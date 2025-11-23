الخارجية الإيرانية تعلن استمرار المفاوضات النووية السلمية بين طهران وموسكو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
11:03 GMT
46 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
17:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين: خطة ترامب حول أوكرانيا يمكن أن تُشكل أساسًا لتسوية سلمية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
10:29 GMT
29 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:28 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251123/الخارجية-الإيرانية-تعلن-استمرار-المفاوضات-النووية-السلمية-بين-طهران-وموسكو--1107411871.html
الخارجية الإيرانية تعلن استمرار المفاوضات النووية السلمية بين طهران وموسكو
الخارجية الإيرانية تعلن استمرار المفاوضات النووية السلمية بين طهران وموسكو
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الأحد، بأن المفاوضات مع روسيا في مجال الطاقة النووية السلمية تتواصل بجدية، وتطرق إلى علاقة... 23.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-23T08:42+0000
2025-11-23T08:42+0000
إيران
أخبار إيران
روسيا
لبنان
أخبار لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg
وصرح بقائي، خلال مؤتمر صحفي: أن "المفاوضات مع روسيا في مجال الطاقة النووية السلمية تتواصل بجدية، والدول في تعاملها مع إيران في مجال الطاقة النووية السلمية تتمتع بكامل الحرية والموقف الروسي في هذا الصدد مبدئي ويستحق التقدير".وأشاد بقائي، بعلاقات إيران الجيدة مع لبنان، نافيا التدخل بشؤونه الداخلية.وقال بقائي: "نحن نحظى بعلاقات جيدة مع لبنان، وسفاراتنا نشطة، والعلاقة بين إيران ولبنان طويلة الأمد قائمة على الاحترام والمصالح المتبادلة".وأردف: "أن طهران لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، وشأن لبنان يخص اللبنانيين، ومع ذلك نحن دائما جاهزون للتفاعل والحوار مع الحكومة اللبنانية".وأضافت زاخاروفا، يوم أمس السبت: "نؤمن إيمانًا راسخًا بأن التعاون النووي السلمي مع إيران ينبغي أن يتم على قدم المساواة مع الدول الأخرى غير النووية التي تفي بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي. ونتوقع من الدول الأخرى أن تحذو حذونا".ووفقًا لها، فإن التصويت في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمبادرة من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة يُعد "خطوة استفزازية من المعسكر الغربي" وضربة خطيرة للثقة الدولية بنظام ضمانات الوكالة والنظام العالمي لمنع الانتشار النووي.الخارجية الإيرانية: إلغاء اتفاق القاهرة.. وطهران سترد على قرار الوكالة الذرية
https://sarabic.ae/20251120/إيران-ضغوط-غربية-دفعت-مجلس-محافظي-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-إلى-التسييس-1107318656.html
إيران
أخبار إيران
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_97:0:757:495_1920x0_80_0_0_26a343bb61b67dc9f18c94e42ba5a6ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, روسيا, لبنان, أخبار لبنان
إيران, أخبار إيران, روسيا, لبنان, أخبار لبنان

الخارجية الإيرانية تعلن استمرار المفاوضات النووية السلمية بين طهران وموسكو

08:42 GMT 23.11.2025
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2025
© x.com
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الأحد، بأن المفاوضات مع روسيا في مجال الطاقة النووية السلمية تتواصل بجدية، وتطرق إلى علاقة بلاده مع لبنان.
وصرح بقائي، خلال مؤتمر صحفي: أن "المفاوضات مع روسيا في مجال الطاقة النووية السلمية تتواصل بجدية، والدول في تعاملها مع إيران في مجال الطاقة النووية السلمية تتمتع بكامل الحرية والموقف الروسي في هذا الصدد مبدئي ويستحق التقدير".
وأشاد بقائي، بعلاقات إيران الجيدة مع لبنان، نافيا التدخل بشؤونه الداخلية.
وقال بقائي: "نحن نحظى بعلاقات جيدة مع لبنان، وسفاراتنا نشطة، والعلاقة بين إيران ولبنان طويلة الأمد قائمة على الاحترام والمصالح المتبادلة".
وأردف: "أن طهران لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، وشأن لبنان يخص اللبنانيين، ومع ذلك نحن دائما جاهزون للتفاعل والحوار مع الحكومة اللبنانية".
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
إيران: ضغوط غربية دفعت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "التسييس"
20 نوفمبر, 09:49 GMT
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن موسكو ترى أن التعاون النووي السلمي مع إيران ينبغي أن يتم على قدم المساواة مع الدول الأخرى غير النووية.
وأضافت زاخاروفا، يوم أمس السبت: "نؤمن إيمانًا راسخًا بأن التعاون النووي السلمي مع إيران ينبغي أن يتم على قدم المساواة مع الدول الأخرى غير النووية التي تفي بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي. ونتوقع من الدول الأخرى أن تحذو حذونا".
ووفقًا لها، فإن التصويت في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمبادرة من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة يُعد "خطوة استفزازية من المعسكر الغربي" وضربة خطيرة للثقة الدولية بنظام ضمانات الوكالة والنظام العالمي لمنع الانتشار النووي.
الخارجية الإيرانية: إلغاء اتفاق القاهرة.. وطهران سترد على قرار الوكالة الذرية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала