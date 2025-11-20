https://sarabic.ae/20251120/إيران-ضغوط-غربية-دفعت-مجلس-محافظي-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-إلى-التسييس-1107318656.html

إيران: ضغوط غربية دفعت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "التسييس"

اتهمت البعثة الدائمة الإيرانية في فيينا، بعض الدول الغربية بممارسة ضغوط سياسية على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرةً أن هذه الضغوط دفعت المجلس... 20.11.2025, سبوتنيك عربي

وأوضحت البعثة، في مذكرة توضيحية بشأن التقرير الجديد للمدير العام للوكالة، أن التقرير قدّم صورة "ناقصة وانتقائية" للتطورات التي أعقبت الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات، مشيرةً إلى أن تنفيذ اتفاقية الضمانات في ظروف الحرب والعدوان يواجه قيودًا كبيرة، وأن إيران اضطرت لتنظيم تعاونها مع الوكالة بما ينسجم مع قرارات مجلس الشورى الإسلامي والمجلس الأعلى للأمن القومي حفاظًا على أمنها ومصالحها الوطنية، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وانتقدت المذكرة تجاهل الوكالة ومديرها العام إدانة الهجمات العسكرية، وتجاهل الخسائر البشرية والأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية السلمية، إضافة إلى ما وصفته بـ"المبالغة السياسية" في بعض الجوانب الفنية، ومنها مستوى التخصيب الذي تؤكد طهران أنه يتم في إطار معاهدة عدم الانتشار واتفاقية الضمانات.وشددت إيران على أن جميع المواد والأنشطة النووية المعلنة خاضعة للرقابة، وأن "القضايا السابقة" أُغلقت وفق قرار مجلس المحافظين لعام 2015، معتبرةً أن أي إعادة فتح لهذا الملف يفتقر إلى أساس قانوني ويعكس تلاعبًا سياسيًا. وأشارت المذكرة إلى أن استمرار الهجمات جعل حتى "استمرارية المعرفة" لدى الوكالة من ضحايا الحرب.وأضافت أن العدوان الإسرائيلي والأمريكي، في يونيو/حزيران 2025، شكّل انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأن تجاهل الوكالة لهذه الهجمات رغم إدانات واسعة من الدول الأعضاء يتعارض مع مهامها المهنية. وكشفت إيران أنها اضطرت، عقب الهجمات، إلى اتخاذ إجراءات لحماية منشآتها النووية وسكانها وبيئتها، وأن الوصول إلى المنشآت غير المتضررة تم وفق القانون وبموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي.وأوضحت البعثة أن اتفاقية الضمانات الشاملة لا تتضمن أحكامًا تتعلق بظروف الحرب، وأن المادة 68 المتعلقة بـ"الظروف غير العادية" لا تكفي لوصف حجم العدوان. ووصفت تصريح المدير العام بأن "اتفاق الضمانات لا يمكن تعليقه تحت أي ظرف" بأنه "ادعاء باطل"، مؤكدةً أن الوكالة نفسها علّقت أنشطة التحقق وسحبت مفتشيها بعد الهجمات.وبيّنت أن معالجة المنشآت المتضررة تتطلب سلسلة إجراءات تشمل الأمن والسلامة والتقييم الفني، وترفع نتائجها إلى المجلس الأعلى للأمن القومي قبل أي نقاش مع الوكالة. كما أشارت إلى تعليق تقارير تدقيق المواد النووية واستبيانات معلومات التصميم باستثناء محطة بوشهر.وأكدت البعثة أن كل المواد النووية الإيرانية معلنة للوكالة، وأن طهران منحت المفتشين إمكانية الوصول الكامل إلى المنشآت غير المتضررة، مشيرةً إلى أن أي معلومات إضافية عن المنشآت المتضررة مشروطة بضمانات تمنع تكرار الهجمات.وفي ختام المذكرة، أكدت إيران أن الهجمات العسكرية غيّرت الوضع جذريًا وأثرت على تطبيق الضمانات، وأن تجاهل الوكالة لهذه الاعتداءات يقوّض معاهدة عدم الانتشار. وأضافت أن مجلس المحافظين يتبع نهجًا سياسيًا تجاه البرنامج النووي الإيراني، في حين لم تستجب الوكالة لطلب طهران بإدانة الانتهاكات وفق النظام الأساسي وقرارات المؤتمر العام.وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد، أمس الأربعاء، أن بلاده "لم تقبل فكرة التخصيب بنسبة صفر، لأنه أصبح بمثابة كرامة وشموخ وطني وقد دفعنا من أجله تكاليف مادية ومعنوية وقدّمنا من أجل الحفاظ عليه العديد من شهداء البرنامج النووي".ونقلت وكالة "فارس"، عن عراقجي، أن "إيران قدمت ودفعت تكاليف مادية ومعنوية باهظة، وأي اتفاق لتخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم إلى الصفر خيانة، ولن نرضخ لهذا المطلب".وأكد عراقجي: "في تعاملنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا نتعامل بشأن المنشآت النووية التي تم قصفها، ونحن نتعاون فقط فيما يتعلق بالمنشآت التي لم يتم قصفها، وذلك في إطار قوانين الوكالة الدولية".وفي السياق ذاته، نفت وزارة الخارجية الإيرانية وجود أي عملية تفاوضية بين إيران والولايات المتحدة في الوقت الراهن، حيث قال متحدث باسم الوزارة، في تصريحات له، إنه "ليس هنالك أي مبرر منطقي للتفاوض مع طرف يتباهى بممارساته المخالفة للقانون بالاعتداء على بلدنا ويسعى لفرض إملاءاته"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن "السعودية حليف عظيم، وإسرائيل حليف عظيم. وأعلم أن إسرائيل ترغب في حصولكم على طائرات مصغّرة، لا أعتقد أن هذا يسعدكم كثيرًا. إسرائيل حليف عظيم، ونحن ندرس ذلك، نحن نصنع أفضل المعدات العسكرية. لقد رأيتم ذلك في خلافنا الصغير مع إيران".وأضاف ترامب، معلقًا على الأمر: "بالمناسبة، إيران تريد اتفاقًا، أستطيع أن أقول لكم إنهم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، أنا منفتح تمامًا على ذلك. نحن في مناقشات معهم لبدء هذه العملية".وقدمت الدول الثلاث في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة) والولايات المتحدة مشروع قرار، هذا الأسبوع، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، يطالب إيران بتقديم إجابات والسماح لها بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب التي تعرضت للقصف (في يونيو/حزيران الماضي)، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وفي ليلة 22 يونيو الماضي، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية، ضربات على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل، في ليلة الـ13 من الشهر ذاته، عملية عسكرية متهمة إيران بتنفيذ برنامج سري عسكري نووي، إذ استهدفت منشآت ذرية وقيادات عسكرية وعلماء نوويين إيرانيين.

