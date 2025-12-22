https://sarabic.ae/20251222/إيران-علاقاتنا-مع-روسيا-لا-تنطوي-على-أي-عداء-تجاه-دول-أخرى-1108451394.html
ردت طهران، اليوم الاثنين، على بيان صادر عن "مجلس أوروبا" حول ما وصفه بـ"تواطؤ إيران" في الأزمة الأوكرانية. 22.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، إن "هذه الاتهامات مكررة ولا أساس لها"، مؤكدًا أن بلاده شددت منذ اندلاع الأزمة على ضرورة حلها عبر الحوار، ولم تتدخل ولن تتدخل في هذا النزاع.وأضاف أنه "من غير المنطقي مطالبة أي دولة بقطع علاقاتها مع روسيا لمجرد وجود علاقات متبادلة معها"، مشددًا على أن "العلاقات بين طهران وموسكو لا تنطوي على أي عداء تجاه دول أخرى"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.واتهمت دول غربية إيران، مرات عدة، بـ"تزويد روسيا بطائرات مسيرة مقاتلة" يُزعم أنها تستخدم في الأعمال القتالية في أوكرانيا، ولكن لم يتم تقديم أي دليل ملموس حتى الآن، مع رفض كل من موسكو وطهران لهذا الادعاء المزعوم.
إيران: علاقاتنا مع روسيا لا تنطوي على أي عداء تجاه دول أخرى
ردت طهران، اليوم الاثنين، على بيان صادر عن "مجلس أوروبا" حول ما وصفه بـ"تواطؤ إيران" في الأزمة الأوكرانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، إن "هذه الاتهامات مكررة ولا أساس لها"، مؤكدًا أن بلاده شددت منذ اندلاع الأزمة على ضرورة حلها عبر الحوار، ولم تتدخل ولن تتدخل في هذا النزاع.
وأضاف أنه "من غير المنطقي مطالبة أي دولة بقطع علاقاتها مع روسيا لمجرد وجود علاقات متبادلة معها"، مشددًا على أن "العلاقات بين طهران وموسكو لا تنطوي على أي عداء تجاه دول أخرى"، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
ودعا بقائي الدول الأوروبية إلى مراجعة سياساتها، والتفكير في الأسباب التي أدت إلى تعريض الأمن الأوروبي للخطر، محمّلًا السياسات العدائية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) جانبًا من المسؤولية، مطالبًا بوقف توجيه الاتهامات وتحمل المسؤولية عن المواقف المتخذة.
واتهمت
دول غربية إيران، مرات عدة، بـ"تزويد روسيا بطائرات مسيرة مقاتلة" يُزعم أنها تستخدم في الأعمال القتالية في أوكرانيا، ولكن لم يتم تقديم أي دليل ملموس حتى الآن، مع رفض كل من موسكو وطهران لهذا الادعاء المزعوم.