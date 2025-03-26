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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250326/مدفيديف-يدعو-إلى-نشر-أنظمة-دفاع-جوي-عالية-الفعالية-للتصدي-للطائرات-المسيرة-الأوكرانية-1098978742.html
مدفيديف يدعو إلى نشر أنظمة دفاع جوي عالية الفعالية للتصدي للطائرات المسيرة الأوكرانية
مدفيديف يدعو إلى نشر أنظمة دفاع جوي عالية الفعالية للتصدي للطائرات المسيرة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن روسيا بحاجة إلى نشر أنظمة دفاع جوي عالية الفعالية في أقرب وقت ممكن للحماية من هجمات الطائرات المسيرة من... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T16:30+0000
2025-03-26T16:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال مدفيديف: "من أجل الحماية ضدها (المسيرات الأوكرانية)، من الضروري نشر أنظمة دفاع جوي فعالة للغاية في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك تلك الأنظمة التي يمكنها استخدام هذه المبادئ الفيزيائية الجديدة للغاية".وأشار مدفيديف إلى أن عدو روسيا يستخدم حاليا بشكل نشط الطائرات المسيرة لضرب أهداف، بما في ذلك البنية التحتية المدنية، في روسيا، "على الرغم من المفاوضات الجارية".وفي وقت سابق، اتفق الجانبان الروسي والأمريكي على قائمة المنشآت الروسية والأوكرانية الخاضعة لحظر مؤقت على الهجمات على نظام الطاقة.وأوضح الكرملين أن وقف الهجمات المؤقت يستمر لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 18 مارس/آذار ويمكن تمديده بالاتفاق المتبادل.روسيا وأمريكا تتفقان على قائمة منشآت الطاقة التي سيتم حظر استهدافهاالكرملين يكشف عن جوهر مبادرة البحر الأسود
https://sarabic.ae/20250326/موسكو-كييف-تسعى-من-خلال-ضرب-البنية-التحتية-للطاقة-في-روسيا-إلى-تعطيل-أي-اتفاقات-سلام-1098978345.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

مدفيديف يدعو إلى نشر أنظمة دفاع جوي عالية الفعالية للتصدي للطائرات المسيرة الأوكرانية

16:30 GMT 26.03.2025
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن روسيا بحاجة إلى نشر أنظمة دفاع جوي عالية الفعالية في أقرب وقت ممكن للحماية من هجمات الطائرات المسيرة من أوكرانيا، والتي تجري على الرغم من المفاوضات المتعلقة بوقف الضربات.
وقال مدفيديف: "من أجل الحماية ضدها (المسيرات الأوكرانية)، من الضروري نشر أنظمة دفاع جوي فعالة للغاية في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك تلك الأنظمة التي يمكنها استخدام هذه المبادئ الفيزيائية الجديدة للغاية".

وأشار إلى أن هذه المهمة لا تتعلق بالإنتاج فحسب، بل تتعلق أيضًا بإعداد المواد التنظيمية اللازمة.

وأشار مدفيديف إلى أن عدو روسيا يستخدم حاليا بشكل نشط الطائرات المسيرة لضرب أهداف، بما في ذلك البنية التحتية المدنية، في روسيا، "على الرغم من المفاوضات الجارية".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
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موسكو: كييف تسعى من خلال ضرب البنية التحتية للطاقة في روسيا إلى تعطيل أي اتفاقات سلام
16:07 GMT
وفي وقت سابق، اتفق الجانبان الروسي والأمريكي على قائمة المنشآت الروسية والأوكرانية الخاضعة لحظر مؤقت على الهجمات على نظام الطاقة.

وأعلن الكرملين، يوم أمس الثلاثاء، أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية اتفقتا على قائمة من المنشآت الروسية والأوكرانية الخاضعة للحظر المؤقت على توجيه ضربات لأنظمة الطاقة.

وأوضح الكرملين أن وقف الهجمات المؤقت يستمر لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 18 مارس/آذار ويمكن تمديده بالاتفاق المتبادل.
روسيا وأمريكا تتفقان على قائمة منشآت الطاقة التي سيتم حظر استهدافها
الكرملين يكشف عن جوهر مبادرة البحر الأسود
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