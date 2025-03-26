https://sarabic.ae/20250326/مدفيديف-يدعو-إلى-نشر-أنظمة-دفاع-جوي-عالية-الفعالية-للتصدي-للطائرات-المسيرة-الأوكرانية-1098978742.html
مدفيديف يدعو إلى نشر أنظمة دفاع جوي عالية الفعالية للتصدي للطائرات المسيرة الأوكرانية
مدفيديف يدعو إلى نشر أنظمة دفاع جوي عالية الفعالية للتصدي للطائرات المسيرة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن روسيا بحاجة إلى نشر أنظمة دفاع جوي عالية الفعالية في أقرب وقت ممكن للحماية من هجمات الطائرات المسيرة من... 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T16:30+0000
2025-03-26T16:30+0000
2025-03-26T16:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال مدفيديف: "من أجل الحماية ضدها (المسيرات الأوكرانية)، من الضروري نشر أنظمة دفاع جوي فعالة للغاية في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك تلك الأنظمة التي يمكنها استخدام هذه المبادئ الفيزيائية الجديدة للغاية".وأشار مدفيديف إلى أن عدو روسيا يستخدم حاليا بشكل نشط الطائرات المسيرة لضرب أهداف، بما في ذلك البنية التحتية المدنية، في روسيا، "على الرغم من المفاوضات الجارية".وفي وقت سابق، اتفق الجانبان الروسي والأمريكي على قائمة المنشآت الروسية والأوكرانية الخاضعة لحظر مؤقت على الهجمات على نظام الطاقة.وأوضح الكرملين أن وقف الهجمات المؤقت يستمر لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 18 مارس/آذار ويمكن تمديده بالاتفاق المتبادل.روسيا وأمريكا تتفقان على قائمة منشآت الطاقة التي سيتم حظر استهدافهاالكرملين يكشف عن جوهر مبادرة البحر الأسود
https://sarabic.ae/20250326/موسكو-كييف-تسعى-من-خلال-ضرب-البنية-التحتية-للطاقة-في-روسيا-إلى-تعطيل-أي-اتفاقات-سلام-1098978345.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
مدفيديف يدعو إلى نشر أنظمة دفاع جوي عالية الفعالية للتصدي للطائرات المسيرة الأوكرانية
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن روسيا بحاجة إلى نشر أنظمة دفاع جوي عالية الفعالية في أقرب وقت ممكن للحماية من هجمات الطائرات المسيرة من أوكرانيا، والتي تجري على الرغم من المفاوضات المتعلقة بوقف الضربات.
وقال مدفيديف: "من أجل الحماية ضدها (المسيرات الأوكرانية)، من الضروري نشر أنظمة دفاع جوي فعالة للغاية في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك تلك الأنظمة التي يمكنها استخدام هذه المبادئ الفيزيائية الجديدة للغاية".
وأشار إلى أن هذه المهمة لا تتعلق بالإنتاج فحسب، بل تتعلق أيضًا بإعداد المواد التنظيمية اللازمة.
وأشار مدفيديف إلى أن عدو روسيا يستخدم حاليا بشكل نشط الطائرات المسيرة لضرب أهداف، بما في ذلك البنية التحتية المدنية، في روسيا، "على الرغم من المفاوضات الجارية".
وفي وقت سابق، اتفق الجانبان الروسي والأمريكي على قائمة المنشآت الروسية والأوكرانية الخاضعة لحظر مؤقت على الهجمات على نظام الطاقة.
وأعلن الكرملين، يوم أمس الثلاثاء، أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية اتفقتا على قائمة من المنشآت الروسية والأوكرانية الخاضعة للحظر المؤقت على توجيه ضربات لأنظمة الطاقة.
وأوضح الكرملين أن وقف الهجمات المؤقت يستمر لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 18 مارس/آذار ويمكن تمديده بالاتفاق المتبادل.