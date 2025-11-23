https://sarabic.ae/20251123/الخارجية-الإيرانية-تعلن-استمرار-المفاوضات-النووية-السلمية-بين-طهران-وموسكو--1107411871.html
الخارجية الإيرانية تعلن استمرار المفاوضات النووية السلمية بين طهران وموسكو
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الأحد، بأن المفاوضات مع روسيا في مجال الطاقة النووية السلمية تتواصل بجدية، وتطرق إلى علاقة... 23.11.2025, سبوتنيك عربي
إيران
أخبار إيران
روسيا
لبنان
أخبار لبنان
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الأحد، بأن المفاوضات مع روسيا في مجال الطاقة النووية السلمية تتواصل بجدية، وتطرق إلى علاقة بلاده مع لبنان.
وصرح بقائي، خلال مؤتمر صحفي: أن "المفاوضات مع روسيا في مجال الطاقة النووية السلمية تتواصل بجدية، والدول في تعاملها مع إيران في مجال الطاقة النووية السلمية تتمتع بكامل الحرية والموقف الروسي في هذا الصدد مبدئي ويستحق التقدير".
وأشاد بقائي، بعلاقات إيران الجيدة مع لبنان، نافيا التدخل بشؤونه الداخلية.
وقال بقائي: "نحن نحظى بعلاقات جيدة مع لبنان، وسفاراتنا نشطة، والعلاقة بين إيران ولبنان طويلة الأمد قائمة على الاحترام والمصالح المتبادلة".
وأردف: "أن طهران لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، وشأن لبنان يخص اللبنانيين، ومع ذلك نحن دائما جاهزون للتفاعل والحوار مع الحكومة اللبنانية".
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن موسكو ترى أن التعاون النووي السلمي مع إيران ينبغي أن يتم على قدم المساواة مع الدول الأخرى غير النووية.
وأضافت زاخاروفا، يوم أمس السبت
: "نؤمن إيمانًا راسخًا بأن التعاون النووي السلمي مع إيران ينبغي أن يتم على قدم المساواة مع الدول الأخرى غير النووية التي تفي بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي. ونتوقع من الدول الأخرى أن تحذو حذونا".
ووفقًا لها، فإن التصويت في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمبادرة من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة يُعد "خطوة استفزازية من المعسكر الغربي" وضربة خطيرة للثقة الدولية بنظام ضمانات الوكالة والنظام العالمي لمنع الانتشار النووي.