https://sarabic.ae/20250318/رئيس-صندوق-الاستثمار-الروسي-يعلن-عن-لقاء-قريب-مع-ماسك-ويصفه-بـالقائد-الفريد-1098744345.html

رئيس صندوق الاستثمار الروسي يعلن عن لقاء قريب مع ماسك ويصفه بـ"القائد الفريد"

رئيس صندوق الاستثمار الروسي يعلن عن لقاء قريب مع ماسك ويصفه بـ"القائد الفريد"

سبوتنيك عربي

صرّح رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، بأنه سيلتقي مع رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، في المستقبل القريب، واصفًا إياه بالقائد الفريد من... 18.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-18T11:54+0000

2025-03-18T11:54+0000

2025-03-18T12:10+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103625/45/1036254554_0:0:2906:1634_1920x0_80_0_0_a6b4bef021ff75b947de60f2d462c4a1.jpg

وقال دميترييف للصحفيين، على هامش مؤتمر اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس: "ستكون هناك مناقشات مع ماسك في المستقبل القريب، نعتقد أن ماسك قائد فريد من نوعه، يركز على تقدم البشرية وينصب تركيزه على ضرورة المضي قدمًا بإبداع، وهذا ما نراه بوضوح وهو واحد من أعظم القادة في عصرنا".وقال دميترييف: "نرى أن إدارة بايدن بذلت جهودًا كبيرة لتدمير العلاقات مع روسيا، في محاولةٍ فاشلة لإلحاق هزيمة استراتيجية بها. وبالطبع، ما تفعله إدارة ترامب هو إرساء حوار".وأوضح دميترييف أن الشركات الأمريكية تريد العودة إلى السوق الروسية، لكن العديد من المجالات مشغولة بالفعل، وعلى هذه الخلفية، هناك احتمالات للعودة من خلال إنشاء مشاريع مشتركة مع شركات روسية.وأشار دميترييف إلى أنه ناقش مع رئيس شركة "روسكوسموس" الروسية، دميتري باكانوف، إمكانية التعاون مع الولايات المتحدة في مجال الفضاء، وخاصة الرحلات إلى المريخ.وذكر أن خسائر الشركات الأمريكية بسبب خروجها من السوق الروسية، بحسب تقديرات صندوق الاستثمار المباشر الروسي، تقدر بنحو 300 مليار دولار.وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن على طريق إحياء علاقاتنا الثنائية، واستعادة مختلف أشكال الحوار على مختلف المستويات".

https://sarabic.ae/20250317/الكرملين-روسيا-وأمريكا-تسيران-على-الطريق-الصحيح-لإحياء-العلاقات-1098723504.html

https://sarabic.ae/20250318/الكرملين-يكشف-عن-أهم-القضايا-التي-سيناقشها-بوتين-وترامب----1098741828.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية