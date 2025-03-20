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خبير: أوروبا تسعى إلى استعادة التعاون الاقتصادي مع روسيا
خبير: أوروبا تسعى إلى استعادة التعاون الاقتصادي مع روسيا
سبوتنيك عربي
أكد الخبير في القضايا الأمريكية في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، ليو شيانغ، اليوم الخميس، أن الدول الأوروبية تسعى إلى استعادة التعاون الاقتصادي مع... 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T05:43+0000
2025-03-20T05:43+0000
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وقال ليو شيانغ، إن الدول الأوروبية تشعر بالإحباط من تخلي الولايات المتحدة عنها فجأة، وتستمر في إدانة روسيا، ولكن في المستقبل المنظور قد تبدأ في محاولة استعادة التعاون الاقتصادي معها.وأشار ليو شيانغ، إلى أن الدول الأوروبية "انجذبت قسرا إلى آلة الحرب المناهضة لروسيا من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن"، مضيفا: "أصبحت أوروبا هي الضحية الرئيسية في هذا الصراع".وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محادثة هاتفية، في 18 مارس/آذار الجاري، ناقشا خلالها قضية وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في الصراع الأوكراني، وشروط منع التصعيد، وعددا من القضايا الدولية. ووافق الرئيس الروسي على اقتراح الرئيس الأمريكي بشأن التوقف المتبادل عن توجيه ضربات لمنشآت البنية التحتية للطاقة من قبل أطراف الصراع في أوكرانيا.وكان الكرملين قد صرح، في وقت سابق، بأن روسيا تسعى إلى تسوية سلمية طويلة الأمد في أوكرانيا تأخذ في الاعتبار مصالح موسكو ومخاوفها. وأكد الكرملين أن موسكو مستعدة دائمًا للمفاوضات، ولكن في الوقت نفسه، يجب ضمان المصالح الوطنية الروسية.المجر: أوروبا ستنهار أمام أعيننا إذا لم يتم إزاحة الليبراليين عن السلطة في بروكسلتقرير: أمريكا تخطر أوروبا بانسحابها من مجموعة التحقيق المتعلقة بالصراع في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250314/الناتو-لا-نستبعد-تطبيع-العلاقات-بين-الاتحاد-الأوروبي-وأمريكا-مع-روسيا-1098665908.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, العالم

خبير: أوروبا تسعى إلى استعادة التعاون الاقتصادي مع روسيا

05:43 GMT 20.03.2025
© Fotolia / Andrea Izzottiعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
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أكد الخبير في القضايا الأمريكية في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، ليو شيانغ، اليوم الخميس، أن الدول الأوروبية تسعى إلى استعادة التعاون الاقتصادي مع روسيا.
وقال ليو شيانغ، إن الدول الأوروبية تشعر بالإحباط من تخلي الولايات المتحدة عنها فجأة، وتستمر في إدانة روسيا، ولكن في المستقبل المنظور قد تبدأ في محاولة استعادة التعاون الاقتصادي معها.
وأشار ليو شيانغ، إلى أن الدول الأوروبية "انجذبت قسرا إلى آلة الحرب المناهضة لروسيا من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن"، مضيفا: "أصبحت أوروبا هي الضحية الرئيسية في هذا الصراع".

والآن، وفي ظلّ الإحباط من تخلي الولايات المتحدة المفاجئ، وفي سياق الخطاب السائد حول "الصوابية السياسية"، يواصل القادة الأوروبيون إدانة روسيا. ومع ذلك، في المستقبل المنظور، من المرجح أن تسعى بعض الدول الأوروبية الكبرى إلى استعادة التعاون الاقتصادي مع روسيا.

ليو شيانغ
خبير في القضايا الأمريكية في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية
رئيس وزراء هولندا مارك روته - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
الناتو: لا نستبعد تطبيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا مع روسيا
14 مارس, 12:38 GMT
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محادثة هاتفية، في 18 مارس/آذار الجاري، ناقشا خلالها قضية وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في الصراع الأوكراني، وشروط منع التصعيد، وعددا من القضايا الدولية. ووافق الرئيس الروسي على اقتراح الرئيس الأمريكي بشأن التوقف المتبادل عن توجيه ضربات لمنشآت البنية التحتية للطاقة من قبل أطراف الصراع في أوكرانيا.
وكان الكرملين قد صرح، في وقت سابق، بأن روسيا تسعى إلى تسوية سلمية طويلة الأمد في أوكرانيا تأخذ في الاعتبار مصالح موسكو ومخاوفها. وأكد الكرملين أن موسكو مستعدة دائمًا للمفاوضات، ولكن في الوقت نفسه، يجب ضمان المصالح الوطنية الروسية.
المجر: أوروبا ستنهار أمام أعيننا إذا لم يتم إزاحة الليبراليين عن السلطة في بروكسل
تقرير: أمريكا تخطر أوروبا بانسحابها من مجموعة التحقيق المتعلقة بالصراع في أوكرانيا
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