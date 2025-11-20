https://sarabic.ae/20251120/إيران-تصف-مشروع-القرار-الخاص-بالوصول-إلى-منشآتها-النووية-بأنه-استفزاز-1107310803.html

إيران تصف مشروع القرار الخاص بالوصول إلى منشآتها النووية بأنه "استفزاز"

إيران تصف مشروع القرار الخاص بالوصول إلى منشآتها النووية بأنه "استفزاز"

وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مشروع القرار المتعلق بالوصول إلى المنشآت النووية للجمهورية الإيرانية، الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية ودول... 20.11.2025, سبوتنيك عربي

وقالت الخارجية في بيان: "اعتبر وزير الخارجية الإيراني، أن اعتماد الاتحاد الأوروبي للقرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خطوة غير مسؤولة واستفزازية وغير مبررة تهدف إلى مواصلة سياسة هذه الدول الثلاث والولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، لاستعادة قرارات المجلس الملغاة وتقويض سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل أكبر".وقدمت الدول الثلاث في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) والولايات المتحدة الأمريكية، مشروع قرار، هذا الأسبوع، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي ضم 35 دولة، يطالب إيران بتقديم إجابات والسماح بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب، التي تعرضت للقصف (في يونيو/حزيران الماضي)، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وفي 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لفت وزير الخارجية الإيراني، إلى أنه مع انتهاء قرار مجلس الأمن رقم 2231، في 18 أكتوبر الماضي، ستلتزم إيران فقط بتعهداتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي لا تحد من نطاق تطور برنامجها النووي.وفي 11 أكتوبر الماضي، صرح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، بأن إيران جمدت تنفيذ الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي تم توقيعه في مصر، في سبتمبر/ أيلول الماضي، والذي حدد ملامح التعاون بين الجانبين، وذلك ربطًا باستئناف العمل بقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالعقوبات ضد إيران.وفي ليلة 22 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية، ضربات على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل، في ليلة الـ13 من الشهر ذاته، عملية عسكرية متهمة إيران بتنفيذ برنامج سري عسكري نووي، إذ استهدفت منشآت ذرية وقيادات عسكرية وعلماء نوويين إيرانيين.مسؤول إيراني: إيران مستعدة لبحث وساطة روسيا والصين لاستعادة التعاون مع وكالة الطاقة الذريةإيران: الرسائل المتبادلة مع واشنطن "غير مهمة" ومستعدون لأي مغامرة محتملة

