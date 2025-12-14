عربي
أمساليوم
بث مباشر
وزير الخارجية الإيراني: الجيش على أهبة الاستعداد للدفاع عن الوطن تحت أي ظرف
07:47 GMT 14.12.2025
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "القوات المسلحة الإيرانية في حالة جاهزية كاملة للدفاع عن البلاد في جميع الظروف"، مشددًا في الوقت ذاته على أن "طهران تفضّل المسار الدبلوماسي على المواجهة العسكرية، لكنها لن تتهاون مع أي تهديد محتمل".
وفي تصريحات إعلامية، أمس السبت، تطرق عراقجي إلى الحرب، التي استمرت 12 يوما ضد إسرائيل، في يونيو/ حزيران 2025، والتوترات القائمة، معتبرًا أن "التقارير المتداولة بشأن احتمال شن هجوم إسرائيلي جديد تندرج في إطار الحرب النفسية".
وقال إن "الحديث المتكرر عن هجوم وشيك يهدف إلى بث الخوف داخل إيران"، مضيفًا أن "الحرب النفسية تعد جزءا من الصراع الحقيقي"، وأن إسرائيل تعتمد حاليًا هذا الأسلوب ضمن ما وصفه بـ"محاولة توسيع نطاق المواجهة"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وفي المقابل، شدد عراقجي على أن بلاده "لا تستخف بإمكانية اندلاع صراع جديد"، مؤكدًا أن "القوات المسلحة والشعب الإيراني في أعلى درجات الاستعداد للدفاع عن البلاد متى اقتضت الضرورة".
طلاب المعاهد العسكرية عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
الجيش الإيراني يكشف للمرة الأولى تفاصيل حدثت خلال حرب الـ12 يوما مع إسرائيل
29 نوفمبر, 06:24 GMT
وجدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، موقف إيران الرافض للحرب، مؤكدًا أن "الحلول الدبلوماسية تبقى الخيار المفضل لطهران"، وأشار إلى أن "الضربات العسكرية قد تدمر منشآت ومعدات، لكنها لا تستطيع القضاء على المعرفة أو التكنولوجيا أو كسر إرادة الشعوب".

وأضاف أن "التجارب السابقة، بما في ذلك سنوات طويلة من العقوبات، أثبتت فشل الضغوط في حل الخلافات"، مؤكدًا أنه "لا سبيل لتسوية النزاعات سوى عبر التفاوض والدبلوماسية".

وفيما يتعلق بأمريكا، أعرب عراقجي عن انعدام ثقته بواشنطن، معتبرًا أنها "لم تكن يومًا شريكًا تفاوضيًا نزيهًا"، لكنه أوضح أن "هذا الموقف لا يمنع إيران من التمسك بالمسار الدبلوماسي".
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
وزير خارجية أمريكا عن ضرب إيران: حققنا مصالح وطنية
5 ديسمبر, 06:33 GMT
وشنّت إسرائيل في 13 يونيو 2025 هجوما على إيران، في وقت كانت فيه المفاوضات النووية جارية بين طهران وواشنطن، ما أدى إلى اندلاع حرب استمرت 12 يوما، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص، بينهم قادة عسكريون وعلماء نوويون ومدنيون إيرانيون.
وشاركت أمريكا في المواجهة بقصف 3 مواقع نووية إيرانية، قبل أن ترد طهران باستهداف مواقع استراتيجية في إسرائيل، وقاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر.
