وزير الخارجية المصري يؤكد لـ "عراقجي" أهمية استئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
09:31 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة: المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية تخدم مصالح واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251207/وزير-الخارجية-المصري-يؤكد-لـ-عراقجي-أهمية-استئناف-الحوار-بهدف-التوصل-إلى-اتفاق-شامل-للملف-النووي--1107901812.html
وزير الخارجية المصري يؤكد لـ "عراقجي" أهمية استئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي
وزير الخارجية المصري يؤكد لـ "عراقجي" أهمية استئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي
سبوتنيك عربي
أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، أهمية استئناف الحوار حول الملف النووي الإيراني للوصول إلى اتفاق شامل... 07.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-07T10:19+0000
2025-12-07T10:19+0000
أخبار مصر الآن
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103688112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_155163b9b8747dff6141ed9bb7d4849d.jpg
جاء الاتصال في إطار مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وطهران، حيث ثمن الوزيران وتيرة اللقاءات والاتصالات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة، مؤكدين التطلع إلى مواصلة التشاور والتنسيق حول الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، بحسب ما ذكر موقع "مصراوي". وتطرق الوزيران إلى تطورات الملف النووي الإيراني، إذ شدد عبد العاطي على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وبناء الثقة، وتهيئة الظروف التي تتيح فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية، مع التركيز على استئناف الحوار للتوصل إلى اتفاق شامل يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.وأعرب عبد العاطي، خلال الاتصال، عن دعم مصر الكامل للدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة في إطار نظام التحقق بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT)، مؤكداً حرص مصر الدائم على الحفاظ على مبدأ عالمية المعاهدة ومصداقيتها كركيزة أساسية لنظام منع الانتشار النووي عالمياً.وجدد الوزير المصري التطلع لمواصلة التنسيق الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أكد الوزير بدر عبد العاطي أهمية مواصلة الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة المناخ الملائم لاستمرار التعاون القائم، بما يتيح فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية واستئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ومتوازن للملف النووي الإيراني يراعي مصالح جميع الأطراف ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي 17 أكتوبر الماضي، لفت وزير الخارجية الإيراني إلى أنه مع انتهاء قرار مجلس الأمن رقم 2231 في 18 أكتوبر، ستلتزم إيران فقط بتعهداتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي لا تحد من نطاق تطور برنامجها النووي.وفي 11 أكتوبر، صرح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن إيران قد جمدت تنفيذ الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي تم توقيعه في مصر في سبتمبر والذي حدد ملامح التعاون بين الجانبين، وذلك ربطا باستئناف العمل بقرارات مجلس الأمن الدولية المتعلقة بالعقوبات ضد إيران.وأشارت طهران في الوقت ذاته إلى استعدادها للنظر في مقترحات لصياغة اتفاق جديد مع الوكالة، على أن يحدد المجلس الأعلى للأمن الوطني في إيران شكل التفاعل معها.وفي ليلة 22 يونيو، شنت الولايات المتحدة ضربات على ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل في ليلة 13 يونيو عملية عسكرية متهمة إيران فيها بتنفيذ برنامج سري عسكري نووي، واستهدفت منشآت ذرية وقيادات عسكرية وعلماء نوويين.
https://sarabic.ae/20251123/الخارجية-الإيرانية-تعلن-استمرار-المفاوضات-النووية-السلمية-بين-طهران-وموسكو--1107411871.html
https://sarabic.ae/20251121/الخارجية-الإيرانية-قرار-الوكالة-الذرية-بشأن-برنامجنا-النووي-غير-قانوني-1107352635.html
https://sarabic.ae/20251119/الترويكا-الأوروبية-والولايات-المتحدة-تقدمان-مشروعا-بشأن-الوصول-إلى-المنشآت-النووية-الإيرانية-1107267163.html
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103688112_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_3e5a58c92d4e4b0c86f441ce9bdf5503.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الخارجية المصري يؤكد لـ "عراقجي" أهمية استئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي

10:19 GMT 07.12.2025
© AP Photo وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
 وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، أهمية استئناف الحوار حول الملف النووي الإيراني للوصول إلى اتفاق شامل يراعي مصالح جميع الأطراف ويساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
جاء الاتصال في إطار مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وطهران، حيث ثمن الوزيران وتيرة اللقاءات والاتصالات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة، مؤكدين التطلع إلى مواصلة التشاور والتنسيق حول الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، بحسب ما ذكر موقع "مصراوي".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2025
الخارجية الإيرانية تعلن استمرار المفاوضات النووية السلمية بين طهران وموسكو
23 نوفمبر, 08:42 GMT
وتطرق الوزيران إلى تطورات الملف النووي الإيراني، إذ شدد عبد العاطي على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وبناء الثقة، وتهيئة الظروف التي تتيح فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية، مع التركيز على استئناف الحوار للتوصل إلى اتفاق شامل يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأجرى عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً، أمس السبت، مع رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تناولا خلاله تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والوكالة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وأعرب عبد العاطي، خلال الاتصال، عن دعم مصر الكامل للدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة في إطار نظام التحقق بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT)، مؤكداً حرص مصر الدائم على الحفاظ على مبدأ عالمية المعاهدة ومصداقيتها كركيزة أساسية لنظام منع الانتشار النووي عالمياً.
وجدد الوزير المصري التطلع لمواصلة التنسيق الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.
مقر الخارجية الإيرانية في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
الخارجية الإيرانية: قرار الوكالة الذرية بشأن برنامجنا النووي غير قانوني
21 نوفمبر, 06:38 GMT
وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أكد الوزير بدر عبد العاطي أهمية مواصلة الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة المناخ الملائم لاستمرار التعاون القائم، بما يتيح فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية واستئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ومتوازن للملف النووي الإيراني يراعي مصالح جميع الأطراف ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي 17 أكتوبر الماضي، لفت وزير الخارجية الإيراني إلى أنه مع انتهاء قرار مجلس الأمن رقم 2231 في 18 أكتوبر، ستلتزم إيران فقط بتعهداتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي لا تحد من نطاق تطور برنامجها النووي.
وقد علق المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن إنهاء الاتفاق النووي سيؤدي إلى تغيير في الوضع حول البرنامج النووي الإيراني.
محطة للطاقة النووية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2025
"الترويكا الأوروبية" والولايات المتحدة تقدمان مشروعا بشأن الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية
19 نوفمبر, 05:10 GMT
وفي 11 أكتوبر، صرح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن إيران قد جمدت تنفيذ الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي تم توقيعه في مصر في سبتمبر والذي حدد ملامح التعاون بين الجانبين، وذلك ربطا باستئناف العمل بقرارات مجلس الأمن الدولية المتعلقة بالعقوبات ضد إيران.
وأشارت طهران في الوقت ذاته إلى استعدادها للنظر في مقترحات لصياغة اتفاق جديد مع الوكالة، على أن يحدد المجلس الأعلى للأمن الوطني في إيران شكل التفاعل معها.
وفي ليلة 22 يونيو، شنت الولايات المتحدة ضربات على ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل في ليلة 13 يونيو عملية عسكرية متهمة إيران فيها بتنفيذ برنامج سري عسكري نووي، واستهدفت منشآت ذرية وقيادات عسكرية وعلماء نوويين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала