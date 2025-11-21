عربي
الكرملين: موسكو لم تتلق إخطارا بموافقة كييف على التفاوض بشأن الخطة الأمريكية
الخارجية الإيرانية: قرار الوكالة الذرية بشأن برنامجنا النووي غير قانوني
الخارجية الإيرانية: قرار الوكالة الذرية بشأن برنامجنا النووي غير قانوني
ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني، غير قانوني وغير مبرر.
ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، عن وزارة الخارجية، بشأن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني، أن "القرار الذي أقره مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي اعتمدته الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، قرارا غير قانوني وغير مبرر".وأوضحت الوكالة، نقلًا عن بيان لوزارة الخارجية، أن "تصرف الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة في صياغة هذا القرار وفرضه على مجلس محافظي الوكالة، دليل واضح آخر على نهجهم غير المسؤول وإصرارهم على استخدام الوكالة كأداة للضغط على جمهورية إيران الإسلامية".وأشارت إلى أن "هذا القرار الذي اعتُمد باستغلال التفوق العددي للمجموعة الغربية وداعميها في مجلس المحافظين، ودون تأييد ما يقرب من نصف الدول الأعضاء في المجلس، بما في ذلك معارضة العضوين الدائمين في مجلس الأمن الدولي (روسيا والصين)، ينتهك المبادئ الأساسية لمعاهدة حظر الانتشار النووي".ولفتت الخارجية الإيرانية إلى أن "القرار يؤكد مجددا على المطالب غير القانونية الواردة في قرارات مجلس الأمن، التي عفا عليها الزمن لتعليق التخصيب".وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وافق أمس الخميس، على "قرار يلزم إيران بالإبلاغ دون تأخير عن حالة مخزونها من اليورانيوم المخصب ومنشآتها النووية التي تعرضت للقصف".ووفقا للقرار، الذي صوّت عليه 19 مؤيدا، و12 ممتنعا، و3 معارضين، طالبت الوكالة، إيران بتعاون فوري وكامل بخصوص مواقعها النووية التي تعرضت للقصف، وبشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب".وأوضحت البعثة، في مذكرة توضيحية بشأن التقرير الجديد للمدير العام للوكالة، أن التقرير قدّم صورة "ناقصة وانتقائية" للتطورات، التي أعقبت الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات.وأشارت إلى أن "تنفيذ اتفاقية الضمانات في ظروف الحرب والعدوان يواجه قيودًا كبيرة، وأن إيران اضطرت لتنظيم تعاونها مع الوكالة بما ينسجم مع قرارات مجلس الشورى الإسلامي والمجلس الأعلى للأمن القومي حفاظًا على أمنها ومصالحها الوطنية"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وقدمت الدول الثلاث في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة) والولايات المتحدة مشروع قرار، هذا الأسبوع، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، يطالب إيران بتقديم إجابات والسماح لها بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب التي تعرضت للقصف (في يونيو/حزيران الماضي)، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وفي ليلة 22 يونيو الماضي، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية، ضربات على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل، في ليلة الـ13 من الشهر ذاته، عملية عسكرية متهمة إيران بتنفيذ برنامج سري عسكري نووي، إذ استهدفت منشآت ذرية وقيادات عسكرية وعلماء نوويين إيرانيين.
الخارجية الإيرانية: قرار الوكالة الذرية بشأن برنامجنا النووي غير قانوني

06:38 GMT 21.11.2025

ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني، غير قانوني وغير مبرر.
ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، عن وزارة الخارجية، بشأن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني، أن "القرار الذي أقره مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي اعتمدته الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، قرارا غير قانوني وغير مبرر".
وأوضحت الوكالة، نقلًا عن بيان لوزارة الخارجية، أن "تصرف الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة في صياغة هذا القرار وفرضه على مجلس محافظي الوكالة، دليل واضح آخر على نهجهم غير المسؤول وإصرارهم على استخدام الوكالة كأداة للضغط على جمهورية إيران الإسلامية".
وأشارت إلى أن "هذا القرار الذي اعتُمد باستغلال التفوق العددي للمجموعة الغربية وداعميها في مجلس المحافظين، ودون تأييد ما يقرب من نصف الدول الأعضاء في المجلس، بما في ذلك معارضة العضوين الدائمين في مجلس الأمن الدولي (روسيا والصين)، ينتهك المبادئ الأساسية لمعاهدة حظر الانتشار النووي".
منشأة لتخصيب اليورانيوم بمجمع نطنز النووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
إيران: ادعاءات دراسة وقف تخصيب اليورانيوم كاذبة ولا أساس لها
أمس, 06:38 GMT
ولفتت الخارجية الإيرانية إلى أن "القرار يؤكد مجددا على المطالب غير القانونية الواردة في قرارات مجلس الأمن، التي عفا عليها الزمن لتعليق التخصيب".
وتابعت: "إن خطوة الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة لمنح مجلس المحافظين مثل هذه السلطة دليل واضح على سوء نيتهم ​​وسلوكهم غير المسؤول تجاه إجراءات ولوائح الوكالة".
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وافق أمس الخميس، على "قرار يلزم إيران بالإبلاغ دون تأخير عن حالة مخزونها من اليورانيوم المخصب ومنشآتها النووية التي تعرضت للقصف".
ووفقا للقرار، الذي صوّت عليه 19 مؤيدا، و12 ممتنعا، و3 معارضين، طالبت الوكالة، إيران بتعاون فوري وكامل بخصوص مواقعها النووية التي تعرضت للقصف، وبشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب".

واتهمت البعثة الدائمة الإيرانية في فيينا، في وقت سابق، بعض الدول الغربية بـ"ممارسة ضغوط سياسية" على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرةً أن هذه "الضغوط دفعت المجلس إلى التسييس".

وأوضحت البعثة، في مذكرة توضيحية بشأن التقرير الجديد للمدير العام للوكالة، أن التقرير قدّم صورة "ناقصة وانتقائية" للتطورات، التي أعقبت الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات.
وأشارت إلى أن "تنفيذ اتفاقية الضمانات في ظروف الحرب والعدوان يواجه قيودًا كبيرة، وأن إيران اضطرت لتنظيم تعاونها مع الوكالة بما ينسجم مع قرارات مجلس الشورى الإسلامي والمجلس الأعلى للأمن القومي حفاظًا على أمنها ومصالحها الوطنية"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصوت على قرار يلزم إيران بالإبلاغ "بلا تأخير" عن مخزونها النووي
أمس, 11:15 GMT
وقدمت الدول الثلاث في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة) والولايات المتحدة مشروع قرار، هذا الأسبوع، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، يطالب إيران بتقديم إجابات والسماح لها بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب التي تعرضت للقصف (في يونيو/حزيران الماضي)، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وفي ليلة 22 يونيو الماضي، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية، ضربات على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل، في ليلة الـ13 من الشهر ذاته، عملية عسكرية متهمة إيران بتنفيذ برنامج سري عسكري نووي، إذ استهدفت منشآت ذرية وقيادات عسكرية وعلماء نوويين إيرانيين.
