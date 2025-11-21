عربي
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الروسية: التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية مع إيران يجب أن يتم على قدم المساواة
وأضافت زاخاروفا: "نؤمن إيمانًا راسخًا بأن التعاون النووي السلمي مع إيران ينبغي أن يتم على قدم المساواة مع الدول الأخرى غير النووية التي تفي بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي. ونتوقع من الدول الأخرى أن تحذو حذونا".وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة، أن "الإجراءات المضادة ستُقابل برد فعلنا حتمًا، وما يُسمى بتفاهم القاهرة، يُعتبر الآن ملغيًا، ويجري النظر في إجراءات أخرى".ونقلت وكالة الأنباء "إرنا"، مساء اليوم الجمعة، تعليق الخارجية الإيرانية على صدور القرار الخاص بإيران، في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وأضاف: "لا يوجد في هذا القرار أدنى إشارة إلى سبب الوضع الراهن، لا في القرار ولا في البيانات التي تلتها الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، ولا يوجد أدنى إشارة إلى حقيقة مهمة، وهي أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة هاجمتا المنشآت النووية الإيرانية في يونيو(حزيران) الماضي، وأن سبب تعليق عمليات تفتيش الوكالة وتعاون إيران لم يكن سوى هذا العمل غير القانوني من جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".
الخارجية الروسية: التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية مع إيران يجب أن يتم على قدم المساواة

15:04 GMT 21.11.2025
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن موسكو ترى أن التعاون النووي السلمي مع إيران ينبغي أن يتم على قدم المساواة مع الدول الأخرى غير النووية.
وأضافت زاخاروفا: "نؤمن إيمانًا راسخًا بأن التعاون النووي السلمي مع إيران ينبغي أن يتم على قدم المساواة مع الدول الأخرى غير النووية التي تفي بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي. ونتوقع من الدول الأخرى أن تحذو حذونا".
ووفقًا لها، فإن التصويت في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمبادرة من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة يُعد "خطوة استفزازية من المعسكر الغربي" وضربة خطيرة للثقة الدولية بنظام ضمانات الوكالة والنظام العالمي لمنع الانتشار النووي.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة، أن "الإجراءات المضادة ستُقابل برد فعلنا حتمًا، وما يُسمى بتفاهم القاهرة، يُعتبر الآن ملغيًا، ويجري النظر في إجراءات أخرى".
ونقلت وكالة الأنباء "إرنا"، مساء اليوم الجمعة، تعليق الخارجية الإيرانية على صدور القرار الخاص بإيران، في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال بقائي: "يُعدّ هذا القرار استغلالًا واضحًا لمؤسسة دولية لتحقيق أهداف الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية بشأن القضية النووية الإيرانية. إنه إجراء يتجاهل حتى معايير وإجراءات عمل الوكالة ومجلس الأمن، ويمثل ضربة حقيقية لاستقلالية الوكالة ومصداقيتها، ويحولها إلى أداة سياسية للضغط على بعض الدول الأعضاء".
وأضاف: "لا يوجد في هذا القرار أدنى إشارة إلى سبب الوضع الراهن، لا في القرار ولا في البيانات التي تلتها الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، ولا يوجد أدنى إشارة إلى حقيقة مهمة، وهي أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة هاجمتا المنشآت النووية الإيرانية في يونيو(حزيران) الماضي، وأن سبب تعليق عمليات تفتيش الوكالة وتعاون إيران لم يكن سوى هذا العمل غير القانوني من جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".
