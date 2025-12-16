https://sarabic.ae/20251216/عراقجي-علاقات-إيران-وروسيا-راسخة-ومتعددة-الأوجه-وتستند-لفهم-مشترك-لتغيرات-النظام-الدولي-1108238871.html
عراقجي: علاقات إيران وروسيا راسخة ومتعددة الأوجه وتستند لفهم مشترك لتغيرات النظام الدولي
عراقجي: علاقات إيران وروسيا راسخة ومتعددة الأوجه وتستند لفهم مشترك لتغيرات النظام الدولي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية راسخة ومتعددة الأوجه، وتستند إلى فهم
وقال وزير الخارجية الإيراني: "إن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية راسخة ومتعددة الأوجه، وتستند إلى فهم مشترك للتغيرات العميقة في النظام الدولي".وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، أن الطرفان، خلال اجتماعهما، سيركزان على تعزيز التجارة الثنائية ومشاريع الطاقة والنقل.وأعلنت الوزارة، أنه من المقرر أن يعقد اجتماع بين وزيري خارجية روسيا وإيران لتبادل وجهات النظر، حول الأزمة التي أشعلها الغرب بشأن البرنامج النووي الإيراني.وتتشارك روسيا وإيران رؤية مشتركة بشأن معظم القضايا العالمية، والتزاماً ببناء نظام عالمي ديمقراطي وعادل قائم على المبادئ المعترف بها عالمياً للقانون الدولي، والتعددية، والأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة، والتعاون المتبادل المنفعة والمتكافئ بين الدول.لافروف: روسيا تدعم إيران وحقوقها المشروعة وتؤكد أولوية الشراكة الاستراتيجية بين البلدينموسكو: وزير الخارجية الإيراني يزور روسيا الأربعاء المقبل ويجري محادثات مع لافروف
عراقجي: علاقات إيران وروسيا راسخة ومتعددة الأوجه وتستند لفهم مشترك لتغيرات النظام الدولي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية راسخة ومتعددة الأوجه، وتستند إلى فهم مشترك للتغيرات العميقة في النظام الدولي.
وقال وزير الخارجية الإيراني
: "إن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية راسخة ومتعددة الأوجه، وتستند إلى فهم مشترك للتغيرات العميقة في النظام الدولي".
وأضاف: "إن هذه العلاقات لم تُبن على اعتبارات حزبية ضيقة، بل على روابط تاريخية وجيوسياسية ومصالح لكلا البلدين تترسخ بمرور الوقت، وفي خضم أحداث إقليمية وعالمية معقدة، بلغت هذه العلاقات مستوى عال من النضج والثقة المتبادلة والرؤية المستقبلية، ما يجعلها اليوم مثالا للشراكة المسؤولة والمستدامة في النظام الدولي".
وصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الروس.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، أن الطرفان، خلال اجتماعهما، سيركزان على تعزيز التجارة الثنائية ومشاريع الطاقة والنقل.
وأوضح البيان: "بالنظر إلى الاستعدادات للاجتماع التاسع عشر للجنة الروسية الإيرانية الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي، المقرر عقده في فبراير(شباط) 2026 في إيران، سيتم إيلاء اهتمام خاص لتكثيف التجارة الثنائية والجوانب العملية لتنفيذ المشاريع المشتركة الكبرى في قطاعي الطاقة والنقل".
وأعلنت الوزارة، أنه من المقرر أن يعقد اجتماع بين وزيري خارجية روسيا وإيران لتبادل وجهات النظر
، حول الأزمة التي أشعلها الغرب بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وتتشارك روسيا وإيران رؤية مشتركة بشأن معظم القضايا العالمية، والتزاماً ببناء نظام عالمي ديمقراطي وعادل قائم على المبادئ المعترف بها عالمياً للقانون الدولي، والتعددية، والأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة، والتعاون المتبادل المنفعة والمتكافئ بين الدول.