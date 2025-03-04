الكرملين: فرص التعاون بين موسكو وواشنطن هائلة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:26 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
14:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير يوضح أسباب مقترح ماكرون وستارمر للحل في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:23 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
14:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
14:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
16:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: قمة عربية طارئة تقترح فيها القاهرة إعمار غزة بدلا من تهجيرسكانها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250304/الكرملين-فرص-التعاون-بين-موسكو-وواشنطن-هائلة--1098393544.html
الكرملين: فرص التعاون بين موسكو وواشنطن هائلة
الكرملين: فرص التعاون بين موسكو وواشنطن هائلة
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن فرص التعاون الروسي الأمريكي في مختلف المجالات هائلة، مؤكدا أنه يمكن إقامته في مناطق مختلفة... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T19:51+0000
2025-03-04T19:51+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0d/1048676451_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_d4c91d5ba11f382575e64027c3585c97.jpg
وقال بيسكوف: "هناك فرص هائلة للتعاون في مجموعة واسعة من المجالات، وفي مجموعة واسعة من الأراضي الشاسعة في روسيا، بما في ذلك الأقاليم الجديدة". وحول القصية النووية الإيرانية، أكد بيسكوف أن القضية النووية الإيرانية يجب حلها بالوسائل السلمية، وروسيا مستعدة لتسهيل ذلك.وقال: "لقد قال بوتين مرارا إن مشكلة الملف النووي الإيراني يجب حلها بالوسائل السلمية فقط، وروسيا، كحليف وشريك لإيران، مستعدة لبذل كل ما في وسعها لتسهيل هذه العملية". وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال لوكالة "سبوتنيك"، حول ما إذا كان لدى موسكو أي شروط أولية يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية تلبيتها، من أجل بدء التعاون بشأن المعادن الأرضية النادرة: "البند التالي على جدول الأعمال هو مسألة تسوية الأزمة الأوكرانية".
https://sarabic.ae/20250304/مسؤول-إيراني-يكشف-عن-3-شروط-للمفاوضات-مع-أمريكا-ويؤكد-ضرورة-وساطة-روسيا-1098387667.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0d/1048676451_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_bc12b9addeb7bf5a3ac634acfeedbc6a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

الكرملين: فرص التعاون بين موسكو وواشنطن هائلة

19:51 GMT 04.03.2025
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
© Sputnik . Alexei Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن فرص التعاون الروسي الأمريكي في مختلف المجالات هائلة، مؤكدا أنه يمكن إقامته في مناطق مختلفة من روسيا، بما في ذلك الأقاليم الجديدة.
وقال بيسكوف: "هناك فرص هائلة للتعاون في مجموعة واسعة من المجالات، وفي مجموعة واسعة من الأراضي الشاسعة في روسيا، بما في ذلك الأقاليم الجديدة".
وحول القصية النووية الإيرانية، أكد بيسكوف أن القضية النووية الإيرانية يجب حلها بالوسائل السلمية، وروسيا مستعدة لتسهيل ذلك.
مفاعل نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
مسؤول إيراني يكشف عن 3 شروط للمفاوضات مع أمريكا ويؤكد ضرورة وساطة روسيا
16:04 GMT
وقال: "لقد قال بوتين مرارا إن مشكلة الملف النووي الإيراني يجب حلها بالوسائل السلمية فقط، وروسيا، كحليف وشريك لإيران، مستعدة لبذل كل ما في وسعها لتسهيل هذه العملية".

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن المشاريع المحتملة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، في مجال التعاون الاقتصادي، تأتي بعد تسوية الملف الأوكراني.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال لوكالة "سبوتنيك"، حول ما إذا كان لدى موسكو أي شروط أولية يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية تلبيتها، من أجل بدء التعاون بشأن المعادن الأرضية النادرة: "البند التالي على جدول الأعمال هو مسألة تسوية الأزمة الأوكرانية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала