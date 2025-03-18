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بوتين: لماذا تعتبر "مجموعة الـسبع" كبرى إذا كان لا يمكن رؤية أحدها على الخريطة
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رسالة أمريكية إلى العالم عنوانها "مقتل أبو خديجة"
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هل فشل الشرع في تأمين الساحل السوري؟
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رسالة أمريكية إلى العالم عنوانها "مقتل أبو خديجة"
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خبير دولي: روسيا استطاعت أن تقنع العالم بأن أمنها القومي هو خط أحمر
خبير دولي: روسيا استطاعت أن تقنع العالم بأن أمنها القومي هو خط أحمر
سبوتنيك عربي
أكد خبير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، حسن الدعجة، أنّ "روسيا تسعى إلى السلام لأنّها دائما وأبداً تحاول تدعيم السلام في المنطقة". 18.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-18T14:15+0000
2025-03-18T14:15+0000
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ولفت الدعجة في تصريح لـ"سبونتيك"، إلى أن ّ "روسيا استطاعت أن تقنع العالم وأن تفرض وجهة نظرها بأنّ أمنها القومي هو خط أحمر وهي صاحبة الحق في هذا الإطار".وأوضح:" الولايات المتحدة تريد الوصول إلى السلام كذلك روسيا تريد وقف إطلاق النار مع الاعتراف بالواقع التي فرضته العملية العسكرية لحماية المصالح الروسية في المناطق التي استعادتها روسيا ذات الأغلبية العرقية الروسية، لذلك كل هذه التناقضات تدفع بأوكرانيا بمحاولة القيام بعمليات جوية لفرض واقع جديد باعتقادها أنها لا زالت قوية وهذا طبعا ليس صحيحا فهي لا تمتلك أوراق قوة وضغط في المفاضات وزيلينسكي أصبح يسعى إلى السلام للتماهي مع سياسية الولايات المتحدة بعد التوافق على ذلك".وقال الدعجة: "ترامب يقرّ ويعترف ويضع النقاط على الحروف أنّه لولا تدخّل الولايات المتحدة في الشأن الداخلي الأوكراني تجاه روسيا لما بدأت العملية العسكرية وبالتالي هو عندما يضع هذه المبادئ العامة أمام الاتحاد الأوروبي سنرى التغيّر السريع".وفيما يتعلق بالاتصال المرتقب بين ترامب وبوتين، أكدّ "أنّ هناك توافقا على المبادئ العامة والأسس التي ترسي الاستقرار والأمن بين روسيا وأوكرانيا والمصالح القومية الروسية، وباعتقادي فإنّ التفاهمات التي تمت رسمت الخطوط العريضة لمسيرة السلام".وختم أنّ "روسيا تلتزم بالمبادئ والاتفاقيات مع الدول الصديقة ومنها الصين وإيران والدول العربية وكل الإغراءات التي قد تقدّمها الولايات المتحدة هي ليست لصالح روسيا التي تعلم كيف تناور لتحقيق مصالحها دون الإضرار بمصالح الآخرين".
https://sarabic.ae/20250318/بوتين-يتحدث-خلال-مؤتمر-اتحاد-الصناعيين-ورجال-الأعمال-الروس-1098745338.html
https://sarabic.ae/20250318/الكرملين-يكشف-عن-أهم-القضايا-التي-سيناقشها-بوتين-وترامب----1098741828.html
https://sarabic.ae/20250318/روسيا-لم-نفقد-الأمل-في-إمكانية-التوصل-إلى-وقف-إطلاق-نار-في-أوكرانيا---1098735249.html
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روسيا, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك

خبير دولي: روسيا استطاعت أن تقنع العالم بأن أمنها القومي هو خط أحمر

14:15 GMT 18.03.2025
© Sputnik . Alexander Kazakov/POOL / الانتقال إلى بنك الصورجنود من الفوج الرئاسي يحملون علم الدولة خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.
جنود من الفوج الرئاسي يحملون علم الدولة خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
© Sputnik . Alexander Kazakov/POOL
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حصري
أكد خبير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، حسن الدعجة، أنّ "روسيا تسعى إلى السلام لأنّها دائما وأبداً تحاول تدعيم السلام في المنطقة".
ولفت الدعجة في تصريح لـ"سبونتيك"، إلى أن ّ "روسيا استطاعت أن تقنع العالم وأن تفرض وجهة نظرها بأنّ أمنها القومي هو خط أحمر وهي صاحبة الحق في هذا الإطار".

