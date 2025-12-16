وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى العاصمة الروسية موسكو

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة نوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف-الدفاع الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251216/وزير-الخارجية-الإيراني-عباس-عراقجي-يصل-إلى-العاصمة-الروسية-موسكو-1108211884.html
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى العاصمة الروسية موسكو
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى العاصمة الروسية موسكو
سبوتنيك عربي
وصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الروس. 16.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-16T09:27+0000
2025-12-16T09:27+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105635629_0:35:1346:792_1920x0_80_0_0_3a46448f76614ad370a21c70a059a410.jpg
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، أن الطرفان، خلال اجتماعهما، سيركزان على تعزيز التجارة الثنائية ومشاريع الطاقة والنقل.وأوضح البيان: "بالنظر إلى الاستعدادات للاجتماع التاسع عشر للجنة الروسية الإيرانية الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي، المقرر عقده في فبراير 2026 في إيران، سيتم إيلاء اهتمام خاص لتكثيف التجارة الثنائية والجوانب العملية لتنفيذ المشاريع المشتركة الكبرى في قطاعي الطاقة والنقل".وأعلنت الوزارة، أنه من المقرر أن يعقد اجتماع بين وزيري خارجية روسيا وإيران لتبادل وجهات النظر، حول الأزمة التي أشعلها الغرب بشأن البرنامج النووي الإيراني.وجاء في البيان: "من المقرر أيضاً تنسيق الجهود بشأن أهم القضايا الإقليمية الملحة، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وجنوب القوقاز وبحر قزوين وأفغانستان".وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، سيزور روسيا في 17 ديسمبر الجاري، ومن المقرر أن يجري محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.موسكو: وزير الخارجية الإيراني يزور روسيا الأربعاء المقبل ويجري محادثات مع لافروف
https://sarabic.ae/20251207/عراقجي-مستعدون-لمفاوضات-نووية-جدية-مع-واشنطن-1107915038.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105635629_0:0:1192:893_1920x0_80_0_0_4602fe3d00755447c319fa9f7a86762f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران
روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى العاصمة الروسية موسكو

09:27 GMT 16.12.2025
© AP Photo / Khaled Elfiqiوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Khaled Elfiqi
تابعنا عبر
وصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الروس.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، أن الطرفان، خلال اجتماعهما، سيركزان على تعزيز التجارة الثنائية ومشاريع الطاقة والنقل.
وأوضح البيان: "بالنظر إلى الاستعدادات للاجتماع التاسع عشر للجنة الروسية الإيرانية الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي، المقرر عقده في فبراير 2026 في إيران، سيتم إيلاء اهتمام خاص لتكثيف التجارة الثنائية والجوانب العملية لتنفيذ المشاريع المشتركة الكبرى في قطاعي الطاقة والنقل".
وأعلنت الوزارة، أنه من المقرر أن يعقد اجتماع بين وزيري خارجية روسيا وإيران لتبادل وجهات النظر، حول الأزمة التي أشعلها الغرب بشأن البرنامج النووي الإيراني.
من المقرر إجراء تبادل للآراء حول القضايا الدولية الرئيسية، بما في ذلك الأزمة التي أثارها الغرب حول البرنامج النووي الإيراني، والتي تنطوي على عواقب سلبية على الاستقرار والأمن في المنطقة.
وجاء في البيان: "من المقرر أيضاً تنسيق الجهود بشأن أهم القضايا الإقليمية الملحة، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وجنوب القوقاز وبحر قزوين وأفغانستان".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
عراقجي: مستعدون لمفاوضات نووية جدية مع واشنطن
7 ديسمبر, 17:20 GMT
وتتشارك روسيا وإيران رؤية مشتركة بشأن معظم القضايا العالمية، والتزاماً ببناء نظام عالمي ديمقراطي وعادل قائم على المبادئ المعترف بها عالمياً للقانون الدولي، والتعددية، والأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة، والتعاون المتبادل المنفعة والمتكافئ بين الدول.
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، سيزور روسيا في 17 ديسمبر الجاري، ومن المقرر أن يجري محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
موسكو: وزير الخارجية الإيراني يزور روسيا الأربعاء المقبل ويجري محادثات مع لافروف
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала