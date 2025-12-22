عربي
الاستخبارات الخارجية الروسية: المسؤولون في نظام كييف يستعدون للفرار من أوكرانيا- عاجل
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
إيران: علاقاتنا مع روسيا لا تنطوي على أي عداء تجاه دول أخرى
سبوتنيك عربي
ردت طهران، اليوم الاثنين، على بيان صادر عن "مجلس أوروبا" حول ما وصفه بـ"تواطؤ إيران" في الأزمة الأوكرانية. 22.12.2025, سبوتنيك عربي
إيران: علاقاتنا مع روسيا لا تنطوي على أي عداء تجاه دول أخرى

08:17 GMT 22.12.2025
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
© x.com
تابعنا عبر
ردت طهران، اليوم الاثنين، على بيان صادر عن "مجلس أوروبا" حول ما وصفه بـ"تواطؤ إيران" في الأزمة الأوكرانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، إن "هذه الاتهامات مكررة ولا أساس لها"، مؤكدًا أن بلاده شددت منذ اندلاع الأزمة على ضرورة حلها عبر الحوار، ولم تتدخل ولن تتدخل في هذا النزاع.
وأضاف أنه "من غير المنطقي مطالبة أي دولة بقطع علاقاتها مع روسيا لمجرد وجود علاقات متبادلة معها"، مشددًا على أن "العلاقات بين طهران وموسكو لا تنطوي على أي عداء تجاه دول أخرى"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إيران مستعدة لخطوة "غير مسبوقة" بشأن مزاعم حول دورها في أوكرانيا
20 يناير, 08:52 GMT

ودعا بقائي الدول الأوروبية إلى مراجعة سياساتها، والتفكير في الأسباب التي أدت إلى تعريض الأمن الأوروبي للخطر، محمّلًا السياسات العدائية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) جانبًا من المسؤولية، مطالبًا بوقف توجيه الاتهامات وتحمل المسؤولية عن المواقف المتخذة.

واتهمت دول غربية إيران، مرات عدة، بـ"تزويد روسيا بطائرات مسيرة مقاتلة" يُزعم أنها تستخدم في الأعمال القتالية في أوكرانيا، ولكن لم يتم تقديم أي دليل ملموس حتى الآن، مع رفض كل من موسكو وطهران لهذا الادعاء المزعوم.