وأشار الدعجة إلى أنّ "كل المحاولات والأهداف التي قام بها الغرب باءت بالفشل بسبب السياسة الروسية الحكيمة والاستراتيجية العسكرية المتينة والصمود الروسي الاقتصادي وإيجاد بدائل أخرى للاتحاد الروسي مع دول أوروآسيا والدول الأفريقية الأخرى والصين، وهذا يدفع باتجاه تعزيز العلاقات على حساب علاقاته مع الغرب بعدما وضع الغرب عقوبات ضد روسيا".

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ونوه إلى أنّ "الرئيس دونالد ترامب يريد وقف إطلاق النار في أوكرانيا"، مضيفًا أنّ " الاتحاد الأوروبي يعتقد أنّه تضرّر بانفصال الولايات المتحدة عن الواقع الأوروبي وبالتالي تقترب المصالح الأوكرانية مع مصالح الأوروبية خصوصا فرنسا وبريطانيا المتحمّستين للدفاع عن أوكرانيا بدون دفع أثمان من هذه الدول".

وأوضح:" الولايات المتحدة تريد الوصول إلى السلام كذلك روسيا تريد وقف إطلاق النار مع الاعتراف بالواقع التي فرضته العملية العسكرية لحماية المصالح الروسية في المناطق التي استعادتها روسيا ذات الأغلبية العرقية الروسية، لذلك كل هذه التناقضات تدفع بأوكرانيا بمحاولة القيام بعمليات جوية لفرض واقع جديد باعتقادها أنها لا زالت قوية وهذا طبعا ليس صحيحا فهي لا تمتلك أوراق قوة وضغط في المفاضات وزيلينسكي أصبح يسعى إلى السلام للتماهي مع سياسية الولايات المتحدة بعد التوافق على ذلك".
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وقال الدعجة: "ترامب يقرّ ويعترف ويضع النقاط على الحروف أنّه لولا تدخّل الولايات المتحدة في الشأن الداخلي الأوكراني تجاه روسيا لما بدأت العملية العسكرية وبالتالي هو عندما يضع هذه المبادئ العامة أمام الاتحاد الأوروبي سنرى التغيّر السريع".

وتابع: ستتغيّر الوجوه التي كانت تدعم أوكرانيا بلا حدود بعدما اتضح لديهم أنّ هذه الحرب عبثية وأنّ الغرب هو الذي بدأها وهو من دفع الثمن وليس روسيا".

وفيما يتعلق بالاتصال المرتقب بين ترامب وبوتين، أكدّ "أنّ هناك توافقا على المبادئ العامة والأسس التي ترسي الاستقرار والأمن بين روسيا وأوكرانيا والمصالح القومية الروسية، وباعتقادي فإنّ التفاهمات التي تمت رسمت الخطوط العريضة لمسيرة السلام".
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ونفى الدعجة أن تكون المفاوضات الجارية على حساب العلاقات الروسية الصينية في ظل العلاقة المتينة بين الدولتين.

وختم أنّ "روسيا تلتزم بالمبادئ والاتفاقيات مع الدول الصديقة ومنها الصين وإيران والدول العربية وكل الإغراءات التي قد تقدّمها الولايات المتحدة هي ليست لصالح روسيا التي تعلم كيف تناور لتحقيق مصالحها دون الإضرار بمصالح الآخرين".
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