https://sarabic.ae/20250318/رئيس-صندوق-الاستثمار-الروسي-يعلن-عن-لقاء-قريب-مع-ماسك-ويصفه-بـالقائد-الفريد-1098744345.html
رئيس صندوق الاستثمار الروسي يعلن عن لقاء قريب مع ماسك ويصفه بـ"القائد الفريد"
رئيس صندوق الاستثمار الروسي يعلن عن لقاء قريب مع ماسك ويصفه بـ"القائد الفريد"
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، بأنه سيلتقي مع رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، في المستقبل القريب، واصفًا إياه بالقائد الفريد من... 18.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-18T11:54+0000
2025-03-18T11:54+0000
2025-03-18T12:10+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال دميترييف للصحفيين، على هامش مؤتمر اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس: "ستكون هناك مناقشات مع ماسك في المستقبل القريب، نعتقد أن ماسك قائد فريد من نوعه، يركز على تقدم البشرية وينصب تركيزه على ضرورة المضي قدمًا بإبداع، وهذا ما نراه بوضوح وهو واحد من أعظم القادة في عصرنا".وقال دميترييف: "نرى أن إدارة بايدن بذلت جهودًا كبيرة لتدمير العلاقات مع روسيا، في محاولةٍ فاشلة لإلحاق هزيمة استراتيجية بها. وبالطبع، ما تفعله إدارة ترامب هو إرساء حوار".وأوضح دميترييف أن الشركات الأمريكية تريد العودة إلى السوق الروسية، لكن العديد من المجالات مشغولة بالفعل، وعلى هذه الخلفية، هناك احتمالات للعودة من خلال إنشاء مشاريع مشتركة مع شركات روسية.وأشار دميترييف إلى أنه ناقش مع رئيس شركة "روسكوسموس" الروسية، دميتري باكانوف، إمكانية التعاون مع الولايات المتحدة في مجال الفضاء، وخاصة الرحلات إلى المريخ.وذكر أن خسائر الشركات الأمريكية بسبب خروجها من السوق الروسية، بحسب تقديرات صندوق الاستثمار المباشر الروسي، تقدر بنحو 300 مليار دولار.وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن على طريق إحياء علاقاتنا الثنائية، واستعادة مختلف أشكال الحوار على مختلف المستويات".
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https://sarabic.ae/20250318/الكرملين-يكشف-عن-أهم-القضايا-التي-سيناقشها-بوتين-وترامب----1098741828.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
رئيس صندوق الاستثمار الروسي يعلن عن لقاء قريب مع ماسك ويصفه بـ"القائد الفريد"
11:54 GMT 18.03.2025 (تم التحديث: 12:10 GMT 18.03.2025)
صرّح رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، بأنه سيلتقي مع رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، في المستقبل القريب، واصفًا إياه بالقائد الفريد من نوعه الذي يهدف بدفع البشرية إلى الأمام.
وقال دميترييف للصحفيين، على هامش مؤتمر اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس: "ستكون هناك مناقشات مع ماسك في المستقبل القريب، نعتقد أن ماسك قائد فريد من نوعه، يركز على تقدم البشرية وينصب تركيزه على ضرورة المضي قدمًا بإبداع، وهذا ما نراه بوضوح وهو واحد من أعظم القادة في عصرنا".
وأكد دميترييف أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، فعلت الكثير لتدمير العلاقات مع روسيا، بينما تركز الإدارة الحالية لدونالد ترامب على الحوار.
وقال دميترييف: "نرى أن إدارة بايدن بذلت جهودًا كبيرة لتدمير العلاقات مع روسيا، في محاولةٍ فاشلة لإلحاق هزيمة استراتيجية بها. وبالطبع، ما تفعله إدارة ترامب هو إرساء حوار".
وأوضح دميترييف أن الشركات الأمريكية تريد العودة إلى السوق الروسية، لكن العديد من المجالات مشغولة بالفعل، وعلى هذه الخلفية، هناك احتمالات للعودة من خلال إنشاء مشاريع مشتركة مع شركات روسية.
وقال دميترييف: "يرغب الكثيرون منهم في العودة إلى السوق الروسية، ولكن من المؤكد أن ذلك سيكون صعبًا. تشغل شركاتنا العديد من المجالات، لكننا نرى آفاقًا واعدة في إنشاء مشاريع مشتركة مع شركات روسية".
وأشار دميترييف إلى أنه ناقش مع رئيس شركة "روسكوسموس" الروسية، دميتري باكانوف، إمكانية التعاون مع الولايات المتحدة في مجال الفضاء، وخاصة الرحلات إلى المريخ.
وذكر أن خسائر الشركات الأمريكية بسبب خروجها من السوق الروسية، بحسب تقديرات صندوق الاستثمار المباشر الروسي، تقدر بنحو 300 مليار دولار.
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا وأمريكا تسيران على طريق إحياء العلاقات الثنائية واستعادة مختلف أشكال الحوار على مختلف المستويات.
وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن على طريق إحياء علاقاتنا الثنائية، واستعادة مختلف أشكال الحوار على مختلف المستويات".