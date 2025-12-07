https://sarabic.ae/20251207/وزير-الخارجية-المصري-يؤكد-لـ-عراقجي-أهمية-استئناف-الحوار-بهدف-التوصل-إلى-اتفاق-شامل-للملف-النووي--1107901812.html

وزير الخارجية المصري يؤكد لـ "عراقجي" أهمية استئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي

سبوتنيك عربي

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، أهمية استئناف الحوار حول الملف النووي الإيراني للوصول إلى اتفاق شامل... 07.12.2025, سبوتنيك عربي

جاء الاتصال في إطار مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وطهران، حيث ثمن الوزيران وتيرة اللقاءات والاتصالات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة، مؤكدين التطلع إلى مواصلة التشاور والتنسيق حول الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، بحسب ما ذكر موقع "مصراوي". وتطرق الوزيران إلى تطورات الملف النووي الإيراني، إذ شدد عبد العاطي على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وبناء الثقة، وتهيئة الظروف التي تتيح فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية، مع التركيز على استئناف الحوار للتوصل إلى اتفاق شامل يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.وأعرب عبد العاطي، خلال الاتصال، عن دعم مصر الكامل للدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة في إطار نظام التحقق بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT)، مؤكداً حرص مصر الدائم على الحفاظ على مبدأ عالمية المعاهدة ومصداقيتها كركيزة أساسية لنظام منع الانتشار النووي عالمياً.وجدد الوزير المصري التطلع لمواصلة التنسيق الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أكد الوزير بدر عبد العاطي أهمية مواصلة الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة المناخ الملائم لاستمرار التعاون القائم، بما يتيح فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية واستئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ومتوازن للملف النووي الإيراني يراعي مصالح جميع الأطراف ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي 17 أكتوبر الماضي، لفت وزير الخارجية الإيراني إلى أنه مع انتهاء قرار مجلس الأمن رقم 2231 في 18 أكتوبر، ستلتزم إيران فقط بتعهداتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي لا تحد من نطاق تطور برنامجها النووي.وفي 11 أكتوبر، صرح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن إيران قد جمدت تنفيذ الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي تم توقيعه في مصر في سبتمبر والذي حدد ملامح التعاون بين الجانبين، وذلك ربطا باستئناف العمل بقرارات مجلس الأمن الدولية المتعلقة بالعقوبات ضد إيران.وأشارت طهران في الوقت ذاته إلى استعدادها للنظر في مقترحات لصياغة اتفاق جديد مع الوكالة، على أن يحدد المجلس الأعلى للأمن الوطني في إيران شكل التفاعل معها.وفي ليلة 22 يونيو، شنت الولايات المتحدة ضربات على ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل في ليلة 13 يونيو عملية عسكرية متهمة إيران فيها بتنفيذ برنامج سري عسكري نووي، واستهدفت منشآت ذرية وقيادات عسكرية وعلماء نوويين.

