https://sarabic.ae/20251222/إيران-علاقاتنا-مع-روسيا-لا-تنطوي-على-أي-عداء-تجاه-دول-أخرى-1108451394.html

إيران: علاقاتنا مع روسيا لا تنطوي على أي عداء تجاه دول أخرى

إيران: علاقاتنا مع روسيا لا تنطوي على أي عداء تجاه دول أخرى

سبوتنيك عربي

ردت طهران، اليوم الاثنين، على بيان صادر عن "مجلس أوروبا" حول ما وصفه بـ"تواطؤ إيران" في الأزمة الأوكرانية. 22.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-22T08:17+0000

2025-12-22T08:17+0000

2025-12-22T08:17+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

إيران

أخبار إيران

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، إن "هذه الاتهامات مكررة ولا أساس لها"، مؤكدًا أن بلاده شددت منذ اندلاع الأزمة على ضرورة حلها عبر الحوار، ولم تتدخل ولن تتدخل في هذا النزاع.وأضاف أنه "من غير المنطقي مطالبة أي دولة بقطع علاقاتها مع روسيا لمجرد وجود علاقات متبادلة معها"، مشددًا على أن "العلاقات بين طهران وموسكو لا تنطوي على أي عداء تجاه دول أخرى"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.واتهمت دول غربية إيران، مرات عدة، بـ"تزويد روسيا بطائرات مسيرة مقاتلة" يُزعم أنها تستخدم في الأعمال القتالية في أوكرانيا، ولكن لم يتم تقديم أي دليل ملموس حتى الآن، مع رفض كل من موسكو وطهران لهذا الادعاء المزعوم.

https://sarabic.ae/20250120/إيران-مستعدة-لخطوة-غير-مسبوقة-بشأن-مزاعم-حول-دورها-في-أوكرانيا-1096958024.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم