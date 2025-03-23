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https://sarabic.ae/20250323/خبير-اقتصادي-العلاقات-الأمريكية-الروسية-في-تحسن-1098865948.html
خبير اقتصادي: العلاقات الأمريكية الروسية في تحسن
خبير اقتصادي: العلاقات الأمريكية الروسية في تحسن
سبوتنيك عربي
صرّح الخبير الاقتصادي الأمريكي الشهير وأستاذ جامعة كولومبيا، جيفري ساكس، بأن العلاقات بين واشنطن وموسكو ستتحسن، لكنها لن تكون وثيقة، في حين ستتصدر مجموعة... 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T04:05+0000
2025-03-23T04:05+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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نيويورك –سبوتنيك. وعندما سُئل ساكس عن مدى قوة العلاقات الأمريكية الروسية المتوقعة، قال لـ"سبوتنيك": "لن تتمتع الولايات المتحدة بعلاقات جيدة مع معظم دول العالم، لأن سياستها الخارجية لا تزال عدوانية وعدائية، لذا ستتحسن العلاقات الروسية الأمريكية، لكن على الأرجح لن تكون وثيقة"وأضاف، "لا تزال مجموعة البريكس مهمة للغاية للعالم متعدد الأقطاب الجديد، وكذلك التجمعات الإقليمية في أوراسيا".في وقت سابق من اليوم، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنّ حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يُشكّل مصدر قلق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدون الولايات المتحدة.وخلال مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء، ناقش بوتين وترامب تسوية النزاع الأوكراني، وأعربا عن اهتمامهما المتبادل بتطبيع العلاقات في ضوء مسؤوليتهما الخاصة في ضمان الأمن والاستقرار في العالم، وفقًا للكرملين.وأضاف الكرملين أنّ بوتين وافق خلال المكالمة على اقتراح ترامب بوقف أطراف النزاع هجماتها على البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يومًا.
https://sarabic.ae/20250322/خبير-لـسبوتنيك-إدارة-ترامب-تسعى-في-المفاوضات-لتفاهم-كبير-مع-موسكو-بشأن-الأزمة-الأوكرانية-1098863581.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

خبير اقتصادي: العلاقات الأمريكية الروسية في تحسن

04:05 GMT 23.03.2025
© Sputnik . Vladimir Trefilovعلم روسيا و الولايات المتحدة
علم روسيا و الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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صرّح الخبير الاقتصادي الأمريكي الشهير وأستاذ جامعة كولومبيا، جيفري ساكس، بأن العلاقات بين واشنطن وموسكو ستتحسن، لكنها لن تكون وثيقة، في حين ستتصدر مجموعة البريكس المشهد العالمي متعدد الأقطاب.
نيويورك –سبوتنيك. وعندما سُئل ساكس عن مدى قوة العلاقات الأمريكية الروسية المتوقعة، قال لـ"سبوتنيك": "لن تتمتع الولايات المتحدة بعلاقات جيدة مع معظم دول العالم، لأن سياستها الخارجية لا تزال عدوانية وعدائية، لذا ستتحسن العلاقات الروسية الأمريكية، لكن على الأرجح لن تكون وثيقة"
وأضاف، "لا تزال مجموعة البريكس مهمة للغاية للعالم متعدد الأقطاب الجديد، وكذلك التجمعات الإقليمية في أوراسيا".
وتابع الأستاذ، أن تحسن العلاقات الروسية الأمريكية في الطريق، لكن علاقات روسيا مع الصين والهند وإيران والدول العربية وأفريقيا وأماكن أخرى ستكون أهم من علاقاتها مع الولايات المتحدة.
في وقت سابق من اليوم، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنّ حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يُشكّل مصدر قلق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدون الولايات المتحدة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير لـ"سبوتنيك": إدارة ترامب تسعى في المفاوضات لتفاهم كبير مع موسكو بشأن الأزمة الأوكرانية
أمس, 19:35 GMT
وخلال مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء، ناقش بوتين وترامب تسوية النزاع الأوكراني، وأعربا عن اهتمامهما المتبادل بتطبيع العلاقات في ضوء مسؤوليتهما الخاصة في ضمان الأمن والاستقرار في العالم، وفقًا للكرملين.
وأضاف الكرملين أنّ بوتين وافق خلال المكالمة على اقتراح ترامب بوقف أطراف النزاع هجماتها على البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يومًا.
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