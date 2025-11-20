https://sarabic.ae/20251120/إيران-ادعاءات-دراسة-وقف-تخصيب-اليورانيوم-كاذبة-ولا-أساس-لها-1107312307.html

إيران: ادعاءات دراسة وقف تخصيب اليورانيوم كاذبة ولا أساس لها

إيران: ادعاءات دراسة وقف تخصيب اليورانيوم كاذبة ولا أساس لها

سبوتنيك عربي

نفى مصدر إيراني مطّلع لوسائل إعلام إيرانية، أمس الأربعاء، بشكل قاطع "وجود أي نقاش داخل الحكومة الإيرانية بشأن وقف عمليات تخصيب اليورانيوم بالكامل". 20.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-20T06:38+0000

2025-11-20T06:38+0000

2025-11-20T06:38+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

الاتفاق النووي الإيراني

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0d/1101624755_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_8944da705caf17d50d09aefd1b69f1c5.jpg

وأكد المصدر، الذي تحدّث لوكالة "مهر" الإيرانية، أنه "لم يُطرح مطلقًا أي بحث أو دراسة حول إيقاف التخصيب على أي مستوى، وأن السياسات النووية للبلاد تسير وفق القوانين والاستراتيجيات العامة للنظام ومقتضيات المصلحة الوطنية".ووصف التصريحات المتداولة في هذا السياق بأنها "مزاعم كاذبة ولا أساس لها إطلاقًا، وتندرج ضمن إطار الحرب النفسية ضد إيران"، على حد قوله.وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد أمس الأربعاء، أن بلاده "لم تقبل فكرة التخصيب بنسبة صفر، لأنه أصبح بمثابة كرامة وشموخ وطني وقد دفعنا من أجله تكاليف مادية ومعنوية وقدّمنا من أجل الحفاظ عليه العديد من شهداء البرنامج النووي".وأكد عراقجي أنه "في تعاملنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا نتعامل بشأن المنشآت النووية التي تم قصفها، ونحن نتعاون فقط فيما يتعلق بالمنشآت التي لم يتم قصفها، وذلك في إطار قوانين الوكالة الدولية".وفي السياق ذاته، نفت وزارة الخارجية الإيرانية، وجود أي عملية تفاوضية بين إيران والولايات المتحدة في الوقت الراهن، حيث قال متحدث باسم الوزارة، في تصريحات له، إنه "ليس هنالك أي مبرر منطقي للتفاوض مع طرف يتباهى بممارساته المخالفة للقانون بالاعتداء على بلدنا ويسعى لفرض إملاءاته"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن "السعودية حليف عظيم، وإسرائيل حليف عظيم. وأعلم أن إسرائيل ترغب في حصولكم على طائرات مُصغّرة، لا أعتقد أن هذا يُسعدكم كثيرًا. إسرائيل حليف عظيم، ونحن ندرس ذلك، نحن نصنع أفضل المعدات العسكرية. لقد رأيتم ذلك في خلافنا الصغير مع إيران".وقدمت الدول الثلاث في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة) والولايات المتحدة مشروع قرار، هذا الأسبوع، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، يطالب إيران بتقديم إجابات والسماح لها بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب التي تعرضت للقصف (في يونيو/حزيران الماضي)، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وفي ليلة 22 يونيو الماضي، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية، ضربات على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل، في ليلة الـ13 من الشهر ذاته، عملية عسكرية متهمة إيران بتنفيذ برنامج سري عسكري نووي، إذ استهدفت منشآت ذرية وقيادات عسكرية وعلماء نوويين إيرانيين.

https://sarabic.ae/20251120/إيران-تصف-مشروع-القرار-الخاص-بالوصول-إلى-منشآتها-النووية-بأنه-استفزاز-1107310803.html

https://sarabic.ae/20251119/إيران-تؤكد-تلقيها-إشارات-إيجابية-من-الغرب-مؤخرا-1107269968.html

https://sarabic.ae/20251119/إيران-تكشف-مضمون-رسالة-بزشكيان-إلى-ولي-العهد-السعودي-1107268378.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم