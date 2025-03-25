https://sarabic.ae/20250325/تعليقا-على-استهداف-صحفيين-روس-خبير-لـسبوتنيك-جريمة-حرب-وسط-غياب-للقوانين-الدولية-1098934625.html
تعليقا على استهداف صحفيين روس... خبير لـ"سبوتنيك": جريمة حرب وسط غياب للقوانين الدولية
تعليقا على استهداف صحفيين روس... خبير لـ"سبوتنيك": جريمة حرب وسط غياب للقوانين الدولية
سبوتنيك عربي
أكدّ الخبير القانوني فؤاد بكر، أن "استهداف الصحفيين هي جريمة حرب بموجب المادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وخرق لاتفاقية جنيف"، مشددًا... 25.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-25T13:36+0000
2025-03-25T13:36+0000
2025-03-25T13:36+0000
روسيا
العالم
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وقال بكر في حديث لـ"سبوتنك": "ما جرى ليس مجرد انتهاك دولي بحق الصحفيين بل هو جريمة حرب، ودليل واضح على أنهم لا يريدون نقل الحقيقة كما هي، وتستعيض قوات كييف عن ضرب القوات الروسية باستهداف الصحفيين عند قيامهم بعملهم، كذلك بتقييد الصحفيين معنويًا وجسديًا".وأضاف: "هناك غياب تام للعدالة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لم تنظر إلا بعين واحدة، وهنا يجب النظر إلى من يقوم بتمويل هذه المحكمة والسياسات التي تحكم أي قضية في أدراج الادعاء العام".وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، قد أعلن أمس الاثنين، مقتل 6 أشخاص، بينهم 3 من العاملين في مجال الإعلام، إثر قصف مدفعي شنته القوات الأوكرانية على أراضي الجمهورية.وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250325/روسيا-الهجوم-الأوكراني-على-الصحفيين-في-لوغانسك-كان-متعمدا-وإرهابيا-1098924075.html
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روسيا, العالم
تعليقا على استهداف صحفيين روس... خبير لـ"سبوتنيك": جريمة حرب وسط غياب للقوانين الدولية
أكدّ الخبير القانوني فؤاد بكر، أن "استهداف الصحفيين هي جريمة حرب بموجب المادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وخرق لاتفاقية جنيف"، مشددًا على ضرورة التحرك العاجل للمحاسبة".
وقال بكر في حديث لـ"سبوتنك": "ما جرى ليس مجرد انتهاك دولي بحق الصحفيين بل هو جريمة حرب، ودليل واضح على أنهم لا يريدون نقل الحقيقة كما هي، وتستعيض قوات كييف عن ضرب القوات الروسية باستهداف الصحفيين عند قيامهم بعملهم، كذلك بتقييد الصحفيين معنويًا وجسديًا".
واعتبر بكر أنه "يجب أن يتم توجيه 3 فئات معنية عبر اللجنة الصحفية في المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذا الاستهداف، إضافةً إلى تقديم روسيا بيانًا تطالب فيه المحكمة الجنائية الدولية البحث في استهداف الصحفيين الروس، الذين سقطوا في هذه الحرب" .
وأضاف: "هناك غياب تام للعدالة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لم تنظر إلا بعين واحدة، وهنا يجب النظر إلى من يقوم بتمويل هذه المحكمة والسياسات التي تحكم أي قضية في أدراج الادعاء العام".
وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، قد أعلن أمس الاثنين، مقتل 6 أشخاص، بينهم 3 من العاملين في مجال الإعلام، إثر قصف مدفعي شنته القوات الأوكرانية على أراضي الجمهورية.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في الأقاليم الروسية الجديدة (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه)، متّبعة أساليب إرهابية، وذلك بدعم عسكري كبير من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.