إيران تصف مشروع القرار الخاص بالوصول إلى منشآتها النووية بأنه "استفزاز"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
12:03 GMT
16 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
12:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:23 GMT
22 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير يدعو إلى تعزيز دور منظمة الصحة العالمية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مشروع القرار الأمريكي حول غزة: صياغة غامضة و غياب لمسار واضح نحو إقامة الدولة الفلسطينية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:46 GMT
10 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
13:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
إيران تصف مشروع القرار الخاص بالوصول إلى منشآتها النووية بأنه "استفزاز"
إيران تصف مشروع القرار الخاص بالوصول إلى منشآتها النووية بأنه "استفزاز"
وقالت الخارجية في بيان: "اعتبر وزير الخارجية الإيراني، أن اعتماد الاتحاد الأوروبي للقرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خطوة غير مسؤولة واستفزازية وغير مبررة تهدف إلى مواصلة سياسة هذه الدول الثلاث والولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، لاستعادة قرارات المجلس الملغاة وتقويض سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل أكبر".وقدمت الدول الثلاث في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) والولايات المتحدة الأمريكية، مشروع قرار، هذا الأسبوع، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي ضم 35 دولة، يطالب إيران بتقديم إجابات والسماح بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب، التي تعرضت للقصف (في يونيو/حزيران الماضي)، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وفي 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لفت وزير الخارجية الإيراني، إلى أنه مع انتهاء قرار مجلس الأمن رقم 2231، في 18 أكتوبر الماضي، ستلتزم إيران فقط بتعهداتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي لا تحد من نطاق تطور برنامجها النووي.وفي 11 أكتوبر الماضي، صرح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، بأن إيران جمدت تنفيذ الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي تم توقيعه في مصر، في سبتمبر/ أيلول الماضي، والذي حدد ملامح التعاون بين الجانبين، وذلك ربطًا باستئناف العمل بقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالعقوبات ضد إيران.وفي ليلة 22 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية، ضربات على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل، في ليلة الـ13 من الشهر ذاته، عملية عسكرية متهمة إيران بتنفيذ برنامج سري عسكري نووي، إذ استهدفت منشآت ذرية وقيادات عسكرية وعلماء نوويين إيرانيين.
تابعنا عبر
وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مشروع القرار المتعلق بالوصول إلى المنشآت النووية للجمهورية الإيرانية، الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية ودول الـ"ترويكا" الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا)، إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأنه "خطوة غير مسؤولة واستفزازية"، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية.
وقالت الخارجية في بيان: "اعتبر وزير الخارجية الإيراني، أن اعتماد الاتحاد الأوروبي للقرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خطوة غير مسؤولة واستفزازية وغير مبررة تهدف إلى مواصلة سياسة هذه الدول الثلاث والولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، لاستعادة قرارات المجلس الملغاة وتقويض سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل أكبر".

ودعا عراقجي، بحسب بيان وزارة الخارجية، جميع الدول الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "مقاومة الإجراءات غير القانونية التي اتخذها الثلاثي الأوروبي".

وقدمت الدول الثلاث في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) والولايات المتحدة الأمريكية، مشروع قرار، هذا الأسبوع، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي ضم 35 دولة، يطالب إيران بتقديم إجابات والسماح بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب، التي تعرضت للقصف (في يونيو/حزيران الماضي)، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وأشارت تلك الوسائل، بالاستناد إلى الوثيقة، إلى أن مشروع القرار "يدين إيران بسبب تعاونها غير الفعال ويطالب بحل دبلوماسي"، كما يطلب من إيران "تنفيذ البروتوكول الإضافي الذي يوسع صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يمنحها حق إجراء تفتيش مفاجئ في مواقع غير معلنة ويوفر رقابة أوسع على الأنشطة النووية".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
الخارجية الإيرانية: لا يوجد حاليا أي مسار تفاوضي بين إيران وأمريكا
أمس, 12:22 GMT
وفي 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لفت وزير الخارجية الإيراني، إلى أنه مع انتهاء قرار مجلس الأمن رقم 2231، في 18 أكتوبر الماضي، ستلتزم إيران فقط بتعهداتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي لا تحد من نطاق تطور برنامجها النووي.

وعلّق المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بأن إنهاء الاتفاق النووي سيؤدي إلى تغيير في الوضع حول البرنامج النووي الإيراني.

وفي 11 أكتوبر الماضي، صرح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، بأن إيران جمدت تنفيذ الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي تم توقيعه في مصر، في سبتمبر/ أيلول الماضي، والذي حدد ملامح التعاون بين الجانبين، وذلك ربطًا باستئناف العمل بقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالعقوبات ضد إيران.

وأشارت طهران، في الوقت ذاته، إلى استعدادها للنظر في مقترحات لصياغة اتفاق جديد مع الوكالة، على أن يحدد المجلس الأعلى للأمن الوطني في إيران، شكل التفاعل معها.

وفي ليلة 22 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية، ضربات على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل، في ليلة الـ13 من الشهر ذاته، عملية عسكرية متهمة إيران بتنفيذ برنامج سري عسكري نووي، إذ استهدفت منشآت ذرية وقيادات عسكرية وعلماء نوويين إيرانيين.
مسؤول إيراني: إيران مستعدة لبحث وساطة روسيا والصين لاستعادة التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
إيران: الرسائل المتبادلة مع واشنطن "غير مهمة" ومستعدون لأي مغامرة محتملة
