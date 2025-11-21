https://sarabic.ae/20251121/الخارجية-الإيرانية-إلغاء-اتفاق-القاهرة-وطهران-سترد-على-قرار-الوكالة-الذرية-1107365481.html

الخارجية الإيرانية: إلغاء اتفاق القاهرة.. وطهران سترد على قرار الوكالة الذرية

الخارجية الإيرانية: إلغاء اتفاق القاهرة.. وطهران سترد على قرار الوكالة الذرية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الجمعة، أن "الإجراءات المضادة ستُقابل برد فعلنا حتمًا، وما يُسمى بتفاهم القاهرة، يُعتبر الآن... 21.11.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت وكالة الأنباء "إرنا"، مساء اليوم الجمعة، تعليق الخارجية الإيرانية على صدور القرار الخاص بإيران، في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال بقائي: "يُعدّ هذا القرار استغلالًا واضحًا لمؤسسة دولية لتحقيق أهداف الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية بشأن القضية النووية الإيرانية. إنه إجراء يتجاهل حتى معايير وإجراءات عمل الوكالة ومجلس الأمن، ويمثل ضربة حقيقية لاستقلالية الوكالة ومصداقيتها، ويحولها إلى أداة سياسية للضغط على بعض الدول الأعضاء".وأضاف: "لا يوجد في هذا القرار أدنى إشارة إلى سبب الوضع الراهن، لا في القرار ولا في البيانات التي تلتها الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، ولا يوجد أدنى إشارة إلى حقيقة مهمة، وهي أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة هاجما المنشآت النووية الإيرانية في يونيو(حزيران) الماضي، وأن سبب تعليق عمليات تفتيش الوكالة وتعاون إيران لم يكن سوى هذا العمل غير القانوني من جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده "ألغت اتفاق التعاون"، الذي وقّعته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة، في سبتمبر/ أيلول الماضي.ووفقا للقرار، الذي صوّت عليه 19 مؤيدا، و12 ممتنعا، و3 معارضين، طالبت الوكالة، إيران بـ"تعاون فوري وكامل بخصوص مواقعها النووية التي تعرضت للقصف، وبشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب".واتهمت البعثة الدائمة الإيرانية في فيينا، في وقت سابق، بعض الدول الغربية بـ"ممارسة ضغوط سياسية" على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرةً أن هذه "الضغوط دفعت المجلس إلى التسييس".وفي ليلة 22 يونيو الماضي، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية، ضربات على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل، في ليلة الـ13 من الشهر ذاته، عملية عسكرية متهمة إيران بتنفيذ برنامج سري عسكري نووي، إذ استهدفت منشآت ذرية وقيادات عسكرية وعلماء نوويين إيرانيين.

