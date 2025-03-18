عربي
بوتين يتحدث خلال مؤتمر اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس
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إعلام إسرائيلي يثير جدلا حول اتصالات أمريكية إسرائيلية، مع مسؤولين من دول أفريقية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليها
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مساحة حرة
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الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
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بلا قيود
خبير: على ترامب أن يعلم أن لدى الجيش اليمني القدرة على المقاومة
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رسالة أمريكية إلى العالم عنوانها "مقتل أبو خديجة"
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هل فشل الشرع في تأمين الساحل السوري؟
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أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
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رسالة أمريكية إلى العالم عنوانها "مقتل أبو خديجة"
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https://sarabic.ae/20250318/رئيس-صندوق-الاستثمار-الروسي-يعلن-عن-لقاء-قريب-مع-ماسك-ويصفه-بـالقائد-الفريد-1098744345.html
رئيس صندوق الاستثمار الروسي يعلن عن لقاء قريب مع ماسك ويصفه بـ"القائد الفريد"
رئيس صندوق الاستثمار الروسي يعلن عن لقاء قريب مع ماسك ويصفه بـ"القائد الفريد"
سبوتنيك عربي
صرّح رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، بأنه سيلتقي مع رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، في المستقبل القريب، واصفًا إياه بالقائد الفريد من... 18.03.2025, سبوتنيك عربي
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روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال دميترييف للصحفيين، على هامش مؤتمر اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس: "ستكون هناك مناقشات مع ماسك في المستقبل القريب، نعتقد أن ماسك قائد فريد من نوعه، يركز على تقدم البشرية وينصب تركيزه على ضرورة المضي قدمًا بإبداع، وهذا ما نراه بوضوح وهو واحد من أعظم القادة في عصرنا".وقال دميترييف: "نرى أن إدارة بايدن بذلت جهودًا كبيرة لتدمير العلاقات مع روسيا، في محاولةٍ فاشلة لإلحاق هزيمة استراتيجية بها. وبالطبع، ما تفعله إدارة ترامب هو إرساء حوار".وأوضح دميترييف أن الشركات الأمريكية تريد العودة إلى السوق الروسية، لكن العديد من المجالات مشغولة بالفعل، وعلى هذه الخلفية، هناك احتمالات للعودة من خلال إنشاء مشاريع مشتركة مع شركات روسية.وأشار دميترييف إلى أنه ناقش مع رئيس شركة "روسكوسموس" الروسية، دميتري باكانوف، إمكانية التعاون مع الولايات المتحدة في مجال الفضاء، وخاصة الرحلات إلى المريخ.وذكر أن خسائر الشركات الأمريكية بسبب خروجها من السوق الروسية، بحسب تقديرات صندوق الاستثمار المباشر الروسي، تقدر بنحو 300 مليار دولار.وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن على طريق إحياء علاقاتنا الثنائية، واستعادة مختلف أشكال الحوار على مختلف المستويات".
https://sarabic.ae/20250317/الكرملين-روسيا-وأمريكا-تسيران-على-الطريق-الصحيح-لإحياء-العلاقات-1098723504.html
https://sarabic.ae/20250318/الكرملين-يكشف-عن-أهم-القضايا-التي-سيناقشها-بوتين-وترامب----1098741828.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

رئيس صندوق الاستثمار الروسي يعلن عن لقاء قريب مع ماسك ويصفه بـ"القائد الفريد"

11:54 GMT 18.03.2025 (تم التحديث: 12:10 GMT 18.03.2025)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الصندوق الروسي، كيريل دميترييف
رئيس الصندوق الروسي، كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
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تابعنا عبر
صرّح رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، بأنه سيلتقي مع رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، في المستقبل القريب، واصفًا إياه بالقائد الفريد من نوعه الذي يهدف بدفع البشرية إلى الأمام.
وقال دميترييف للصحفيين، على هامش مؤتمر اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس: "ستكون هناك مناقشات مع ماسك في المستقبل القريب، نعتقد أن ماسك قائد فريد من نوعه، يركز على تقدم البشرية وينصب تركيزه على ضرورة المضي قدمًا بإبداع، وهذا ما نراه بوضوح وهو واحد من أعظم القادة في عصرنا".

وأكد دميترييف أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، فعلت الكثير لتدمير العلاقات مع روسيا، بينما تركز الإدارة الحالية لدونالد ترامب على الحوار.

وقال دميترييف: "نرى أن إدارة بايدن بذلت جهودًا كبيرة لتدمير العلاقات مع روسيا، في محاولةٍ فاشلة لإلحاق هزيمة استراتيجية بها. وبالطبع، ما تفعله إدارة ترامب هو إرساء حوار".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
الكرملين: روسيا وأمريكا تسيران على الطريق الصحيح لإحياء العلاقات
أمس, 16:01 GMT
وأوضح دميترييف أن الشركات الأمريكية تريد العودة إلى السوق الروسية، لكن العديد من المجالات مشغولة بالفعل، وعلى هذه الخلفية، هناك احتمالات للعودة من خلال إنشاء مشاريع مشتركة مع شركات روسية.

وقال دميترييف: "يرغب الكثيرون منهم في العودة إلى السوق الروسية، ولكن من المؤكد أن ذلك سيكون صعبًا. تشغل شركاتنا العديد من المجالات، لكننا نرى آفاقًا واعدة في إنشاء مشاريع مشتركة مع شركات روسية".

وأشار دميترييف إلى أنه ناقش مع رئيس شركة "روسكوسموس" الروسية، دميتري باكانوف، إمكانية التعاون مع الولايات المتحدة في مجال الفضاء، وخاصة الرحلات إلى المريخ.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
الكرملين يكشف عن أهم القضايا التي سيناقشها بوتين وترامب
09:41 GMT
وذكر أن خسائر الشركات الأمريكية بسبب خروجها من السوق الروسية، بحسب تقديرات صندوق الاستثمار المباشر الروسي، تقدر بنحو 300 مليار دولار.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا وأمريكا تسيران على طريق إحياء العلاقات الثنائية واستعادة مختلف أشكال الحوار على مختلف المستويات.

وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن على طريق إحياء علاقاتنا الثنائية، واستعادة مختلف أشكال الحوار على مختلف المستويات".
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