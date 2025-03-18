https://sarabic.ae/20250318/خبير-دولي-روسيا-استطاعت-أن-تقنع-العالم-بأن-أمنها-القومي-هو-خط-أحمر--1098750366.html

خبير دولي: روسيا استطاعت أن تقنع العالم بأن أمنها القومي هو خط أحمر

خبير دولي: روسيا استطاعت أن تقنع العالم بأن أمنها القومي هو خط أحمر

سبوتنيك عربي

أكد خبير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، حسن الدعجة، أنّ "روسيا تسعى إلى السلام لأنّها دائما وأبداً تحاول تدعيم السلام في المنطقة". 18.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-18T14:15+0000

2025-03-18T14:15+0000

2025-03-18T14:15+0000

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ولفت الدعجة في تصريح لـ"سبونتيك"، إلى أن ّ "روسيا استطاعت أن تقنع العالم وأن تفرض وجهة نظرها بأنّ أمنها القومي هو خط أحمر وهي صاحبة الحق في هذا الإطار".وأوضح:" الولايات المتحدة تريد الوصول إلى السلام كذلك روسيا تريد وقف إطلاق النار مع الاعتراف بالواقع التي فرضته العملية العسكرية لحماية المصالح الروسية في المناطق التي استعادتها روسيا ذات الأغلبية العرقية الروسية، لذلك كل هذه التناقضات تدفع بأوكرانيا بمحاولة القيام بعمليات جوية لفرض واقع جديد باعتقادها أنها لا زالت قوية وهذا طبعا ليس صحيحا فهي لا تمتلك أوراق قوة وضغط في المفاضات وزيلينسكي أصبح يسعى إلى السلام للتماهي مع سياسية الولايات المتحدة بعد التوافق على ذلك".وقال الدعجة: "ترامب يقرّ ويعترف ويضع النقاط على الحروف أنّه لولا تدخّل الولايات المتحدة في الشأن الداخلي الأوكراني تجاه روسيا لما بدأت العملية العسكرية وبالتالي هو عندما يضع هذه المبادئ العامة أمام الاتحاد الأوروبي سنرى التغيّر السريع".وفيما يتعلق بالاتصال المرتقب بين ترامب وبوتين، أكدّ "أنّ هناك توافقا على المبادئ العامة والأسس التي ترسي الاستقرار والأمن بين روسيا وأوكرانيا والمصالح القومية الروسية، وباعتقادي فإنّ التفاهمات التي تمت رسمت الخطوط العريضة لمسيرة السلام".وختم أنّ "روسيا تلتزم بالمبادئ والاتفاقيات مع الدول الصديقة ومنها الصين وإيران والدول العربية وكل الإغراءات التي قد تقدّمها الولايات المتحدة هي ليست لصالح روسيا التي تعلم كيف تناور لتحقيق مصالحها دون الإضرار بمصالح الآخرين".

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