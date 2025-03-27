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https://sarabic.ae/20250327/موسكو-سنطالب-المنظمات-الدولية-بالإدلاء-ببيانات-عن-مقتل-صحفيين-روس-على-يد-قوات-كييف-1098994446.html
موسكو: سنطالب المنظمات الدولية بالإدلاء ببيانات عن مقتل صحفيين روس على يد قوات كييف
موسكو: سنطالب المنظمات الدولية بالإدلاء ببيانات عن مقتل صحفيين روس على يد قوات كييف
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الوفود الروسية لدى المنظمات الدولية، ستطالب بالإدلاء ببيانات عن عمليات القتل... 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T09:44+0000
2025-03-27T09:44+0000
الخارجية الروسية
روسيا
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وقالت زاخاروفا في تصريحات إعلامية: "وفودنا وبعثاتنا الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف وباريس، ستسعى للحصول على بيانات كاملة من الأشخاص المخولين في هذه الهياكل بشأن القتل الدموي للصحفيين الروس على يد نظام كييف".وأعلنت القناة الأولى الروسية، في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، مقتل مراسلتها الحربية آنا بروكوفييفا، أثناء قيامها بواجبها المهني في مقاطعة بيلغورود الروسية على الحدود مع أوكرانيا، فيما أصيب المصور بجروح.وأعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن تعازيه بمقتل الصحفيين الروس على أيدي القوات المسلحة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن سلسلة جرائم قتل العاملين في وسائل الإعلام الروسية هي دليل واضح على استعداد النازيين الأوكرانيين لمواصلة انتهاك قواعد القانون الإنساني الدولي بشكل صارخ.وقال لافروف: "سلسلة جرائم القتل الوحشية التي طالت صحفيين روس دليل واضح على استعداد النازيين الأوكرانيين لمواصلة انتهاكهم الصارخ لمعايير القانون الإنساني الدولي وارتكاب جرائم ضد المدنيين".روسيا: الهجوم الأوكراني على الصحفيين في لوغانسك كان متعمدا وإرهابيا
https://sarabic.ae/20250105/الخارجية-الروسية-تطالب-اليونسكو-بالرد-على-هجوم-القوات-الأوكرانية-على-الصحفيين-الروس-1096485131.html
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الخارجية الروسية, روسيا
الخارجية الروسية, روسيا

موسكو: سنطالب المنظمات الدولية بالإدلاء ببيانات عن مقتل صحفيين روس على يد قوات كييف

09:44 GMT 27.03.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الوفود الروسية لدى المنظمات الدولية، ستطالب بالإدلاء ببيانات عن عمليات القتل الدموية لصحفيين روس على يد القوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت زاخاروفا في تصريحات إعلامية: "وفودنا وبعثاتنا الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف وباريس، ستسعى للحصول على بيانات كاملة من الأشخاص المخولين في هذه الهياكل بشأن القتل الدموي للصحفيين الروس على يد نظام كييف".
وأعلنت القناة الأولى الروسية، في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، مقتل مراسلتها الحربية آنا بروكوفييفا، أثناء قيامها بواجبها المهني في مقاطعة بيلغورود الروسية على الحدود مع أوكرانيا، فيما أصيب المصور بجروح.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
الخارجية الروسية تطالب اليونسكو بالرد على هجوم القوات الأوكرانية على الصحفيين الروس
5 يناير, 04:34 GMT

كما أفادت قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية، يوم الاثنين الماضي، بمقتل مصورها أندريه بانوف، وسائق طاقم التصوير ألكسندر سيركيلي، وإصابة مراسل القناة نيكيتا غولدين، بجروح خطيرة أيضا، وأعلنت صحيفة "إزفستيا" الروسية، مقتل مراسلها الحربي ألكسندر فيدورتشاك، في منطقة العملية العسكرية الخاصة نتيجة استهداف سيارتهم المدنية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، بصاروخين من طراز "هيمارس".

وأعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن تعازيه بمقتل الصحفيين الروس على أيدي القوات المسلحة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن سلسلة جرائم قتل العاملين في وسائل الإعلام الروسية هي دليل واضح على استعداد النازيين الأوكرانيين لمواصلة انتهاك قواعد القانون الإنساني الدولي بشكل صارخ.
وقال لافروف: "سلسلة جرائم القتل الوحشية التي طالت صحفيين روس دليل واضح على استعداد النازيين الأوكرانيين لمواصلة انتهاكهم الصارخ لمعايير القانون الإنساني الدولي وارتكاب جرائم ضد المدنيين".
روسيا: الهجوم الأوكراني على الصحفيين في لوغانسك كان متعمدا وإرهابيا
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