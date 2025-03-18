https://sarabic.ae/20250318/الخارجية-الروسية-موسكو-تعرب-عن-أسفها-العميق-لاستئناف-العملية-العسكرية-في-غزة--1098745019.html
الخارجية الروسية: موسكو تعرب عن أسفها العميق لاستئناف العملية العسكرية في غزة
الخارجية الروسية: موسكو تعرب عن أسفها العميق لاستئناف العملية العسكرية في غزة
سبوتنيك عربي
أعربت موسكو، اليوم الثلاثاء، عن أسفها العميق لاستئناف العملية العسكرية في قطاع غزة، وأدانت بشدة أي أعمال تؤدي إلى مقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية... 18.03.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "تلقت موسكو ببالغ الأسف استئناف العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وكما تُظهر التجربة، من المستحيل حل مسألة إطلاق سراح الرهائن بالقوة. وتدين روسيا بشدة أي أعمال تؤدي إلى مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية الاجتماعية".ودعت موسكو الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى العودة إلى عملية التفاوض بهدف التوصل إلى حل وسط مقبول من الطرفين لمشكلة المعتقلين، والذي من شأنه ضمان تطبيع مستدام للوضع في قطاع غزة وإطلاق عملية إعادة إعمار شاملة للقطاع، بحسب ما أكدته وزارة الخارجية الروسية.وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأن إسرائيل لن تتوقف عن الحرب في قطاع غزة حتى يعود جميع المحتجزين إلى ديارهم وتتحقق أهداف الحرب بالكامل.وشنّ الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غارات مكثفة على عدد من الأهداف في قطاع غزة، بما في ذلك مخيما النصيرات والمواصي للاجئين في وسط وجنوب القطاع الفلسطيني على التوالي. ووفقًا للخدمات الطبية في غزة، قُتل أكثر من 300 شخص وجرح مئات آخرون."حماس": قرار نتنياهو بالعودة للحرب يعني حكما بالإعدام على المحتجزينقيادي في "حماس" لـ"سبوتنيك": العدوان على غزة حكم بالإعدام على الأسرى ونسف للاتفاق
https://sarabic.ae/20250318/مصر-تصدر-بيانا-بشأن-استئناف-العمليات-العسكرية-الإسرائيلية-على-قطاع-غزة-1098741918.html
https://sarabic.ae/20250318/كاتس-إسرائيل-لن-تتوقف-عن-القتال-حتى-عودة-كل-المحتجزين-وتحقيق-أهداف-الحرب-1098731972.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الخارجية الروسية: موسكو تعرب عن أسفها العميق لاستئناف العملية العسكرية في غزة
أعربت موسكو، اليوم الثلاثاء، عن أسفها العميق لاستئناف العملية العسكرية في قطاع غزة، وأدانت بشدة أي أعمال تؤدي إلى مقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية الاجتماعية.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "تلقت موسكو ببالغ الأسف استئناف العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وكما تُظهر التجربة، من المستحيل حل مسألة إطلاق سراح الرهائن بالقوة. وتدين روسيا بشدة أي أعمال تؤدي إلى مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية الاجتماعية".
ودعت موسكو الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى العودة إلى عملية التفاوض بهدف التوصل إلى حل وسط مقبول من الطرفين لمشكلة المعتقلين، والذي من شأنه ضمان تطبيع مستدام للوضع في قطاع غزة وإطلاق عملية إعادة إعمار شاملة للقطاع، بحسب ما أكدته وزارة الخارجية الروسية.
وانتهى وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" رسميا، في الأول من مارس/آذار، لكن القتال لم يستأنف بسبب محاولات الوسطاء إشراك الطرفين في مواصلة المفاوضات بشأن التسوية في غزة. وفي الوقت نفسه، قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن محطة تحلية المياه في القطاع، وأغلقت دخول الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأن إسرائيل لن تتوقف عن الحرب
في قطاع غزة حتى يعود جميع المحتجزين إلى ديارهم وتتحقق أهداف الحرب بالكامل.
وشنّ الجيش الإسرائيلي،
اليوم الثلاثاء، غارات مكثفة على عدد من الأهداف في قطاع غزة، بما في ذلك مخيما النصيرات والمواصي للاجئين في وسط وجنوب القطاع الفلسطيني على التوالي. ووفقًا للخدمات الطبية في غزة، قُتل أكثر من 300 شخص وجرح مئات آخرون.