https://sarabic.ae/20251121/الخارجية-الروسية-التعاون-في-مجال-الطاقة-النووية-السلمية-مع-إيران-يجب-أن-يتم-على-قدم-المساواة-1107374939.html

الخارجية الروسية: التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية مع إيران يجب أن يتم على قدم المساواة

الخارجية الروسية: التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية مع إيران يجب أن يتم على قدم المساواة

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن موسكو ترى أن التعاون النووي السلمي مع إيران ينبغي أن يتم على قدم المساواة مع الدول الأخرى غير... 21.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-21T15:04+0000

2025-11-21T15:04+0000

2025-11-21T15:04+0000

روسيا

العالم

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_35722e47a34437f0943de7e2913dc46f.jpg

وأضافت زاخاروفا: "نؤمن إيمانًا راسخًا بأن التعاون النووي السلمي مع إيران ينبغي أن يتم على قدم المساواة مع الدول الأخرى غير النووية التي تفي بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي. ونتوقع من الدول الأخرى أن تحذو حذونا".وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة، أن "الإجراءات المضادة ستُقابل برد فعلنا حتمًا، وما يُسمى بتفاهم القاهرة، يُعتبر الآن ملغيًا، ويجري النظر في إجراءات أخرى".ونقلت وكالة الأنباء "إرنا"، مساء اليوم الجمعة، تعليق الخارجية الإيرانية على صدور القرار الخاص بإيران، في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وأضاف: "لا يوجد في هذا القرار أدنى إشارة إلى سبب الوضع الراهن، لا في القرار ولا في البيانات التي تلتها الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، ولا يوجد أدنى إشارة إلى حقيقة مهمة، وهي أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة هاجمتا المنشآت النووية الإيرانية في يونيو(حزيران) الماضي، وأن سبب تعليق عمليات تفتيش الوكالة وتعاون إيران لم يكن سوى هذا العمل غير القانوني من جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".

https://sarabic.ae/20251121/الخارجية-الإيرانية-إلغاء-اتفاق-القاهرة-وطهران-سترد-على-قرار-الوكالة-الذرية-1107365481.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, إيران