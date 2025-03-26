https://sarabic.ae/20250326/خبير-لـسبوتنيك-انفتاح-بوتين-على-دول-الجوار-حقق-إنجازات-اقتصادية-رغم-العقوبات--1098968926.html
خبير لـ"سبوتنيك": انفتاح بوتين على دول الجوار حقق إنجازات اقتصادية رغم العقوبات
خبير لـ"سبوتنيك": انفتاح بوتين على دول الجوار حقق إنجازات اقتصادية رغم العقوبات
سبوتنيك عربي
أكد الخبير الاقتصادي والمالي الدكتورعماد عكوش، أن انفتاح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على دول الجوار حقق إنجازات اقتصادية رغم العقوبات. 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T12:26+0000
2025-03-26T12:26+0000
2025-03-26T12:30+0000
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واعتبر عكوش أن "الإنجازات الاقتصادية التي حققتها روسيا، مؤخرًا، تعود إلى طبيعة العلاج الذي قام به الرئيس بوتين، في اقتصاد بلده من خلال توسيع شبكة العلاقات الروسية الاقتصادية، وتعاونه مع دول الجوار وتحديدًا الصين.وفي حديث لـ"سبوتنيك"، أشار الدكتور عكوش، إلى أنه "رغم العقوبات الكبيرة التي تعرضت لها روسيا، إلا أنها على مستوى الناتج القومي حققت تقدمًا كبيرًا، حيث زاد الناتج القومي عام 2024، بنسبة 6.4 في المئة وهذه نسبة لم تصلها كل دول الاتحاد الاوروبي، وزاد الناتج الصناعي بحدود 4.4 بالمئة".وشرح الدكتور عكوش أنه "رغم كل العقوبات وتحديدًا المالية، إلا أن روسيا استطاعت توفير السيولة اللازمة لعملياتها الاقتصادية، ونجحت في زيادة حجم إيراداتها، عام 2024، في الميزانية بنسبة 36 في المئة"، موضحًا أن "حجم الإيرادات في الموازنة خلال 7 أشهر فقط، من العام 2024، وصل إلى حدود 218 مليار دولار".وشدد ضيف "سبوتنيك" أن "هذه الإنجازات الاقتصادية تعود إلى طبيعة العلاج، الذي قام به الرئيس بوتين، في الاقتصاد الروسي من خلال توسيع شبكة العلاقات الروسية الاقتصادية، وتحديداً من خلال تعاونه مع دول الجوار وأهمها الصين، التي ازدهرت التجارة بينها وبين روسيا بنسبة كبيرة، إضافة الى تطوير سكك الحديد بين الهند وإيران، وتطوير المرافئ البحرية الروسية".خبير: أوروبا تسعى إلى استعادة التعاون الاقتصادي مع روسياخبير اقتصادي: العلاقات الأمريكية الروسية في تحسن
https://sarabic.ae/20250326/كيف-أسس-بوتين-شراكة-اقتصادية-قوية-في-المنطقة-العربية-على-مدى-ربع-قرن-1098937113.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد روسيا, فلاديمير بوتين
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد روسيا, فلاديمير بوتين
خبير لـ"سبوتنيك": انفتاح بوتين على دول الجوار حقق إنجازات اقتصادية رغم العقوبات
12:26 GMT 26.03.2025 (تم التحديث: 12:30 GMT 26.03.2025)
حصري
أكد الخبير الاقتصادي والمالي الدكتورعماد عكوش، أن انفتاح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على دول الجوار حقق إنجازات اقتصادية رغم العقوبات.
واعتبر عكوش أن "الإنجازات الاقتصادية التي حققتها روسيا، مؤخرًا، تعود إلى طبيعة العلاج الذي قام به الرئيس بوتين، في اقتصاد بلده من خلال توسيع شبكة العلاقات الروسية الاقتصادية، وتعاونه مع دول الجوار وتحديدًا الصين.
وفي حديث لـ"سبوتنيك"، أشار الدكتور عكوش، إلى أنه "رغم العقوبات الكبيرة التي تعرضت لها روسيا، إلا أنها على مستوى الناتج القومي حققت تقدمًا كبيرًا، حيث زاد الناتج القومي عام 2024، بنسبة 6.4 في المئة وهذه نسبة لم تصلها كل دول الاتحاد الاوروبي، وزاد الناتج الصناعي بحدود 4.4 بالمئة".
وشرح الدكتور عكوش أنه "رغم كل العقوبات وتحديدًا المالية،
إلا أن روسيا استطاعت توفير السيولة اللازمة لعملياتها الاقتصادية، ونجحت في زيادة حجم إيراداتها، عام 2024، في الميزانية بنسبة 36 في المئة"، موضحًا أن "حجم الإيرادات في الموازنة خلال 7 أشهر فقط، من العام 2024، وصل إلى حدود 218 مليار دولار".
وشدد ضيف "سبوتنيك" أن "هذه الإنجازات الاقتصادية تعود إلى طبيعة العلاج، الذي قام به الرئيس بوتين، في الاقتصاد الروسي من خلال توسيع شبكة العلاقات الروسية الاقتصادية، وتحديداً من خلال تعاونه مع دول الجوار وأهمها الصين
، التي ازدهرت التجارة بينها وبين روسيا بنسبة كبيرة، إضافة الى تطوير سكك الحديد بين الهند وإيران، وتطوير المرافئ البحرية الروسية".