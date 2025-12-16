https://sarabic.ae/20251216/عراقجي-العلاقات-الإيرانية-الروسية-قائمة-على-شراكة-استراتيجية-بين-البلدين-1108255900.html
عراقجي: العلاقات الإيرانية الروسية قائمة على شراكة استراتيجية بين البلدين
عقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لقاءً مع رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي وعدد من النواب والمستشارين، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى...
وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، بأن "عراقجي بحث خلال الاجتماع آفاق العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا وسبل تعزيز التعاون المشترك، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول التطورات الراهنة على الساحة الدولية".وأضاف البيان، أن اللقاء، الذي استضافه رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، تناول دور المؤسستين التشريعيتين في البلدين في دعم العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التنسيق السياسي والبرلماني.وأكد عراقجي، أن الاجتماع شكّل فرصة مهمة لتعميق الحوار حول تطوير العلاقات الإيرانية الروسية، مشددًا على أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تخدم المصالح المشتركة للشعبين، وتسهم في تعزيز السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى عزم قيادتي البلدين مواصلة توسيع التعاون في مختلف المجالات، بما يواكب المتغيرات الدولية ويعزز الاستقرار العالمي.ووصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الروس.وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، أن الطرفان، خلال اجتماعهما، سيركزان على تعزيز التجارة الثنائية ومشاريع الطاقة والنقل.وأوضح البيان: "بالنظر إلى الاستعدادات للاجتماع التاسع عشر للجنة الروسية الإيرانية الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي، المقرر عقده في فبراير(شباط) 2026 في إيران، سيتم إيلاء اهتمام خاص لتكثيف التجارة الثنائية والجوانب العملية لتنفيذ المشاريع المشتركة الكبرى في قطاعي الطاقة والنقل".وأعلنت الوزارة، أنه من المقرر أن يعقد اجتماع بين وزيري خارجية روسيا وإيران لتبادل وجهات النظر، حول الأزمة التي أشعلها الغرب بشأن البرنامج النووي الإيراني.وتتشارك روسيا وإيران رؤية مشتركة بشأن معظم القضايا العالمية، والتزاماً ببناء نظام عالمي ديمقراطي وعادل قائم على المبادئ المعترف بها عالمياً للقانون الدولي، والتعددية، والأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة، والتعاون المتبادل المنفعة والمتكافئ بين الدول.
22:49 GMT 16.12.2025 (تم التحديث: 22:50 GMT 16.12.2025)
عقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لقاءً مع رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي وعدد من النواب والمستشارين، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الروسية.
وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، بأن "عراقجي بحث خلال الاجتماع آفاق العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا وسبل تعزيز التعاون المشترك، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول التطورات الراهنة على الساحة الدولية".
وأضاف البيان، أن اللقاء، الذي استضافه رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، تناول دور المؤسستين التشريعيتين في البلدين في دعم العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التنسيق السياسي والبرلماني.
وأكد عراقجي، أن الاجتماع شكّل فرصة مهمة لتعميق الحوار حول تطوير العلاقات الإيرانية الروسية، مشددًا على أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تخدم المصالح المشتركة للشعبين، وتسهم في تعزيز السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى عزم قيادتي البلدين مواصلة توسيع التعاون في مختلف المجالات، بما يواكب المتغيرات الدولية ويعزز الاستقرار العالمي.
ووصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الروس.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، أن الطرفان، خلال اجتماعهما، سيركزان على تعزيز التجارة الثنائية ومشاريع الطاقة والنقل.
وأوضح البيان: "بالنظر إلى الاستعدادات للاجتماع التاسع عشر للجنة الروسية الإيرانية الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي، المقرر عقده في فبراير(شباط) 2026 في إيران، سيتم إيلاء اهتمام خاص لتكثيف التجارة الثنائية والجوانب العملية لتنفيذ المشاريع المشتركة الكبرى في قطاعي الطاقة والنقل".
وأعلنت الوزارة، أنه من المقرر أن يعقد اجتماع بين وزيري خارجية روسيا وإيران لتبادل وجهات النظر
، حول الأزمة التي أشعلها الغرب بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وتتشارك روسيا وإيران رؤية مشتركة بشأن معظم القضايا العالمية، والتزاماً ببناء نظام عالمي ديمقراطي وعادل قائم على المبادئ المعترف بها عالمياً للقانون الدولي، والتعددية، والأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة، والتعاون المتبادل المنفعة والمتكافئ بين الدول.