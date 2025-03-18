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بوتين: لماذا تعتبر "مجموعة الـسبع" كبرى إذا كان لا يمكن رؤية أحدها على الخريطة
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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مساحة حرة
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عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
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عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
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24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
14:28 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
14:37 GMT
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نبض افريقيا
إعلام إسرائيلي يثير جدلا حول اتصالات أمريكية إسرائيلية، مع مسؤولين من دول أفريقية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليها
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15:46 GMT
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مساحة حرة
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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
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خبير: على ترامب أن يعلم أن لدى الجيش اليمني القدرة على المقاومة
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شؤون عسكرية
رسالة أمريكية إلى العالم عنوانها "مقتل أبو خديجة"
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30 د
مرايا العلوم
هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
18:30 GMT
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هل فشل الشرع في تأمين الساحل السوري؟
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الخارجية الروسية: موسكو تعرب عن أسفها العميق لاستئناف العملية العسكرية في غزة
الخارجية الروسية: موسكو تعرب عن أسفها العميق لاستئناف العملية العسكرية في غزة
سبوتنيك عربي
أعربت موسكو، اليوم الثلاثاء، عن أسفها العميق لاستئناف العملية العسكرية في قطاع غزة، وأدانت بشدة أي أعمال تؤدي إلى مقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية... 18.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-18T12:40+0000
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وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "تلقت موسكو ببالغ الأسف استئناف العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وكما تُظهر التجربة، من المستحيل حل مسألة إطلاق سراح الرهائن بالقوة. وتدين روسيا بشدة أي أعمال تؤدي إلى مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية الاجتماعية".ودعت موسكو الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى العودة إلى عملية التفاوض بهدف التوصل إلى حل وسط مقبول من الطرفين لمشكلة المعتقلين، والذي من شأنه ضمان تطبيع مستدام للوضع في قطاع غزة وإطلاق عملية إعادة إعمار شاملة للقطاع، بحسب ما أكدته وزارة الخارجية الروسية.وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأن إسرائيل لن تتوقف عن الحرب في قطاع غزة حتى يعود جميع المحتجزين إلى ديارهم وتتحقق أهداف الحرب بالكامل.وشنّ الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غارات مكثفة على عدد من الأهداف في قطاع غزة، بما في ذلك مخيما النصيرات والمواصي للاجئين في وسط وجنوب القطاع الفلسطيني على التوالي. ووفقًا للخدمات الطبية في غزة، قُتل أكثر من 300 شخص وجرح مئات آخرون."حماس": قرار نتنياهو بالعودة للحرب يعني حكما بالإعدام على المحتجزينقيادي في "حماس" لـ"سبوتنيك": العدوان على غزة حكم بالإعدام على الأسرى ونسف للاتفاق
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https://sarabic.ae/20250318/كاتس-إسرائيل-لن-تتوقف-عن-القتال-حتى-عودة-كل-المحتجزين-وتحقيق-أهداف-الحرب-1098731972.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الخارجية الروسية: موسكو تعرب عن أسفها العميق لاستئناف العملية العسكرية في غزة

12:40 GMT 18.03.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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أعربت موسكو، اليوم الثلاثاء، عن أسفها العميق لاستئناف العملية العسكرية في قطاع غزة، وأدانت بشدة أي أعمال تؤدي إلى مقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية الاجتماعية.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "تلقت موسكو ببالغ الأسف استئناف العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وكما تُظهر التجربة، من المستحيل حل مسألة إطلاق سراح الرهائن بالقوة. وتدين روسيا بشدة أي أعمال تؤدي إلى مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية الاجتماعية".
ودعت موسكو الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى العودة إلى عملية التفاوض بهدف التوصل إلى حل وسط مقبول من الطرفين لمشكلة المعتقلين، والذي من شأنه ضمان تطبيع مستدام للوضع في قطاع غزة وإطلاق عملية إعادة إعمار شاملة للقطاع، بحسب ما أكدته وزارة الخارجية الروسية.
آثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
مصر تصدر بيانا بشأن استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة
09:38 GMT
وانتهى وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" رسميا، في الأول من مارس/آذار، لكن القتال لم يستأنف بسبب محاولات الوسطاء إشراك الطرفين في مواصلة المفاوضات بشأن التسوية في غزة. وفي الوقت نفسه، قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن محطة تحلية المياه في القطاع، وأغلقت دخول الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
كاتس: إسرائيل لن تتوقف عن القتال حتى عودة كل المحتجزين وتحقيق أهداف الحرب
04:21 GMT
وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأن إسرائيل لن تتوقف عن الحرب في قطاع غزة حتى يعود جميع المحتجزين إلى ديارهم وتتحقق أهداف الحرب بالكامل.
وشنّ الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غارات مكثفة على عدد من الأهداف في قطاع غزة، بما في ذلك مخيما النصيرات والمواصي للاجئين في وسط وجنوب القطاع الفلسطيني على التوالي. ووفقًا للخدمات الطبية في غزة، قُتل أكثر من 300 شخص وجرح مئات آخرون.
"حماس": قرار نتنياهو بالعودة للحرب يعني حكما بالإعدام على المحتجزين
قيادي في "حماس" لـ"سبوتنيك": العدوان على غزة حكم بالإعدام على الأسرى ونسف للاتفاق
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