https://sarabic.ae/20250317/تقرير-أمريكا-تخطر-أوروبا-بانسحابها-من-مجموعة-التحقيق-المتعلقة-بالصراع-في-أوكرانيا-1098707947.html
تقرير: أمريكا تخطر أوروبا بانسحابها من مجموعة التحقيق المتعلقة بالصراع في أوكرانيا
تقرير: أمريكا تخطر أوروبا بانسحابها من مجموعة التحقيق المتعلقة بالصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة أخطرت الاتحاد الأوروبي بالانسحاب من المجموعة الدولية التي تجري تحقيقات، بما في ذلك ضد روسيا بشأن الوضع في... 17.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-17T08:08+0000
2025-03-17T08:08+0000
2025-03-17T08:08+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مصادرها: "أبلغت وزارة العدل (الأمريكية) المسؤولين الأوروبيين سرًا، أن الولايات المتحدة ستنسحب من مجموعة متعددة الجنسيات، تم إنشاؤها للتحقيق مع القادة (في سياق الصراع في أوكرانيا)".وانضمت واشنطن إلى هذه المجموعة في عام 2023، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن قرار المغادرة في 17 مارس/ آذار، في رسالة إلى أعضاء "يوروغيست".وذكرت مصادر الصحيفة أن "السلطات الأمريكية قررت ترك المجموعة بسبب الحاجة إلى إعادة توزيع الموارد".وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن روسيا تنفي بشكل قاطع الاتهامات بارتكاب جرائم حرب.ووصفت وزارة الخارجية فكرة إنشاء محكمة دولية لأوكرانيا بـ”الداخلية”، وأكدت أنها لن تكون لها ولاية قضائية على موسكو.ويتكوف: ترامب يتوقع انتهاء الصراع الأوكراني خلال أسابيع
https://sarabic.ae/20250317/إعلام-ترامب-سيجري-اتصالا-غدا-الثلاثاء-مع-بوتين-1098706433.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
تقرير: أمريكا تخطر أوروبا بانسحابها من مجموعة التحقيق المتعلقة بالصراع في أوكرانيا
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة أخطرت الاتحاد الأوروبي بالانسحاب من المجموعة الدولية التي تجري تحقيقات، بما في ذلك ضد روسيا بشأن الوضع في أوكرانيا.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مصادرها: "أبلغت وزارة العدل (الأمريكية) المسؤولين الأوروبيين سرًا، أن الولايات المتحدة ستنسحب من مجموعة متعددة الجنسيات، تم إنشاؤها للتحقيق مع القادة (في سياق الصراع في أوكرانيا)".
وبحسب الصحيفة، فإن هذه المجموعة تجري أيضًا تحقيقات ضد قيادة بيلاروسيا وكوريا الشمالية وإيران.
وانضمت واشنطن إلى هذه المجموعة في عام 2023، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن قرار المغادرة في 17 مارس/ آذار، في رسالة إلى أعضاء "يوروغيست".
وذكرت مصادر الصحيفة أن "السلطات الأمريكية قررت ترك المجموعة بسبب الحاجة إلى إعادة توزيع الموارد".
وأضافت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل أيضًا على تقليص أنشطة فريق وزارة العدل، الذي يتعاون مع المدعين العامين ومسؤولي إنفاذ القانون في أوكرانيا.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن روسيا تنفي بشكل قاطع الاتهامات بارتكاب جرائم حرب.
ووصفت وزارة الخارجية فكرة إنشاء محكمة دولية لأوكرانيا بـ”الداخلية”، وأكدت أنها لن تكون لها ولاية قضائية على موسكو.