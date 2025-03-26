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موسكو: روسيا مهتمة بتنفيذ مشاريع مشتركة ذات منفعة متبادلة مع أمريكا
موسكو: روسيا مهتمة بتنفيذ مشاريع مشتركة ذات منفعة متبادلة مع أمريكا
سبوتنيك عربي
أكد نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أن روسيا مستعدة لتنفيذ مشاريع مشتركة ذات منفعة متبادلة مع الولايات المتحدة، ولكن ذلك يعتمد على مدى... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T14:37+0000
2025-03-26T14:37+0000
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وقال باتروشيف للصحفيين ردا على سؤال بشأن التعاون المحتمل بين روسيا وأمريكا: "كل شيء سوف يعتمد على الاهتمام الذي يبديه الأمريكيون".وأوضح باتروشيف أن عالما متعدد الأقطاب يتشكل حاليا، على أساس المساواة والاحترام المتبادل بين الدول.وقال باتروشيف ردًا على سؤال حول ما إذا كان النظام العالمي الجديد قيد التشكل حاليًا: "التغييرات تحدث باستمرار. كنا نقول، هناك نظام ثنائي القطب، وكان هناك نظام أحادي القطب. نحن نبني عالمًا متعدد الأقطاب قائمًا على المساواة والاحترام المتبادل بين الدول، وهذا ما نواصل العمل عليه حتى الآن".وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا وأمريكا تسيران على طريق إحياء العلاقات الثنائية واستعادة مختلف أشكال الحوار على مختلف المستويات.
https://sarabic.ae/20250317/الكرملين-روسيا-وأمريكا-تسيران-على-الطريق-الصحيح-لإحياء-العلاقات-1098723504.html
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موسكو: روسيا مهتمة بتنفيذ مشاريع مشتركة ذات منفعة متبادلة مع أمريكا

14:37 GMT 26.03.2025
© Sputnik . Alexey Nikolsky / الانتقال إلى بنك الصورسكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف
سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
© Sputnik . Alexey Nikolsky
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أكد نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أن روسيا مستعدة لتنفيذ مشاريع مشتركة ذات منفعة متبادلة مع الولايات المتحدة، ولكن ذلك يعتمد على مدى استعداد ورغبة الجانب الأمريكي.
وقال باتروشيف للصحفيين ردا على سؤال بشأن التعاون المحتمل بين روسيا وأمريكا: "كل شيء سوف يعتمد على الاهتمام الذي يبديه الأمريكيون".

وأضاف: "نحن لم نطرد أحدًا. نحن مستعدون دومًا للتعاون. إذا كانت هناك رغبة، فسوف نتحدث معهم. هناك مشاريع مشتركة مثيرة للاهتمام وذات منفعة متبادلة يمكن مناقشتها، وستكون مفيدة لكل من الولايات المتحدة وروسيا".

وأوضح باتروشيف أن عالما متعدد الأقطاب يتشكل حاليا، على أساس المساواة والاحترام المتبادل بين الدول.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
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وقال باتروشيف ردًا على سؤال حول ما إذا كان النظام العالمي الجديد قيد التشكل حاليًا: "التغييرات تحدث باستمرار. كنا نقول، هناك نظام ثنائي القطب، وكان هناك نظام أحادي القطب. نحن نبني عالمًا متعدد الأقطاب قائمًا على المساواة والاحترام المتبادل بين الدول، وهذا ما نواصل العمل عليه حتى الآن".
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا وأمريكا تسيران على طريق إحياء العلاقات الثنائية واستعادة مختلف أشكال الحوار على مختلف المستويات.
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