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خبير: هامش المناورة ضيق جدا أمام الأوكراني بعد التوافق الروسي الأمريكي
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250326/لافروف-يصف-مقتل-الصحفيين-الروس-بأنه-انتهاك-للقانون-الدولي-1098980858.html
لافروف يصف مقتل الصحفيين الروس بأنه انتهاك للقانون الدولي
لافروف يصف مقتل الصحفيين الروس بأنه انتهاك للقانون الدولي
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن تعازيه في مقتل الصحفيين الروس على أيدي القوات المسلحة الأوكرانية، مشيرا إلى أن سلسلة جرائم قتل العاملين في وسائل... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T18:46+0000
2025-03-26T18:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال لافروف: "سلسلة جرائم القتل الوحشية التي طالت صحفيين روس دليل واضح على استعداد النازيين الأوكرانيين لمواصلة انتهاكهم الصارخ لمعايير القانون الإنساني الدولي وارتكاب جرائم ضد المدنيين".وأشار لافروف إلى أن المراسلين الحربيين الروس، مثل جميع ممثلي وسائل الإعلام الروسية، "يقدمون إسهاما لا يقدر بثمن في تقديم معلومات صادقة حول الأحداث المتعلقة بالعملية العسكرية الخاصة إلى عامة الناس".وأكد لافروف أنه "بفضل العمل المتفاني لهؤلاء الأشخاص الشجعان، سيتعلم العالم عن الفظائع التي ارتكبها نظام كييف".وختم: "المسار المهني لزملائكم مثالٌ على الصحافة النزيهة والمخلصة. أتشارك معكم في حزني. أرجو أن تنقلوا خالص تعازيّ ودعمي لعائلاتهم وأصدقائهم".وأعلنت القناة الأولى الروسية، في وقت سابق من اليوم، مقتل مراسلتها الحربية، آنا بروكوفييفا، أثناء قيامها بواجبها المهني في مقاطعة بيلغورود على الحدود مع أوكرانيا، فيما أصيب المصور بجروح.كما أفادت قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية، يوم الاثنين الماضي، بمقتل مصورها أندريه بانوف، وسائق طاقم التصوير، ألكسندر سيركيلي، وإصابة مراسل القناة، نيكيتا غولدين، بجروح خطيرة أيضا، وأعلنت صحيفة "إزفستيا" بمقتل مراسلها الحربي، ألكسندر فيدورتشاك، في منطقة العملية العسكرية الروسية نتيجة استهداف سيارتهم المدينة من قبل القوات الأوكرانية بصاروخين من طراز "هيمارس".
https://sarabic.ae/20250326/مدفيديف-يدعو-إلى-نشر-أنظمة-دفاع-جوي-عالية-الفعالية-للتصدي-للطائرات-المسيرة-الأوكرانية-1098978742.html
https://sarabic.ae/20250326/موسكو-كييف-تسعى-من-خلال-ضرب-البنية-التحتية-للطاقة-في-روسيا-إلى-تعطيل-أي-اتفاقات-سلام-1098978345.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

لافروف يصف مقتل الصحفيين الروس بأنه انتهاك للقانون الدولي

18:46 GMT 26.03.2025
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الانتقال إلى بنك الصورلافروف خلال كلمة في مجلس الدوما
لافروف خلال كلمة في مجلس الدوما - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
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أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن تعازيه في مقتل الصحفيين الروس على أيدي القوات المسلحة الأوكرانية، مشيرا إلى أن سلسلة جرائم قتل العاملين في وسائل الإعلام الروسية هي دليل واضح على استعداد النازيين الأوكرانيين لمواصلة انتهاك قواعد القانون الإنساني الدولي بشكل صارخ.
وقال لافروف: "سلسلة جرائم القتل الوحشية التي طالت صحفيين روس دليل واضح على استعداد النازيين الأوكرانيين لمواصلة انتهاكهم الصارخ لمعايير القانون الإنساني الدولي وارتكاب جرائم ضد المدنيين".

وتابع لافروف: "إن المسار المهني لزملائكم مثالٌ على الصحافة النزيهة والمخلصة. أتشارك معكم في حزني. أرجو أن تنقلوا خالص تعازيّ ودعمي لعائلاتهم وأصدقائهم".

وأشار لافروف إلى أن المراسلين الحربيين الروس، مثل جميع ممثلي وسائل الإعلام الروسية، "يقدمون إسهاما لا يقدر بثمن في تقديم معلومات صادقة حول الأحداث المتعلقة بالعملية العسكرية الخاصة إلى عامة الناس".
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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16:30 GMT
وأكد لافروف أنه "بفضل العمل المتفاني لهؤلاء الأشخاص الشجعان، سيتعلم العالم عن الفظائع التي ارتكبها نظام كييف".

وأضاف لافروف: "سلسلة جرائم القتل الوحشية التي طالت صحفيين روس دليل واضح على استعداد النازيين الأوكرانيين لمواصلة انتهاكهم الصارخ لمعايير القانون الإنساني الدولي وارتكاب جرائم ضد المدنيين".

وختم: "المسار المهني لزملائكم مثالٌ على الصحافة النزيهة والمخلصة. أتشارك معكم في حزني. أرجو أن تنقلوا خالص تعازيّ ودعمي لعائلاتهم وأصدقائهم".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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16:07 GMT
وأعلنت القناة الأولى الروسية، في وقت سابق من اليوم، مقتل مراسلتها الحربية، آنا بروكوفييفا، أثناء قيامها بواجبها المهني في مقاطعة بيلغورود على الحدود مع أوكرانيا، فيما أصيب المصور بجروح.
كما أفادت قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية، يوم الاثنين الماضي، بمقتل مصورها أندريه بانوف، وسائق طاقم التصوير، ألكسندر سيركيلي، وإصابة مراسل القناة، نيكيتا غولدين، بجروح خطيرة أيضا، وأعلنت صحيفة "إزفستيا" بمقتل مراسلها الحربي، ألكسندر فيدورتشاك، في منطقة العملية العسكرية الروسية نتيجة استهداف سيارتهم المدينة من قبل القوات الأوكرانية بصاروخين من طراز "هيمارس".
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