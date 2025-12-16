https://sarabic.ae/20251216/وزير-الخارجية-الإيراني-عباس-عراقجي-يصل-إلى-العاصمة-الروسية-موسكو-1108211884.html
وصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الروس. 16.12.2025, سبوتنيك عربي
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، أن الطرفان، خلال اجتماعهما، سيركزان على تعزيز التجارة الثنائية ومشاريع الطاقة والنقل.وأوضح البيان: "بالنظر إلى الاستعدادات للاجتماع التاسع عشر للجنة الروسية الإيرانية الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي، المقرر عقده في فبراير 2026 في إيران، سيتم إيلاء اهتمام خاص لتكثيف التجارة الثنائية والجوانب العملية لتنفيذ المشاريع المشتركة الكبرى في قطاعي الطاقة والنقل".وأعلنت الوزارة، أنه من المقرر أن يعقد اجتماع بين وزيري خارجية روسيا وإيران لتبادل وجهات النظر، حول الأزمة التي أشعلها الغرب بشأن البرنامج النووي الإيراني.وجاء في البيان: "من المقرر أيضاً تنسيق الجهود بشأن أهم القضايا الإقليمية الملحة، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وجنوب القوقاز وبحر قزوين وأفغانستان".وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، سيزور روسيا في 17 ديسمبر الجاري، ومن المقرر أن يجري محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.موسكو: وزير الخارجية الإيراني يزور روسيا الأربعاء المقبل ويجري محادثات مع لافروف
وصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الروس.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، أن الطرفان، خلال اجتماعهما، سيركزان على تعزيز التجارة الثنائية ومشاريع الطاقة والنقل.
وأوضح البيان: "بالنظر إلى الاستعدادات للاجتماع التاسع عشر للجنة الروسية الإيرانية الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي، المقرر عقده في فبراير 2026 في إيران، سيتم إيلاء اهتمام خاص لتكثيف التجارة الثنائية والجوانب العملية لتنفيذ المشاريع المشتركة الكبرى في قطاعي الطاقة والنقل".
وأعلنت الوزارة، أنه من المقرر أن يعقد اجتماع بين وزيري خارجية روسيا وإيران لتبادل وجهات النظر، حول الأزمة التي أشعلها الغرب بشأن البرنامج النووي الإيراني.
من المقرر إجراء تبادل للآراء حول القضايا الدولية الرئيسية، بما في ذلك الأزمة التي أثارها الغرب حول البرنامج النووي الإيراني، والتي تنطوي على عواقب سلبية على الاستقرار والأمن في المنطقة.
وجاء في البيان: "من المقرر أيضاً تنسيق الجهود بشأن أهم القضايا الإقليمية الملحة، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وجنوب القوقاز وبحر قزوين وأفغانستان".
وتتشارك روسيا وإيران رؤية مشتركة بشأن معظم القضايا العالمية، والتزاماً ببناء نظام عالمي ديمقراطي وعادل قائم على المبادئ المعترف بها عالمياً للقانون الدولي، والتعددية، والأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة، والتعاون المتبادل المنفعة والمتكافئ بين الدول.
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، سيزور روسيا في 17 ديسمبر الجاري، ومن المقرر أن يجري محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.