-حرب-وسط-غياب-للقوانين-الدولية-1098934625.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا